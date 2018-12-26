Что надо успеть до конца года: 12 рекомендаций от астролога

1. Работаем над конкретизацией своего «личного» пространства. Определите свой уголок, где вы будете наедине с собой. Защищаем свое «я».

2. По мере возможности закрываем текущие долги и прописываем где-нибудь в книге желаний тот заработок, который хотите в новом году.

3. Налаживаем отношения с родственниками и соседями. Не скупимся на хорошие слова, вам все воздастся сторицей.

4. Наводим идеальный порядок дома. Весь хлам - долой!

5. Выполняем просьбу своего ребенка или любимого человека. Давно обещали сходить в цирк? Хватит откладывать! Иногда просто надо пожертвовать своим временем ради близких.

6. Распределяем или перераспределяем домашние обязанности. Главное - мирно договориться и понять друг друга.

7. Не забываем про подарок своей второй половинке. Не скупитесь! Дарите.

8. Распределяем бюджет на январь. Месяц будет нелегким, так что готовим себе подушку заранее, делаем заначки.

9. Оглядываемся по сторонам, смотрим, что еще есть интересного, кроме телевизора. А ведь сейчас очаровательная зима: наслаждаемся снегом, хорошей погодой и активным досугом.

10. Принимаем решение: меняем работу или смотрим на нее под другим фокусом - трансформируемся!

11. Не забываем о друзьях, но игнорируем просто знакомых. Правильно распределяйте сове время, не теряйте его попусту.

12. Перестаем бояться и начинаем наконец жить! Нужно жить сегодняшним днем - не прошлым и не будущим. Наслаждайтесь тем, что есть сейчас!

КОНКРЕТНО

Водолеев ждет яркий год, а Раки обретут что-то важное

- У Овнов и Тельцов в 2019 году произойдет подъем. Эти знаки достигнут тех результатов, к которым стремились последние годы. Дождутся того, чего так долго хотели.

- У Близнецов все ни шатко ни валко. Их будет мотать то вперед, то назад. Но в целом люди, рожденные под этим знаком, будут оставаться на одном уровне.

- Раки обретут что-то новое и важное в 2019 году. Это поменяет их жизнь и даст какие-то результаты.

- У Львов произойдут события, которые закалят внутренний стержень. Они станут сильнее внутри. Может случиться что-то негативное, но во благо.

- У Дев расширится диапазон творчества. Суждения станут не такими жесткими из-за опыта, который этот знак приобретет.

- Весы будут довольствоваться тем, что есть, и максимально этому радоваться. В последние три месяца 2019-го их ждет нечто непредсказуемое.

- У Скорпионов год будет стабильный, хороший. Однако в конце 2019-го их ждут сложности. Будет над чем подумать.

- У Стрельцов год начнется с неприятного удивления. В первое время они не смогут расслабиться. Жизнь постоянно будет подкидывать сложности.

- Козероги избавятся от людей, которые казались им близкими, но на самом деле вытягивали из них энергию.

- Водолеев ждет безумное количество ярких событий. И плохих, и хороших, и удивительных, и странных.

- Рыбам, рожденным в конце февраля, придется побегать, год пройдет в спешке. У остальных все будет спокойно.