2019-01-08T14:13:37+03:00
Общество

Движение по Дороге жизни ограничат из-за зимнего марафона

Проезд будет перекрыт 27 января с 11.30 до 18.30
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Ежегодно в марафоне участвуют тысячи бегунов. https://vk.com/lrmarathonЕжегодно в марафоне участвуют тысячи бегунов. https://vk.com/lrmarathon
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27 января в Петербурге пройдет юбилейный международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 75 годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В связи с этим движение региональной дороги «Санкт-Петербург — Морье» временно ограничат.

- Изменения продлятся с 11.30 до 18.30. Объездные пути для автомобилей и автобусов предусмотрены по дорогам «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к Коккорево», «Проба— Лепсари — Борисова Грива», «Подъезд к поселку Рахья», «Станция Магнитная — поселок им. Морозова», «Мельничный Ручей — Кирпичный завод», «Санкт-Петербург — завод им. СвердловаВсеволожск», а также федеральной трассе А-120 «Магистральная» (Северное полукольцо), - сообщается на сайте Администрации Ленинградской области.

Также отмечается, что для удобства водителей дорогу будут открывать поэтапно.

КОНКРЕТНО

Забег стартует в 12:00. Маршрут марафона: Ладожское озеро, памятник «Разорванное кольцо — движение в сторону п. Осиновец 2, 5 км — разворот на 180 градусов — памятник «Разорванное кольцо» — Ваганово — Ириновка — Борисова грива — Рахья — Проба — Углово —Романовка — Всеволожск— Приютино — монумент «Цветок жизни».

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