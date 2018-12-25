Ведьма Марина Зуева: Рожденным в марте надо следить за давлением, а июльским - за желудком

Большинство вирусов и болезней происходят от усталости. Смотрите сами: заканчивается энергия, вирус атакует, и когда организм уже не в силах сопротивляться, он сдается. Что делать? Ну, во-первых, больше отдыхать, давать себе возможность расслабиться и выдохнуть. А во-вторых, внимательно относиться к своему здоровью. Причем надо отметить, что у каждого человека свои особенности: что болит у одного, никогда не потревожит другого.

На что обращать внимание разным знакам зодиака, расскажет участница шоу «Битва экстрасенсов» ведьма Марина Зуева. Специально для читателей «КП» она составила карту здоровья с рекомендациями. Итак, ищем свой знак и год и узнаем, как сохранить здоровье в 2019 году.

Рыбы. Этому знаку зодиака нужно быть внимательным к ногам и венам. Надо обязательно делать массаж, расслабляющие ванночки для ступней, не перегружать свои ноги. В этом году у Рыб будет беготня, поездки, усталость. Год Воздуха и Огня, надо быть осторожным, медленнее ходить, есть опасность переломов.

Овен. Давление. Если родились в огненный год, будьте внимательнее - давление может скакать. Те, кто родился в год Земли и Воды, смогут решить все свои проблемы. Остальным надо быть осторожными при заключении контрактов, оформлении кредитов. И мой совет: слишком высоко не летайте, нужно быть менее агрессивными, больше отдыхать и расслабляться.

Телец. Шея и позвоночник. Нужно быть гибким, осторожным, особенно тем, кто родился в огненный год. Телец земной будет думать только о работе, но у него в этой сфере как раз все удачно. Надо только помнить, что перегрузки опасны для всех. Подчеркну: тем, для кого голос - это рабочий инструмент, нужно быть особенно внимательными. Певцы, ораторы, педагоги, депутаты. Советую беречь горло и вообще проверить щитовидку, сделать анализы.

Близнецы. Руки и локти. Нужно беречь себя, есть опасность переломов, вывихов. К слову, огненным Близнецам не стоит заключать контракты, есть риск быть обманутыми. Если уж никак без этого, то лучше дождаться осени, когда утихнут. Земным Близнецам, наоборот, повезет в 2019-м. Писатель наконец завершит книгу и получит известность, композитор выпустит хит, художник допишет картину.

Рак. Желудок и кишечник. Главный совет: не нужно переедать, лучше сесть на диету. Причем всем Ракам. Есть риск получить воспаления и вообще попасть в операционную. Тело очень восприимчиво к еде в этом году, берегите себя и свой организм.

Лев. Сердце. Ой, берегитесь, сердечники! В этом году особенный риск всех инфарктов. Даже спортсмены, которые регулярно следят за здоровьем, в опасности. А те, кто запустил себя, тем более. Срочно нужно проверить сосуды, сердце, не перегружать себя, не переедать. Будьте особенно осторожны осенью, это самый опасный период. По прогнозу еще есть и разрушение семейных уз, но только у огненных. У земных, наоборот, любовная связь окрепнет.

Дева. Мочеполовая система. Девы очень скрытные, они скрывают свою боль, могут терпеть до последнего. А не надо бы! При первых признаках - сразу к врачу! Особенно опасный период весной и летом. Банальный совет для девочек и женщин, но он очень важный: не садитесь на холодную землю, а на камни вообще никогда, лучше на дерево. Тут все просто объясняется: камень и холодная земля забирают энергию, а дерево - отдает. Мужчинам тоже надо быть внимательными, особенно тем, кто в возрасте. Велика вероятность воспалений и тяжелых болезней.

Весы. Почки. Займитесь своим здоровьем, расслабьтесь и не тащите на себе груз обиды. Самый главный совет - перестать обижаться на всех вокруг, так вы только делаете себе хуже. Огненным Весам год сулит удачу, а воздушным не стоит сидеть на месте, нужно браться за все проекты.

Скорпион. Женское и мужское здоровье. Эти знаки в 2019 году будут сексуально активны, как никогда, так что нужно оградить себя от случайных связей. Особенно опасный период летом и осенью. Нужно быть осторожными огненным Скорпионам. Женщинам грозит проблема неприятия себя, болезни, вплоть до операций. Мужчинам пригрожу раком и разрушением своего организма, если не будут себя сдерживать.

Стрелец. Кости. Есть угроза переломов рук и ног, и восстановление будет очень долгим. Так что берегите себя, не рискуйте лишний раз, ну и занимайтесь гимнастикой, пейте витамины. Хочу отметить: в целом у Стрельцов удачный год, у них есть шанс прославиться, особенно у огненных!

Козерог. Колени. Особенность людей этого знака - они нагружают себя домашней работой: женщины на коленях моют полы или трудятся в огороде. Нужно встать, отряхнуться и пойти вперед. У Козерогов в этом году открыты все пути, можно полностью поменять свою жизнь, и все сложится.

Водолей. Кровеносная система. Обращаем внимание на вены, кровь, нужно сделать все анализы. Советую в этом году помириться со своими кровными родственникам, наладить связь, если она почему-то потеряна. Позвоните маме, напишите открытку тете из Таганрога. Поверьте, родные люди помогают справиться со многими болезнями.

Китайский гороскоп.

КСТАТИ

Как разобраться - я огненный знак или воздушный?

Китайский гороскоп по годам рождения представляет собой цикл, состоящий из последовательного чередования двенадцати животных, каждый из которых правит в течение одного года. Животные-правители восточного гороскопа по годам рождения: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца (Коза), Обезьяна, Петух, Собака, Свинья. Согласно представленному гороскопу по годам животные соответствуют пяти элементам (дерево, огонь, земля, металл и вода), которые наделяют человека особым темпераментом, характером и предпочтениями.