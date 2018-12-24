Проверка слуха: В Петербурге девушки открыли видеостудию, где убивают животных

«Внимание! Живодерки в нашем районе! В соседнем доме действует незаконная подпольная видеостудия, которая снимает жестокие пытки и убийства домашних животных. Эти видео потом за большие деньги продаются извращенцам в Интернете. В съемках участвуют несколько девушек, которые живут или учатся в Петербурге. Съемки проходят в одной из квартир дома по улице Жака Дюкло».

Снимки листовок с таким содержанием разлетелись по социальным сетям мгновенно. Сотни репостов и еще больше комментариев. Но самые неравнодушные петербуржцы, узнав о живодерне в их районе, решили действовать и чуть было не взяли квартиру с «видеостудией» штурмом. «Комсомолка» решила разобраться, действительно ли она существует и кому это все нужно.

К объявлению об издевательствах над питомцами прикреплены фотографии шести девушек, якобы с видеозаписей мучений животных. Поиск по трем из них в Интернете действительно выводит на другие снимки этих же девиц с сайта, на котором можно найти жестокие снимки. Правда, сам сайт уже закрыт и отсылы на страну и город, где снимают эти видео, на нем нет. Поэтому с вопросом о подпольной видеостудии мы решили обратиться к самим жителям дома, который был указан в объявлении.

Трех девушек действительно можно найти на запрещенных сайтах Фото: Протестный Петербург

- Какие пытки животных? – удивилась одна из жительниц. – Вообще впервые о таком слышу. У нас в доме живут профессора и академики. Все приличные люди. Это какой-то бред!

Еще одна местная жительница подтвердила, что видела объявление с фотографиями, но самих дам на снимках не узнала. Впрочем, как и ее соседи.

- В нашем доме никогда не было издевательств над животными, - пояснила председатель жилищно-строительного кооператива Наталья Никитина. – Я знаю жильцов, у которых есть домашние питомцы, но они к ним относятся с любовью. Информация о пытках – это какой-то фейк. Не стоит этому верить.

К тому времени объявление уже разошлось по городским пабликам. Никто из горожан девушек в лицо не узнал. Но пользователей соцсетей заинтересовали жестокие видео. Как оказалось, такие группы с запрещенным контентом можно легко найти в открытом доступе.

- Да такие дуры, которые давят насекомых, улиток и животных, есть, - рассказывает горожанка Алена. - Все это есть в Интернете. И этот ужас могут увидеть дети. Мне кажется, не стоит репостить себе это объявление на стену в соцсетях - лишняя реклама им.

Горожане предположили, что необычное объявление было вбросом, чтобы обратить внимание общественности на запрещенные видео. Другие же считают, что среди фотографий есть реальная жительница Петербурга, которой захотели отомстить обидчики.

Если у вас есть информация о данной видеостудии в Петербурге, пишите нам на почту: spb-red@phkp.ru.