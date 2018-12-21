Кто приносит тепло в наши дома

Кто такие теплоэнергетики? Наверное, у многих сразу же возникает ассоциация: «Кочегар!» Лет тридцать назад так и было, но сегодня в сфере теплоэнергетики работают люди, от которых требуется глубокое знание точных дисциплин, умение нестандартно мыслить и желание постоянно совершенствовать свои навыки. Именно такие специалисты трудятся в «Петербургтеплоэнерго», дочерней компании «Газпром теплоэнерго».

Космический опыт

Токарь 6-го разряда Георгий Сергеевич ЧЕРЕМЕНИН

Георгий Сергеевич в энергетике более двадцати лет, а до этого тридцать лет проработал в конструкторском бюро, которое занималось приборостроением и научно-исследовательскими разработками для космической медицины. В теплоэнергетику попал после перестройки, когда финансирование космической отрасли катастрофически сократилось, и оказался настоящей находкой для «Петербургтеплоэнерго».

Сегодня токарь высочайшей квалификации помогает компании с ремонтом дорогостоящего оборудования: изготавливает и восстанавливает детали. По словам коллег, квалифицированный мастер не раз выручал предприятие в нестандартных ситуациях, но сам Георгий Сергеевич скромничает и говорит, что он лишь помогает в таком важном деле, как производство теплоэнергии.

- В свое время я работал с конструкторами, которые ставили, казалось бы, нереализуемые задачи, но мы находили решение. Полученный опыт использую здесь. И сейчас я уверен, что выполнить можно любую задачу, главное - включить мозг, - говорит Георгий Череменин.

Детали для современного оборудования Георгий Сергеевич вытачивает на станках, при этом качество деталей не уступает заводским изделиям. Мастер привык работать в хорошем смысле слова «по старинке», когда ты полностью погружен в процесс производства и в любой момент можешь что-то изменить.

- Использую ли я нестандартные подходы? Постоянно! - улыбается Георгий Сергеевич. - Руками и головой можно сделать такое, что станки, работающие по компьютерным программам, создать вряд ли способны.

Эффективная работа

Заместитель главного инженера по техническому обеспечению и оперативной работе

Александр Николаевич ЕЛИСЕЕВ

Александр Николаевич Елисеев окончил военное училище по специальности «радиоинженер», а свой трудовой путь в теплоэнергетике начал с должности слесаря по ремонту автоматики. За годы работы он успел поработать практически с каждым подразделением предприятия и все процессы, которые происходят в компании, знает изнутри. Сейчас Александр Николаевич занимается организацией взаимодействия всех технических подразделений, работающих в районах теплоснабжения.

Александр Николаевич Елисеев.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Район теплоснабжения - это живой организм, который замыкает на себе все вопросы по техническому обслуживанию, ремонту, а также взаимодействию с органами власти и контролирующими органами, - рассказывает Александр Елисеев. - Нам приходится не только выполнять основную задачу - обеспечивать качественное и надежное теплоснабжение потребителей, но и работать с огромным объемом документации, соответствовать всем необходимым требованиям.

Немного цифр для понимания: теплоэнергетикам приходится содержать в порядке большое хозяйство «Петербургтеплоэнерго» - 330 котельных в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелии, общая установленная мощность которых 2682 Гкал/час, 67 центральных тепловых пунктов,

1400 км тепловых сетей. А еще, как однажды подсчитали инженеры, технические подразделения обрабатывают порядка 6-7 тысяч входящих писем от контролирующих, надзорных и курирующих органов. Без умения быстро сосредоточиться и так же быстро переключиться с одного вопроса на другой здесь не обойтись.

- Работа многогранная: с техникой, людьми и документами. Но очень интересная и благодарная, потому что видишь результат, - продолжает Александр Елисеев. - Для компании это растущая эффективность, а для потребителей - возможность получать бесперебойное теплоснабжение.

Расти вместе с компанией

Начальник управления по сбыту Татьяна Владимировна КОСАРЕВСКАЯ

Для многих теплоэнергетика - это трубы, вентили, котельные. А ведь эта сфера включает в себя огромный (и невидимый для большинства) объем работы - взаимодействие с потребителями. Общение с абонентами, заключение договоров, выставление счетов, работа с дебиторской задолженностью - всеми этими вопросами занимается отдел сбыта. Татьяна Владимировна работает в «Петербургтеплоэнерго», дочерней компании «Газпром теплоэнерго», более тринадцати лет и все это время растет вместе с предприятием. За эти годы к уже имеющемуся техническому образованию получила второе высшее - экономическое, а в 2014-м возглавила отдел.

- Наша главная задача - повышать качество и эффективность энерго-

снабжения, а без грамотно выстроенной работы с потребителями это невозможно, - рассказывает Татьяна Владимировна. - Чтобы хорошо работать, нам надо разбираться сразу в нескольких направлениях: в законодательстве, понимать схему теплоснабжения, ориентироваться в юридических аспектах. Поэтому у нас в отделе работают специалисты высокого уровня - экономисты, юристы, технические эксперты.

Татьяна Владимировна Косаревская. Фото: Из личного архива.

Татьяна Владимировна признается: задачи приходится решать сложные - и на уровне законодательства, и в отношениях с потребителями. Так что умение нестандартно мыслить, искать выходы из самых запутанных ситуаций и огромная сила воли - вот качества, которые помогают работать сотрудникам отдела сбыта. А впереди переход на прямые договоры с населением, так что нагрузка вырастет в разы.

- Да, без сложностей не обойтись, но мы обеспечиваем людей теплом, а это очень большая ответственность, и мы очень гордимся, что не подводим наших потребителей, - продолжает Татьяна Владимировна. - И, конечно, радует, что виден результат нашей работы - сокращение дебиторской задолженности. Сегодня уже много сделано, для того чтобы сотрудничать с нами потребителям было просто и удобно: обновляется программное обеспечение, многие услуги переводятся в режим онлайн. Но еще больше предстоит сделать, так что на достигнутом останавливаться не собираемся.

Чем сложнее, тем интереснее

Ведущий инженер Павел Дмитриевич МАСЛАК

В теплоэнергетику Павел попал прямо со студенческой скамьи: в «Петербургтеплоэнерго» регулярно проходил практику, а сразу после окончания вуза молодого специалиста взяли в компанию на работу.

Павел Дмитриевич Маслак.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Когда началась практика, у меня был выбор между несколькими теплоснабжающими организациями, - вспоминает Павел Маслак. - Но в «Петербургтеплоэнерго» по сравнению с другими на тот момент было самое современное оборудование, что, собственно, меня и заинтересовало.

Трудовой путь в компании Павел начинал с работы в «поле» - трудился слесарем по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики, наладчиком по обслуживанию блок-модульных котельных, инженером и в итоге прошел все ступеньки по своей специальности. Сейчас работника ждет повышение - он станет ведущим инженером. На вопрос, что же его больше всего привлекает в выбранной профессии, отвечает: «Интерес!»

- У нас очень крупная котельная, и ее реконструкция проходила без остановки. Все новое оборудование я пропускал через свои руки, налаживал автоматику, системы безопасности. Было интересно: новые решения, новые технологии, - говорит Павел. - Иногда и сами что-нибудь придумываем, например, разработали и реализовали проект по переводу подачи пара из механической системы в автоматическую.

Насчет того, что повсеместная автоматизация и роботизация оставит теплоэнергетиков без работы, Павел не переживает. Считает, что без человека ни одна, даже самая современная, машина работать не сможет.

- Всеми этими роботами, которые заменят людей, все равно нужно управлять. Правда, для этого людям требуется более высокая квалификация, так что свои знания нужно повышать постоянно, - говорит инженер. - Но лично для меня чем сложнее задача, тем увлекательнее в ней разбираться.

СПРАВКА

АО «Газпром теплоэнерго» -крупный российский теплоэнергетический холдинг. Компания объединяет 28 дочерних региональных предприятий, обеспечивающих работу 1065 объектов теплоэнергетики общей установленной тепловой мощностью более 8,4 тысячи Гкал/час в 22 регионах России. Общество является одним из крупных инвесторов в малую теплоэнергетику.