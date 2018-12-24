2018-12-24T14:47:25+03:00
Общество

Беглов прогулялся с активистами по центру Петербурга

Жители района пожаловались на Мытный и Апрашку, недостаток зелени и обилие рекламы «девушек 24 часа»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Теперь жителям предстоит сформулировать все предложения в письменном виде, чтобы передать чиновникам. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»Теперь жителям предстоит сформулировать все предложения в письменном виде, чтобы передать чиновникам. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»
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Активисты Центрального района Петербурга до сих пор пребывают в легком шоке: вечером в воскресенье к ним наведался врио губернатора Александр Беглов. Лично и «без свиты». После двадцатиминутной прогулки градоначальник покинул жителей района с намерениями решить их проблемы и подаренной сумочкой «Застройщик не пройдет!».

Встреча с градоначальником прошла с историческом районе Пески. Жители постарались упомянуть обо всех болевых точках.

Градоначальник пришел лично и «без свиты». Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»

Градоначальник пришел лично и «без свиты». Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»

– Врио губернатора сказал, что поддержит молодежь, которой интересно развитие комфортной среды в городе, – рассказывают активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания». – Он подтвердил, что управлять районами и муниципалитетами должны люди, которые в них живут. Очень интересна идея территориального общественного управления, которую можно попробовать реализовать пилотным проектом в Центральном районе. Мы поддержим.

За двадцать минут активисты попытались рассказать обо всем. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»

За двадцать минут активисты попытались рассказать обо всем. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»

Говорили о превращении Мытного двора в рекреационное пространство, а Апрашки и Аракчеевских казарм – в общественно-культурные объекты. Просили посадить больше зелени, благоустроить скверы и парки, построить спортивные площадки. Жаловались на незаконную расклейку афиш и рекламы проституции и наркотиков. Предлагали легализовать стрит-арт, в частности, разрешить раскрашивать электрошкафы.

Главу города попросили разрешить превращать электрошкафы в арт-объекты. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»

Главу города попросили разрешить превращать электрошкафы в арт-объекты. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»

– В ходе разговора стало понятно, что Беглов тоже против уплотнительной застройки, – делятся активисты. – Поэтому мы оставили ему на память нашу сумочку с надписью «Застройщик не пройдет!».

Теперь жителям района предстоит сформулировать все предложения в письменном виде, чтобы передать их чиновникам. Наметки уже есть: еще в середине ноября активисты отправляли в Смольный «Десять задач Беглову».

Одна из главных бед района – незаконная реклама. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»

Одна из главных бед района – незаконная реклама. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»

Новый перечень мало чем будет отличаться от прежнего. В нем пропишут прекращение «бездумной вырубки» и высадку тысячи крупных деревьев, причем и на Невском проспекте тоже, напомнят о введении платной парковки и незаконной торговле у метро, попросят организовать общественное пространство на территории Боткинской больницы и расставить по улицам побольше урн.

ДОСЛОВНО

Александр БЕГЛОВ, врио губернатора Петербурга:

– Это наш с вами город. Город большой. Я дам поручение собрать таких вот молодых активистов. Можно это зарегистрировать, можно финансировать. Нам нужны какие-то источники финансирования.

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