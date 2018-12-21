2018-12-21T17:44:40+03:00
Общество

В Петербурге умерла драматург и актриса Алла Соколова

Автор пьесы «Фантазии Фарятьева», была также супругой петербургского артиста Сергея Дрейдена
Петр КИБЕР
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В Петербурге умерла драматург, автор пьесы "Фантазии Фарятьева" Алла Соколова. Фото: Х/ф "Случайный вальс"В Петербурге умерла драматург, автор пьесы "Фантазии Фарятьева" Алла Соколова. Фото: Х/ф "Случайный вальс"Фото: кадр из фильма
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Сегодня, 21 декабря, стало известно о кончине известного драматурга и актрисы Аллы Соколовой. Кроме известной театральной пьесы «Фантазии Фарятьева», которая была поставлена Сергеем Юрским на сцене Большого драматического театра, артистка была известна и как супруга петербургского актера Сергея Дрейдена.

- В последнее время она тяжело болела и практически не занималась театральной работой. Примерно год назад состояние мамы резко ухудшилось и ее положили в больницу, - сообщил по телефону корреспонденту «Комсомольской правды в Петербурге» сын Аллы Соколовой режиссер Николай Дрейден.

Напомним, что Алла Соколова Родилась в 1944 году во Владимирской области. После окончания ГИТИСа работала в театрах Душанбе, Лиепаи, Риги. В середине 70-х годов прошлого века поступила на службу в ленинградский Театр имени Ленинского комсомола.

Кроме пьесы «Фантазии Фарятьева», поставленой на сценахз многих театров по всему Советскому союзу,

В 1980 году по ее сценарию режиссер Владимир Бортко снял художественный фильм «Мой папа – идеалист».

В том же году, в браке с Сергеем Дрейденом у Аллы Соколовой родился сын Николай, который пошел по стопам родителей и также стал актером и режиссером.

Пока официальная дата прощания с Аллой Соколовой не определена и, скорее всего, оно состоится в узком семейном кругу.

- Открытой панихиды и официальных похорон не будет, к сожалению, на это нет возможности - сказал Николай Дрейден.

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