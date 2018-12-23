На Пионерской открылась главная рождественская ярмарка

Традиционная рождественская ярмарка напротив ТЮЗа открылась в субботу, 22 декабря. Домики, украшенные «морозными» узорами и праздничной иллюминацией, заняли всю Пионерскую площадь.

Новогодний пряник – и угоститься, и в подарокФото: Олег ЗОЛОТО

Рождественскую ярмарку здесь проводят с 2006 года. За это время она прославилась и в России, и даже за ее пределами. В последние годы ярмарку проводят в международном формате: страны-участницы радуют петербуржцев и туристов национальными деликатесами и сувенирами.

Страны-участницы угощают гостей национальными яствамиФото: Олег ЗОЛОТО

Вот и в этот раз для торговцев выстроили целый городок. 35 киосков заняли отечественные мастера, еще 25 – заграничные. На прилавках можно найти пряники и сушки, пироги и пирожки, мед и леденцы, сушеные грибы и ягоды, тушеную капусту и чешские колбаски.

Варежки и шерстяные носочки давно стали универсальным новогодним презентомФото: Олег ЗОЛОТО

Киоски завалены потенциальными новогодними подарками. Тут теплые вязаные носки и варежки, матрешки и мягкие игрушки, елочные шары и гирлянды, поделки из дерева и бересты. На каждом шагу – символ года, свинка: ее запечатлели и в фарфоре, и в ткани, и в карамели. Есть и неожиданное, вроде бронзового бюстика Ленина.

Новый год – пора чудес. Вот и Ленин может соседствовать с матрешкойФото: Олег ЗОЛОТО

Но не товаром едиными: главная миссия ярмарки – благотворительность. Здесь традиционно устраивают акции для сирот, пожилых, многодетных, инвалидов. Так, в Домике ремесел проводят мастер-классы для детдомовских ребят. Кстати, подарки для них собирают в огромный короб под елочкой. Одинокие дети будут рады игрушкам, книжкам и наборам для творчества.

Грибы и ягоды – подарок для любителей всего природногоФото: Олег ЗОЛОТО

До самого закрытия ярмарки гостей будут радовать песнями и танцами. Артисты покажут свое мастерство в разных сценических жанрах. В программе – представители кино, спорта, бизнеса, городской администрации. Страны-участницы удивят национальной культурой.

Хозяйка наступающего года встречается здесь на каждом шагуФото: Олег ЗОЛОТО

Всем желающим предлагают прокатиться по катку под открытым небом. Прокат коньков работает здесь же, в одном из снежных домиков. А тех, кому и этого мало, покатают на... верблюде. Он, кстати, тоже новогодний: намотал на горб гирлянды.

И шопинг не в радость, когда ты голоденФото: Олег ЗОЛОТО

В прошлом году ярмарку посетило около миллиона человек. Цифры не меньше жду и теперь. Сейчас на ярмарке наблюдается ажиотаж.

Все логично: если верблюд, то новогодний, с иллюминацией на горбуФото: Олег ЗОЛОТО

Последний день работы ярмарки – 6 января. Она будет открыта с 12:00 до 21:00. Исключение – первый день года: 1 января ярмарка станет принимать посетителей с 14:00.

Главная миссия ярмарки – благотворительностьФото: Олег ЗОЛОТО

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