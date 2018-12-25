Куда сходить в Санкт-Петербурге в новогодние праздники 2019 года
Полный гид по развлечениям для взрослых и детей с 30 декабря по 8 января
Концерты, ярмарки, активный отдых - собрали все самое интересное.
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Чтобы зимние праздники не запомнились бесконечными застольями и лежанием на диване перед телевизором, мы составили гид по лучшим местам отдыха в Петербурге – на каждый день новогодних каникул 2019 года!
Море впечатлений, которые обеспечат вам хорошее настроение не на один месяц вперед, гарантировано!