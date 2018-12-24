2018-12-24T16:16:15+03:00
Происшествия

Проверка слуха: В Петербурге девушки открыли видеостудию, где убивают животных

Неизвестные расклеили объявления с фотографиями «живодерок» и распространяют их в соцсетях
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Такие снимки объявлений стали расходиться по соцсетям Фото: Протестный ПетербургТакие снимки объявлений стали расходиться по соцсетям Фото: Протестный Петербург
Изменить размер текста:

«Внимание! Живодерки в нашем районе! В соседнем доме действует незаконная подпольная видеостудия, которая снимает жестокие пытки и убийства домашних животных. Эти видео потом за большие деньги продаются извращенцам в Интернете. В съемках участвуют несколько девушек, которые живут или учатся в Петербурге. Съемки проходят в одной из квартир дома по улице Жака Дюкло».

Снимки листовок с таким содержанием разлетелись по социальным сетям мгновенно. Сотни репостов и еще больше комментариев. Но самые неравнодушные петербуржцы, узнав о живодерне в их районе, решили действовать и чуть было не взяли квартиру с «видеостудией» штурмом. «Комсомолка» решила разобраться, действительно ли она существует и кому это все нужно.

К объявлению об издевательствах над питомцами прикреплены фотографии шести девушек, якобы с видеозаписей мучений животных. Поиск по трем из них в Интернете действительно выводит на другие снимки этих же девиц с сайта, на котором можно найти жестокие снимки. Правда, сам сайт уже закрыт и отсылы на страну и город, где снимают эти видео, на нем нет. Поэтому с вопросом о подпольной видеостудии мы решили обратиться к самим жителям дома, который был указан в объявлении.

Трех девушек действительно можно найти на запрещенных сайтах Фото: Протестный Петербург

Трех девушек действительно можно найти на запрещенных сайтах Фото: Протестный Петербург

- Какие пытки животных? – удивилась одна из жительниц. – Вообще впервые о таком слышу. У нас в доме живут профессора и академики. Все приличные люди. Это какой-то бред!

Еще одна местная жительница подтвердила, что видела объявление с фотографиями, но самих дам на снимках не узнала. Впрочем, как и ее соседи.

- В нашем доме никогда не было издевательств над животными, - пояснила председатель жилищно-строительного кооператива Наталья Никитина. – Я знаю жильцов, у которых есть домашние питомцы, но они к ним относятся с любовью. Информация о пытках – это какой-то фейк. Не стоит этому верить.

К тому времени объявление уже разошлось по городским пабликам. Никто из горожан девушек в лицо не узнал. Но пользователей соцсетей заинтересовали жестокие видео. Как оказалось, такие группы с запрещенным контентом можно легко найти в открытом доступе.

- Да такие дуры, которые давят насекомых, улиток и животных, есть, - рассказывает горожанка Алена. - Все это есть в Интернете. И этот ужас могут увидеть дети. Мне кажется, не стоит репостить себе это объявление на стену в соцсетях - лишняя реклама им.

Горожане предположили, что необычное объявление было вбросом, чтобы обратить внимание общественности на запрещенные видео. Другие же считают, что среди фотографий есть реальная жительница Петербурга, которой захотели отомстить обидчики.

Если у вас есть информация о данной видеостудии в Петербурге, пишите нам на почту: spb-red@phkp.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Стена рухнула на дорогу на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге
Аэропорт Пулково украсят инсталляции на тему произведений Достоевского
Акция «Внимание - дети!» будет проходить в Санкт-Петербурге с 24 декабря по 14 января
Лахта Центр в Петербурге стал «платиновым»
Петербуржец почти за 13 миллионов рублей продает 100-летнюю икону
Нападало: С улиц Петербурга вывезли 42 кубометра снега
Дед Мороз поздравил пассажиров метро с наступающим Новым годом
После исчезновения пруда в Петергофе завели уголовное дело
В Петербурге 28-летний безработный совратил шестиклассницу
В Петербурге горел особняк князя Черкасского
Беглов обсудил развитие Центрального района с общественниками
Полиция ищет «внучку» которая обманула пенсионерку на 180 тысяч рублей
Под Петербургом иномарка насмерть сбила мужчину
На садовом участке в Ленобласти нашли «отстойник» для угнанных авто
Дзюба вошел в 100 лучших футболистов мира по версии испанской Marca
Мы с вами как брат и сестра: Беглов поздравил Ленобласть с окончанием Года туризма
Жители Приморского района засняли, как дорожники кладут асфальт в снег
В Петербурге стартует первый Международный органный фестиваль
В Невском районе в 31 жилом доме ограничили подачу горячей воды и тепла
В голосовании на имя для Пулкова победил не Невский, а Достоевский
Метро «Ломоносовская» закрывали из-за внезапной остановки эскалатора