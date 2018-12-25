2018-12-25T17:26:42+03:00
Происшествия

В Петербурге пациент во время иглоукалывания расстрелял врача и покончил с собой

Медик отделался легкими травмами
Роман ЛЯЛИН
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Трагедия в одной из клиник Петербурга: пациент из травмата расстрелял врача, а потом покончил с собой.Трагедия в одной из клиник Петербурга: пациент из травмата расстрелял врача, а потом покончил с собой.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Нападение на врача произошло в центре Восточной медицины на улице 4-ой Советской в Петербурге. Известно, что днем 25 декабря мужчина пришел на сеанс иглоукалывания, когда неожиданно достал два травматических пистолета и напал на медика. Дебошир успел выпустить три пули, после чего медику удалось выбежать из кабинета и позвать на помощь.

- Мужчина ничего не сказал перед нападением, - поясняют следователи. – Да он и не успел. Врач только зашла в кабинет, как он сразу же начал стрелять. Сама медик сейчас опрашивается. Она не знает нападавшего. Его личность устанавливается.

На вид стрелявшему было около 50 лет. Сама врач занимается медициной с 2000-х годов. Училась в Ташкенте, занималась благотворительной деятельностью в Юной Корее.

Ее жизни сейчас ничего не угрожает. Она получила три резиновых пули. А вот сам буйный пациент покончил с собой.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - поясняют в ГСУ СКР по Петербургу. - Неизвестный мужчина, обратившийся за оказанием помощи, произвел несколько выстрелов из двух травматических пистолетов в врача клиники, причинив ей ранения, после чего застрелился. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

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