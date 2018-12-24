Новогоднее шоу «Ледяное сердце» прошло в Петербурге

22 и 23 декабря в Санкт-Петербургском детском ледовом театре в Ленэкспо состоялась премьера: новогоднее ледовое шоу «Ледяное сердце». Шоу создано по мотивам полюбившегося мультфильма «Холодное сердце» и прошло с большим успехом. В роли принцессы Эльзы выступила художественный руководитель Детского ледового театра, олимпийская чемпионка Елена Бережная.

Добрый сказочник рассказывает зрителям историю двух сестер: Анны и Эльзы. С раннего детства Эльза узнала, что обладает волшебной силой замораживать все вокруг. Она может создавать лёд и снег, а также управлять ими. Эльза пользуется своей магией, когда играет с младшей сестрёнкой Анной. Во время одной из игр во дворце, поскользнувшись, Эльза случайно ранит холодом свою сестру, из-за чего та начинает замерзать. Стремясь защитить Эльзу и других людей от её силы, королевская семья запирается в замке.

В своих покоях Эльза создает вечную зиму, в которой она проводит все свои юные годы. Выйдя в свет для проведения коронации, она дает волю эмоциям, обрекая всю страну на вечную стужу и мороз. Главной проблемой Эльзы является то, что она не может управлять своим даром, она принимает его за проклятие и считает себя чудовищем.

Младшая сестра является полной противоположностью Эльзы. Она смелая, отважная, решительная. Кроме того, ее не покидает вера в то, что в каждом человеке есть что-то хорошее. Воссоединение с Эльзой после длительного разрыва – это то, чего больше всего желает уже повзрослевшая Анна. Холодное сердце сестры не отталкивает ее. После побега Эльзы младшая сестра без капельки сомнений отправляется на ее поиски. Она преодолевает все препятствия, и в результате помогает сестре понять, что она вовсе не ледяная.

В шоу «Ледяное сердце» зрители увидели множество впечатляющих номеров: яркий танец ледорубов, танец троллей, коронация Эльзы – все номера исполнялись под живую музыку и живой вокал. Атмосферу сказочного королевства Эренделл создавали красочные видеопроекции на лед. Роли маленьких Эльзы и Анны исполнили юные фигуристки София Касинс и Софья Позднякова. Взрослую Анну талантливо воплотила на льду Анастасия Мельникова. Всех очаровал фигурист Егор Герасимов в роли Оленя Свена. И конечно, в центре внимания взрослых и маленьких зрителей была художественный руководитель Санкт-Петербургского детского ледового театра, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России – Елена Бережная.