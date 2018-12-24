Фигурист Алексей Тихонов: «Слава Богу, что я встретил Марию Петрову»

С 28 декабря 2018 по 7 января 2019 года Санкт-Петербург ждет премьера самой «чудесатой» сказки на льду «Алиса в стране чудес». Эта постановка Ильи Авербуха стала, пожалуй, самой высокотехнологичной: огромные декорации, впечатляющий 3D-мэппинг, обилие акробатики, эквилибра, цирковых аудиовизуальных спецэффектов - все это создает необыкновенный и странный мир, в котором невозможное возможно.

Мы встретились в эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» с чемпионами мира Алексеем Тихоновым и Марией Петровой, которые исполняют главные роли в шоу, чтобы поговорить о представлении, фигурном катании, а также выяснить в какой спорт и когда лучше отдавать своих детей.

- Что ждет Петербург в новогодние каникулы?

- Мария Петрова: С 28 декабря по 7 января в СК «Юбилейный» по три представления в день. Невероятная постановка «Алиса в стране чудес»

- Алексей Тихонов: И это действительно очень интересно для всех. Это фигурное катание на коньках, которое очень любят в России, а в «Алисе» еще и невероятное смешение жанров: цирк, акробатика, фокусники, мыльные пузыри. Это такой ледово-цирковой мюзикл.

- Есть хоть один человек в вашем шоу, который не стоит на коньках?

- М.П.: Есть, конечно! Те, кто на батутах прыгают, они без коньков, батуты бы не выдержали (смеется).

- А.Т.: Помимо всего прочего это невероятный состав шоу. Татьяна Волоссожар, Максим Траньков и Катя Гордеева - двукратные олимпийские чемпионы. Катя Куракова, которая исполняет роль Алисы, юниорка, прыгает все тройные прыжки в каскадах. Это очень высокий уровень.

«Мы постоянно вместе и я счастлив»

- Вы солисты ледовых шоу. А это уже спектакли. Переход от фигуриста в актера как это было у вас?

- М.П.: С появлением ледниковых периодов, в которые мы окунулись. И это было страшно, Алексею казалось, что это не получится. Как можно выйти на лед с артистом, который не умеет кататься, а тебе надо играть, но ты не актер.

- А.Т.: В какой-то момент Авербух сказал: «вот теперь я готов ставить настоящие спектакли на льду». И поставил. Нам телевизионные проекты с разнообразными артистами дали очень многое.

- А каково это вообще? Дома жена, по дороге на работу жена, на работе жена? И везде одна и та же!

- А.Т.: У меня была паника. Я был против отношений в дуэте пока мы были в спорте, мне казалось, что это будет мешать достижению высоких спортивных целей. Я долгое время не понимал как так. На тренировке ссоримся, я ругаюсь, а домой вернулись, что делать продолжать обижаться и ссориться, а зачем? Маша научила меня оставлять работу на работу. Сейчас я счастливый человек, потому что мы все время вместе и эта связь, которая у нас есть, она невероятно поддерживает меня во всем.

- М.П.: На работе жена одна, по дороге домой другая, а дома третья (улыбается).

- Вашей дочери Полине 8 лет. Она катается?

- М.П.: Катается лучше, чем мама с папой в ее возрасте.

- А.Т.: Все наши бабушки настаивали, чтобы мы отдали ее в фигурное катание. В итоге мы дотянули до 5 лет. Первые месяцы в ее глазах был немой вопрос: «За что! Мама, папа, что я сделала не так?»

- М.П.: Прошел первый сезон, он был сложным, но мы увидели, как наша дочь поменялась, она стала быстрее, сильнее, скоординированней. Она растет на глазах, привыкает трудиться и очень увлекается работой.

- Она не сидит в гаджетах?

- М.П.: На самом деле все зависит от родителей, надо давать направление. Например, пойдем в хоккей поиграем, погоняем мяч или на скакалке попрыгаем.

- А.Т.: Спорт должен присутствовать в жизни каждого ребенка. И совсем не обязательно спорт высоких достижений. Вы увидите насколько лучше ваши дети станут благодаря этим занятиям.

«В спорте главное характер»

- Как понять, какой спорт нужен ребенку, где у него точно получится?

- М.П.: Надо исходить от ребенка. Наша Полина всегда, когда слышала музыку, тут же начинала танцевать, поэтому мы отдали ее в танцы, а потом и в фигурное катание. Сначала ей это не особо нравилось, рутинная работа, а когда пошла постановка программы, ее захватило.

- А.Т.: До 14 лет мне вообще было не интересно фигурное катание. Мне хотелось играть в футбол или хоккей, и я думал, что же такое, почему я занимаюсь этим. Но в 14 лет что-то перещелкнуло. Я принял участие в показательных выступлении вместе со сборной СССР. Меня поразили ребята, которые так упорно трудились и я понял, что хочу чего-то достичь именно в этом виде спорта, в котором, к счастью, у меня что-то получалось. И вот так началась новая история фигуриста Алексей Тихонова и, слава Богу, что он встретил Марию Петрову.

- По ребенку сразу видно получится ли у него достичь чего-то в фигурном катании?

- А.Т.: Что будет великим фигуристом сказать сразу нельзя. Надо знать ближе ребенка, как он тренируется, какой у него характер. Очень много талантливых не справляются, доходя до какого-то уровня именно из-за характера. В любом виде вопроса важен стержень не только в фигурном катании. Чуть больше упереться и все получиться. Ко мне на катке как-то подошла бабушка с ребенком и говорит: «нам тренер сказали, что он парник нам надо в парное катание идти, как вы думаете?» Она показывает мальчика, которому всего 5 лет. Я отвечаю: «вы покатайтесь до 12 лет и тогда решайте».

- Моей дочери сейчас три года и я не представляю в какой спорт ее отдать…

- А.Т.: Сначала надо отдавать в спорт для здоровья, а потом если она загорится и скажет, что хочет идти дальше, тогда ни один родитель не откажет. Девочке хорошо подойдут это танцы, плаванье, если девочка любит воду, фигурное катание.

- Есть много аргументов против спорта высоких достижений: травмоопасность, износ организма от нагрузок.

- М.П.: Вот с этим я не согласна. Обычные люди сидят за компьютерами и не двигаются, их организм тоже изнашиваются, а мы постоянно в движении. И у не спортсменов тоже бывают травмы. Пошел, поскользнулся, упал, гипс.

Чтобы не сломать психологически ребенка его надо поддерживать, его не нужно ругать, давить на него. И пожалуйста, дорогие родители не забывайте, что дети есть дети и им надо давать выходной, а может и парочку от занятий спортивных научных музыкальных и т.д.

«Когда девочка становится женщиной, она не может делать четверные прыжки»

- Вы часто говорите «петербургская школа». А чем она отличается от московской?

- А.Т.: Петербургская школа - это совсем другой стиль катания, пластика движения, постановка конька на льду, более тонкое и витиеватое. То, что создавали в свое время Белоусов и Протопопов, это дотошность в мелочах. А московское более мощное яркое скоростное.

- Есть мнение, что техника в фигурном катании вытесняет артистизм. Девочки уже прыгают четверные прыжки. Что будет дальше?

- М.П.: Да, прыгают именно девочки до поры до времени, когда они превращаются в красивых женщин, которые могут передавать сложные образы они уже не могут так прыгать. Я считаю четверной прыгать в женском не нужно. В женском фигурном катании должна быть та грация, которая подчеркивает это и тройных прыжков вполне достаточно. Ведь чтобы зайти на четверной прыжок, о какой там грации можно думать, тут главное настроиться и заехать.

- А.Т.: Мы с Машей обсуждаем этот вопрос, потому что он нас волнует. Мое мнение возраст на Олимпийских играх и ЧМ должен быть минимум 16-17, а лучше 18 лет.