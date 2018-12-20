«Его убили застройщики, но никто не наказан»: Петербурженка пожаловалась президенту на расправу над своим мужем

«МУЖА УБИЛИ, МАМА УМЕРЛА»

«Владимир Владимирович, я обманутая дольщица, моего мужа убили застройщики и их до сих пор не наказали!».Чтобы обратить внимание на расследование смерти своего супруга, петербурженка Алла Андреева пробралась на пресс-конференцию президента под видом журналиста из Рязани. С 45-летним Константином Андреевым расправились еще в октябре 2015 года, когда он поднимал проблему обманутых дольщиков. Но подозреваемых в деле нет до сих пор.

- После того, как был убит мой муж, мою жизнь превратили в кошмар, - пожаловалась Владимиру Путину Андреева. - Все транслировалось в СМИ. Из-за этого умерла моя мама. Мне сожгли машину. Я прошу вас обратить внимание на Петербург и Ленинградскую область, на проблему обманутых дольщиков. Приезжайте, встретьтесь с активистами.

Алла Андреева пришла на пресс-конференцию президента с проблемами дольщиков

- Вы считаете, что вашего мужа убили из-за проблем обманутых дольщиков? - переспросил президент.

- Я связываю только с этим, - еще раз кивнула Алла.

- Я обещаю, обязательно уделю этому внимание, - заверил президент России. - По поводу самой проблемы, которую вы подняли, она действительно очень острая. Это никогда не закончится, если мы не наведем здесь порядок и не перейдем к цивилизованным способам строительства. Мы должны прекратить практику привлечения денег граждан и их безответственного расходования. Нужно переходить к банковскому финансированию, иначе это не закончится никогда. А те, кто попал в эту ситуации. Этим людям нужно помочь и не нужно закрывать глаза на масштаб этой проблемы. Даже цифры обманутых дольщиков, они не бьются с реалиями. Реально проблема острее. Что касается вашей ситуации. Я поговорю об этом с исполняющим обязанности губернатора. Он человек опытный и в состоянии разобраться с этим.

Мужа Аллы убили три года назад

«ТЫ СЛЕДУЮЩАЯ»

Алла Авдеева с супругом Константином стали жертвами Группы компаний «Город». Рекламу фирмы о продаже будущих квартир по всему городу начали активно развешивать в 2011 году. Застройщик предлагал жилье в ЖК «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морская звезда» - всего 13 домов. Квартиры разлетелись как горячие пирожки. Ведь причин для сомнений у покупателей не было. Владельцами фирмы были

Руслан и Максим Ванчуговы - братья бывшего депутата Госдумы Романа Ванчугова. Но, несмотря на это, уже через два года стройка встала. 3500 человек стали обманутыми дольщиками.

Дольщики боролись с зстройщиками с помощью митингов Фото: vk.com/gorodnews

- Мы купили квартиру, заплатили около двух миллионов рублей, - рассказала «КП» после разговора с Владимиром Путиным Алла. - Дом не построили и мы с супругом начали заниматься активной борьбой за свое жилье. Проводили митинги, устраивали встречи дольщиков, писали жалобы во все инстанции. И нам посыпались угрозы. Сначала звонки. А потом и вовсе сожгли мою машину. Но продолжали бороться. Именно это, я считаю, и привело к убийству моего супруга.

Константина Андреева убили, когда приехал на своей машине домой с работы. Неизвестные подошли сзади и проломили мужчине голову прямо во дворе. Скорее всего, били топором. От травм ярый борец с застройщиком погиб на месте.

- Я ждала мужа вечером, - вспоминает Алла. - Он должен был приехать, но его долго не было. Я вышла во двор и нашла его убитым на пороге нашего дома! На его машине была записка «Ты следующая». было написано рукой. Хотели ли моего мужа убить или просто припугнуть, я не знаю. В голову тем людям, которые это совершили, не заберешься.

Алла Андреева пытается доказать - ее мужа убили застройщики

«ВСТЕРЧА С ГУБЕРНАТОРОМ»

Следствие по убийству длится уже три года. Среди подозреваемых была и сама Алла. По одной из версий, заказчиком угроз, которые поступали дольщиком, был ее знакомый коммерсант. После допроса бизнесмена, как и мужа Аллы, нашли мертвым. Но основаная версия его смерти - самоубийство. После этого в доме Аллы несколько часов проводили обыски. Но ее причастность к гибели супруга не подтвердилась.

- Из-за обысков умерла моя мама, - поясняет Андреева. – Сотрудники следствия проводили у меня обыск и транслировали все в СМИ. Мама у меня старенькая, она это увидела по телевизору и через 10 дней умерла от инсульта.

Так выглядят балконы в сданном доме Фото: vk.com/gorodnews

К слову, после смерти мужа Аллы братьев-застройщиков тоже задержали. Но не по подозрению в убийстве, а за мошенничество с деньгами дольщиков. Сейчас один из них ждет суда в СИЗО, другой под домашним арестом. Часть домов горе-строителей удалось сдать в 2017 году. Среди них было и жилье Аллы. Но дом, по ее словам, был в таком состоянии, что жить в нем было невозможно.

- Вели в эксплуатацию недостроенный дом, - негодует Алла. - Я лично считаю, что к убийству моего мужа имеет отношение застройщик. Либо прямое, либо косвенное. Я надеюсь, что следствие после моего обращения к президенту сделает выводы. Я и я моя семья получит результат. Очень тяжело жить с этим и понимать, что если бы он вышел на 10 минут раньше с работы, ничего бы не было. Мне становиться легче со временем, а только сложнее. У меня даже вопросов не было к президенту, только крик о помощи.

Сейчас губернатор Александр Беглов уже назначил встречу с Аллой. Она состоится 21 декабря.