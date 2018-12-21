Обвинение потребовало реальных и длительных сроков для виновников трагедии на Сямозере

Сегодня в петрозаводском городском суде Республики Карелия состоялось очередное заседание по делу о трагедии на Сямозере. В ходе прений представители прокуратуры потребовали реальных и достаточно длительных сроков для шестерых обвиняемых.

- Да сегодня заседание состоялось, но оно не окончательное. В понедельник работа по данному делу будет продолжена, пока выступала сторона гособвинения, - подтвердили по телефону в петрозаводском городском суде корреспонденту «Комсомольской правды в Петербурге».

По словам секретаря судьи Александра Смирнова, который ведет дело, информация о том, что для директора «Парка-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой прокуроры попросили 9 лет заключения в исправительной колонии, верна.

Кроме этого, по тем же статьям, что и у Решетовой - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности», координатору детского оздоровительного лагеря Вадиму Виноградову грозит 8 лет, а инструкторам Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову – шесть лет и четыре года в исправительной колонии соответственно.

Еще двое обвиняемых - врио главы Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович и экс-руководитель ведомства Анатолий Коваленко, чьим заместителем была Котович, по статье «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц», могут получить по шесть лет колонии-поселения.

Напомним, что трагедия с подростками, отдыхавшими в детском лагере на Сямозере в Карелии, произошла 18 июня 2016 года. Тогда 47 несовершеннолетних и четверо взрослых отправились на водную прогулку на двух каноэ и надувном плоту, несмотря на неблагоприятную погоду. В тот момент, когда все лодки были вдалеке от берега, на озере разыгрался шторм.

Плот прибило к берегу, а оба каноэ перевернулись. В результате ЧП погибли 14 подростков. После трагедии «Парк-отель «Сямозеро» был закрыт, а в отношении его руководителей, сотрудников и должностных лиц надзорного ведомства были заведены уголовные дела.

Рассмотрение дела в суде началось лишь в апреле 2018 года. Директор парка Елена Решетова вину в гибели детей не признала.

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