Финалист «Битвы экстрасенсов» Анатолий Леденев: Хочешь быть богатым в 2019-м? Успей вернуть долги в 2018-м!

Близится праздник и каждый надеется, что уж в следующем году ему точно повезет! Как бы мы не хмыкали скептически по отношению к гаданиям, ритуалам, амулетам и предсказаниям экстрасенсов, в голове все равно вертится мысль: «А вдруг сработает?». А что - вдруг и впрямь повезет? Финалист 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Анатолий Леденев уверен: удачу можно накликать. Только читателям «Комсомолки» он раскрыл секреты, как ее привлечь.

ОТДАЙТЕ ВСЕ ДОЛГИ

Итак, начнем. Первое условие: если хотите в 2019-м привлечь удачу в деньгах, в карьере и в жизни, нужно до конца этого года вернуть все долги. Это значит, надо оплатить кредиты или отдать деньги, которые у кого-то занимали. Тут, кстати, есть один секрет: долг лучше отдавать не крупными купюрами, а мелкими - в доме будет водиться больше денег. Проверено! Успейте все сделать до боя курантов, чтобы в новый 2019-й год войти с чистой совестью. Если невозможно отдать все разом, допустим, у вас ипотека, то хотя бы не берите взаймы до начала января 2019 года.

НАГАДАЙТЕ СВОЕ БУДУЩЕЕ

Новый год - самое волшебное время. Можно не дожидаться святочной недели, а начать гадать уже сейчас, главное - делать это правильно. Есть множество способов гадания: на монетках, курице, кукурузе, свекле и так далее. Но я знаю самый проверенный и действенный - гадание на записках. Расскажу подробнее, это очень просто. Итак, разрезаем лист бумаги на несколько полосок. Пишем на каждой из них свои желания. К примеру: «Хочу найти хорошую работу», «Хочу пойти вверх по карьерной лестнице», «Машину», «Квартиру», «Удачу в делах», «Выигрыш в лотерею» и так далее. Бумажки кладем в новогоднюю ночь под подушку, ложимся спокойно спать. Утром вытаскиваем одну из них. Замечу: только одну, иначе магия разрушится. Какое желание вытащили, то вас и ожидает.

Подчеркну, нужно подходить разумно к пожеланиям. Например, странно написать «Хочу выиграть миллион долларов», но при этом даже не купить лотерейный билет! А таких людей очень много.

И еще надо быть конкретным: определитесь, для чего вам нужны деньги. Допустим, «Мне нужна машина, чтобы я мог возить свою семью на дачу» или «Хочу успешный бизнес, чтобы не только на жизнь хватало, но и другим людям мог помогать». Нужна цель, тогда больше вероятностей, что желание сбудется.

2019-й год будет особенно удачным для тех, кто родился в год Свиньи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НЕ БУДЬТЕ МЕРКАНТИЛЬНЫМИ

Идем дальше. Мало просто хотеть - надо научиться притягивать энергию, чтобы желания исполнялись. Это несложно, нужно просто четко представить, как вы добились желаемого результата, как будто это уже совершилось. Мысли материальны, это правда. Вот как я попал на «Битву экстрасенсов»? Благодаря этому же методу. Я еще до съемок у себя в голове четко представил, как прошел все кастинги, как дожил до финала, вслух это произнес - так впоследствии все и получилось. Поэтому надо обязательно встать, закрыть глаза, представить, к примеру, спортсмену, как он соревнуется, как побеждает и вслух сказать: «Я буду чемпионом, я одержу победу в этом соревновании!».

Мой совет: не будьте уж слишком меркантильными, лучше загадайте удачу в делах, чем миллион долларов! Вот, к примеру, был у меня случай в жизни. Позвал меня знакомый на встречу. По пути к этому месту я остановился, чтобы сфотографироваться с памятником Никулину на Цветном бульваре. Заметил, что прохожие подходят к нему и трут нос. Ну и я провел такой же ритуал, искренне попросил удачи и работу, но не денег. Хотя у меня тогда был не самый хороший период в жизни - в кармане ни гроша, да и предложений по работе давно не было. И вот в тот же вечер при счастливом стечении обстоятельств я заработал большую сумму денег, при этом все получилось совершенно случайно. Это чистая удача! Смех смехом, но Никулин исполняет чудеса! Главное - искренне пожелать.

ЗАПАСИТЕСЬ АМУЛЕТОМ

Еще один способ привлечь удачу - магические камни. Самые сильные - нефрит и жадеит. Всего два места на земле, где добывают эти камни, - в Красноярском крае и на Байкале. Да, они не драгоценные, однако обладают мощной энергетикой. Еще в Древнем Китае считалось, что эти камни благотворно влияют на ауру человека, на события его жизни. Можно положить нефрит под подушку - сон будет как у младенца, по себе знаю. Украшения из жадеита дарят здоровье и долголетие своему владельцу, защищают от болезней. В отношениях между мужчиной и женщиной эти минералы - символ любви и верности, талисман соединения женского и мужского начал.

Эти камни сами по себе мощные, но их еще можно зарядить на удачу, любовь и здоровье. Отмечу, что не каждый может провести подобный ритуал. Просто у всех экстрасенсов хватает энергии и знаний для этого.

РЕЦЕПТ НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ

Этот год будет особенно удачным для тех, кто родился в год Свиньи, что вполне логично. Но это вовсе не означает, что другим не повезет. Расскажу, как накликать себе удачу и везение. Во-первых, нужно приготовить богатый стол на Новый год, чтобы было много яств. Обязательно поставьте тарелку с орешками, чтобы, так сказать, задобрить свинью, ведь она очень любит покушать. Во-вторых, надо поставить между блюдами тарелку с монетками и зажечь зеленые свечи - это для привлечения денежных потоков. Ну и самое главное - проведите этот день в окружении родных и самых близких, все-таки Новый год - семейный праздник!