2018-12-22T00:14:55+03:00
Звезды

«Так обидно, я так берегла себя»: Организм Ольги Бузовой дал сбой перед Новым годом

Телезвезда заболела,но продолжает усердно работать [фото]
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Несмотря на температуру, Ольга продолжает работать. Фото: InstagramНесмотря на температуру, Ольга продолжает работать. Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Ольга Бузова работает на износ. Несмторя на температуру и плохое самочувствие, звезда продолжает многочасовые съемки. Отказаться от работы и уйти на больничный она не может - совесть не позволяет.

- Наконец-то пришла домой после съемок. К сожалению, работу никто не может отменить, есть обязательства, ответственность, которые у меня зашкаливают... Мне так обидно, если бы вы только знали. Я так берегла себя, одевалась тепло на лобное. Но в самый ответственный момент, когда столько съемок, работы, организм дал сбой, - рассказывает Ольга.

У Ольги Бузовой поднялась температура. Фото: Instagram

У Ольги Бузовой поднялась температура. Фото: Instagram

Певица, актриса, телеведущая показала в своем "Инстаграме" градусник, ртутный столбик на котором остановился на отметке 37,8. Но даже такая температура для Ольги - не повод нарушать обязательства и отказываться от работы. Девушка лечится и ест витамины - свежую клубику и голубику, чтобы уже завтра снова влиться в работу.

- Очень надеюсь, что завтра буду чувствовать себя намного лучше. Все, что необходимо, делаю. Спасибо вам, мои хорошие зазаботу и за то, что переживаете. Весьоставшийся декабрь расписан по минутам, еще и концерт в новогоднюю ночь. Болеть нельзя. Берегите себя и своих близких, - пожелала Бузова "своим людям".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывший акушер-гинеколог, по вине которой умерла роженица
В Петербурге осудили мать запуганного мальчика, живущего в антисанитарии
Стало известно расписание «Лыжных стрел» на сезон-2019 в Петербурге
Петербурженка подала в суд на Минюст США за разглашение личных данных и требует 5 миллионов рублей
Обязательно бахнем: у Балтийского вокзала загорелся склад с пиротехникой
Беглов и Макаров наградили лучших петербургских спортсменов
В Петербурге директор жилкомсервиса «забрал» квартиру, которую должны были дать многодетной матери
«Гражданский проспект», «Ленинский проспект» и «Пионерская»: В Петербурге закрывали еще три станции метро
В центре Петербурга у ТЮЗа начнет работу новый городской каток
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» оправился на испытания в Балтийское море
В Петербурге на проверку закрывали «Пионерскую» и «Площадь Восстания»
Мужчина порезал лицо коллеги бутылкой на корпоративе
Мужчина порезал лицо коллеги бутылкой на корпоративе
Петербуржцы заметили слив фиолетовой жидкости в Карповку
Петербургский депутат собрался перевоспитать подростков, осквернивших мемориал на Марсовом поле
Мусорная реформа в Ленобласти откладывается на год