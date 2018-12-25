2018-12-25T00:28:07+03:00
Звезды

«Мало половин»: Ольга Бузова «открывает мир других мужчин» с Евгением Петросяном

Две звезды поделились снимками с новогоднего «Голубого огонька» [фото]
Елена МОЛОДКИНА
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"Мало половин" Ольги Бузовой и Евгения Петросяна. Фото: Instagram"Мало половин" Ольги Бузовой и Евгения Петросяна. Фото: Instagram
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Ольга Бузова и Евгений Петросян заинтриговали поклонников совместным фото еще пару недель назад. После громкого развода с Еленой Степаненко и слухов о романе с молодой, но малоизвестной помощницей Татьяной Брухуновой, Евгений Ваганович пошел дальше и поймал в свои сети звезду Бузову.

Практически одновременно Петросян и Бузова показали своим "Инста"-подписчикам новые снимки у новогоднего дерева. И, похоже, что это не юморист, а певица доминирует в этом дуэте.

На фото 73-летний Евгений Петросян показывает коронное движение Бузовой, которое повторяют за ней все фанаты, подпевающие песню "Мало половин".

- Мы как бы напоминаем с Евгением Вагановичем, что до Нового года осталось мало-мало дней. Не пропустите наш номер в новогоднююночь в "Голубом огоньке", - подписала снимок Ольга.

"Победитель шоу "Замуж за Бузову", "Наконец-то, Олечка нашла свою половину", "Ну вот, и Ваганычу подфартило", "Евгений прям помолодел рядом с Олей", - то шутят, то всерьез комментируют фото подписчики Бузовой в "Инстаграме".

А вот в "Инсте" самого Евгения Вагановича есть и другой кадр со съемок новогоднего "Голубого огонька". Поклонники Петросяна в восторге от снимков и ждут с нетерпением эфира программы.

Петросян и Бузова появятся в новогоднем "Голубом огоньке". Фото: Instagram

Петросян и Бузова появятся в новогоднем "Голубом огоньке". Фото: Instagram

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