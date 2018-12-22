«Так обидно, я так берегла себя»: Организм Ольги Бузовой дал сбой перед Новым годом

Ольга Бузова работает на износ. Несмторя на температуру и плохое самочувствие, звезда продолжает многочасовые съемки. Отказаться от работы и уйти на больничный она не может - совесть не позволяет.

- Наконец-то пришла домой после съемок. К сожалению, работу никто не может отменить, есть обязательства, ответственность, которые у меня зашкаливают... Мне так обидно, если бы вы только знали. Я так берегла себя, одевалась тепло на лобное. Но в самый ответственный момент, когда столько съемок, работы, организм дал сбой, - рассказывает Ольга.

У Ольги Бузовой поднялась температура. Фото: Instagram

Певица, актриса, телеведущая показала в своем "Инстаграме" градусник, ртутный столбик на котором остановился на отметке 37,8. Но даже такая температура для Ольги - не повод нарушать обязательства и отказываться от работы. Девушка лечится и ест витамины - свежую клубику и голубику, чтобы уже завтра снова влиться в работу.

- Очень надеюсь, что завтра буду чувствовать себя намного лучше. Все, что необходимо, делаю. Спасибо вам, мои хорошие зазаботу и за то, что переживаете. Весьоставшийся декабрь расписан по минутам, еще и концерт в новогоднюю ночь. Болеть нельзя. Берегите себя и своих близких, - пожелала Бузова "своим людям".