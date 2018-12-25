Кто и как помогает малому бизнесу в Петербурге

Заниматься собственным делом непросто. Но предприниматели могут рассчитывать на поддержку как со стороны государства, так и кредитных организаций. К сожалению, далеко не все об этом знают.

- Когда я только планировала открыть свое дело, понимала, что будет непросто. Но чтобы настолько, - вспоминает владелица кафе «Гурмэ Шаурмэ» Инна Курбатова. - Найти деньги на развитие - это одна история, но, кроме этого, пришлось решать массу вопросов, с которыми я раньше не сталкивалась. Приходилось одновременно быть немного юристом, риелтором, маркетологом. Было очень страшно, в нас никто не верил, и часто возникали сомнения: а может, не надо? Но кафе мы все-таки открыли.

Таких историй, как у Инны, в Петербурге очень много. Только не все они заканчиваются счастливым: «Мы открылись!» Причины неудач разные - начиная от дорогих кредитов и заканчивая отсутствием продуманного плана действий. И все-таки насколько реально открыть в Петербурге свой бизнес, чтобы заниматься любимым делом и получать доход? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы пригласили на круглый стол в редакцию «Комсомолки» представителей банков, власти и, конечно же, самих предпринимателей.

Представители банковской сферы более двух часов обсуждали, как помочь малому бизнесу.Фото: Олег ЗОЛОТО

СНАЧАЛА БИЗНЕС, ПОТОМ ДЕНЬГИ

Чтобы начать свое дело, нужны дешевые кредиты - собственными средствами бизнесмен редко может обойтись. Только вот с нуля банки предпринимателей не кредитуют. Рассчитывать на кредит можно лишь в том случае, если уже есть какой-то действующий бизнес и предприниматель планирует расширяться. Но без внимания малый и средний бизнес банки не оставляют.

- Несмотря на то что в этом году «Промсвязьбанк» стал опорным банком для реализации государственного оборонного заказа, он остается универсальным банком и кредитование малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений, - говорит директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала «Промсвязьбанка» Александр Хайкинсон.

Александр Хайкинсон, директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала «Промсвязьбанка».Фото: Олег ЗОЛОТО

- Так, по итогам 2018 года мы ожидаем увеличение кредитного портфеля более чем на 30 процентов. Оптимизация бизнес-процессов, которую мы провели в четвертом квартале 2018 года, также позволила нам существенно увеличить количество открываемых счетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем, у кого уже есть стабильно работающее предприятие, проще. И банкам такие клиенты интереснее.

- Чем больше предприниматель берет кредит, тем интереснее он банку, но небольшие суммы также привлекательны за счет более низких рисков, особенно если залог по кредиту отсутствует либо в залог предоставляется лишь товар в обороте и поручительство партнера банка. Часто удается сочетать крупный кредит и отсутствие залога на необходимую сумму, но в любом случае решение по каждой заявке принимается банком с учетом индивидуальных особенностей бизнеса каждого заемщика и его пожеланий, - говорит начальник управления корпоративных продаж Банка SIAB Дмитрий Заборский.

Дмитрий Заборский, начальник управления корпоративных продаж Банка SIAB.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В банке, например, клиенту могут подсказать подходящие варианты господдержки, с учетом которых условия кредитования станут для заемщика более привлекательными.

Ну а если нужны деньги на старт, можно воспользоваться частными инвестиционными займами, привлечь акционеров и подать заявку на грант. Многие бизнесмены, начиная свой бизнес, продолжают работать и часто могут позволить себе потребительский кредит наличными, средства которого направляют на инвестиции в свое дело.

КОГДА КРЕДИТ НЕ ДАДУТ

Основная ошибка начинающих предпринимателей - слишком много энтузиазма и мало опыта, расчетов и понимания перспектив своего проекта. Не оценят банки и слишком экстравагантные идеи.

- Очень часто у клиентов есть только общее представление о том, чем они хотят заниматься. Но при этом нет конкретного бизнес-плана, опыта, понимания, кому и как они будут продавать свой продукт, каких-то предварительных договоренностей, - говорит региональный управляющий по работе с малым бизнесом Росбанка в Санкт-Петербурге Александр Счастливцев. - Банку важно понимать все риски по проекту, а для этого нужна статистика, анализ рынка.

Александр Счастливцев, региональный управляющий по работе с малым бизнесом Росбанка.Фото: Олег ЗОЛОТО

Так что одного желания и горящих глаз мало - банку нужны конкретные цифры и желательно положительные. Если проект существует только в воображении человека, очень сложно понять, насколько он реален. Ну и, конечно, важно, чтобы у предпринимателя не было долгов, плохой кредитной истории.

- Далеко не все, кто обращается за кредитом, понимают, как быстро окупится их проект и окупится ли вообще. Поэтому банки проводят очень серьезную проверку, и это важно в первую очередь с точки зрения защиты самого бизнесмена, - говорит заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу банка «Открытие» Надежда Ледовская.

Надежда Ледовская, заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу банка «Открытие».Фото: Олег ЗОЛОТО

- Некоторые клиенты очень предвзято относятся к тому количеству документов, которое необходимо предоставить, но это делается в целях и нашей и их безопасности, - добавляет ведущий консультант по продажам банковских продуктов «Витабанка» Евгений Щукин. - Поэтому хотелось бы посоветовать перед обращением в банк собрать информацию о кредитовании, о том, какие именно бумаги вас попросят предъявить. Получить консультацию можно прямо в банке.

Евгений Щукин, ведущий консультант по продажам банковских продуктов «Витабанка».Фото: Олег ЗОЛОТО

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

В Петербурге работа по повышению финансовой грамотности будущих предпринимателей ведется. Например, в городском Центре развития и поддержки предпринимательства начинающие и опытные бизнесмены могут получить необходимые консультации, поучаствовать в семинарах и тренингах. Все это совершенно бесплатно.

- Бизнес - вещь очень сложная и рискованная, поэтому идти в него надо обдуманно. В идеале, перед тем как начинать свое дело, поработать в выбранной сфере самому. Тогда будет понятно, во что ты ввязываешься, насколько это перспективно, - говорит председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев.

Эльгиз Качаев, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Недостаточно просто занять денег, открыть предприятие и надеяться, что все у тебя будет хорошо. Чтобы быть успешным, нужно много работать и постоянно учиться. Как только перестаешь расти, повышать свой уровень образования, ты останавливаешься.

Обучать предпринимателей готовы и банки, ведь они тоже заинтересованы в кредитовании реальных проектов. Тем более спрос на образовательные программы, которые помогут не попасть в долговую яму или не совершать провальных инвестиций, очень высок.

- За последние два года в программе развития предпринимательских навыков «Бизнес-класс», которую мы запустили совместно с компанией Google, приняло участие более 50 тысяч человек на территории Северо-Запада. Это говорит о том, что проект интересен желающим искать себя в бизнесе, особенно тем, кто живет в регионах. Хотя и в Петербурге уже более 18 тысяч участников, - рассказывает начальник управления продаж малому бизнесу головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу Василий Корх.

Василий Корх, руководитель управления продаж малому бизнесу головного отделения по Санкт-Петербургу, Сбербанк.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В целом, подчеркну, что основной тренд последних лет - это цифровизация всех сфер бизнеса. Сегодня быть просто банком для предпринимателя уже неинтересно ни одной ни другой стороне. Мы формируем экосистему для бизнеса, уводим сервисы в онлайн: с нашей помощью можно дистанционно открыть счет и даже зарегистрировать ИП или ООО.

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

И все-таки как быть, если банки запрашиваемую сумму кредита не одобряют, а деньги очень нужны? Можно обратиться в Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, который предлагает сразу несколько программ поддержки для предпринимателей. Фонд, к примеру, выдает микрозаймы - до 3 миллионов рублей по ставке всего от 3 процентов годовых. Также фонд может помочь предпринимателю с предоставлением банку залога. Сумма, которую можно для этого получить, составляет от 5 до 100 миллионов рублей всего под 0,75 процента годовых. Но, перед тем как получить эти меры поддержки, нужно пройти тщательную проверку фонда. Правда, на проверку фонда, а потом еще и банка уходит немало времени. В среднем на одобрение заявки уходит два месяца.

- Основная проблема, с которой сегодня сталкиваются предприниматели, - длительный процесс рассмотрения заявки, тогда как деньги бизнесу нужны «здесь и сейчас». Банк инвестировал в создание кредитного конвейера, и уже в этом году такой процесс будет реализован. Клиент сможет в режиме онлайн видеть статус своей заявки на каждом этапе рассмотрения, - говорит Надежда Ледовская.