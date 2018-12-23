Серьезный пожар разгорелся воскресным днем в Петербурге. В промзоне на Васильевском острове вспыхнуло одно из зданий. Кирпичная трехэтажка №30 на Кожевенной линии занялась около половины четвертого.

– В производственном здании горела обстановка на втором этаже, – сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. – Огонь охватил сорок квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/683543" frameborder="0"></iframe> На Васильевском острове в Петербурге «с взрывами» горело промышленное здание.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

В доме расположены многочисленные магазины, мастерские по ремонту бытовой техники, автосервисы, мебельные магазины и склады стройматериалов.

Сразу по прибытии пожару присвоили повышенный номер сложности. Но уже спустя полчаса от него отказались: с огнем боролись 43 спасателя, задействовали одиннадцать спецмашин. Еще через час, к началу шестого вечера, здание полностью потушили.

– Сведения о пострадавших не поступали, – отмечают в МЧС.

По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв.

– Сначала был взрыв, выбило стекла, и очень быстро все загорелось, – сообщает в сети очевидица Екатерина.

– Там были взрывы на протяжении минимум пяти минут! – вторит ей петербурженка Светлана.

Однако, по словам начальника пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу Андрея Литовка, ни хлопков, ни тем более взрывов в здании не было. Возможно, за них свидетели ЧП приняли звук полопавшихся стекол, которые вылетели из-за высокой температуры.

Сейчас в районе ЧП, судя по сервису «Яндекс.Пробки», проезд затруднен из-за еще находящейся на месте пожарной техники.