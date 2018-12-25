Новый 2019 год в Петербурге не обойдется без гуляний в центре. Новогодняя программа начнется в 23:00 31 декабря. Весь праздник до 4 утра сосредоточится на трех площадках – на Дворцовой площади, у Большого Гостиного двора и на Малой Конюшенной. Но прогуляться по главной улице города пешком можно будет уже с 21:00. Именно с этого времени 31 декабря поток машин по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового моста остановится. И движение там будет ограничено до 5 утра 1 января.

Вернуться с гуляний из центра города или заскочить после боя курантов к друзьям можно будет на общественном транспорте. Петербургская подземка распахнет свои двери на всю новогоднюю ночь. Кроме метро, организуют и работу автобусов, троллейбусов и трамваев в разных районах города. Те, что движутся в центре города, немного поменяют свой путь, чтобы обогнуть перекрытый участок. Весь наземный транспорт будет ходить с интервалом в полчаса.

Кстати, в новогоднюю ночь отдохнет от транспорта и Дворцовый мост: с 2:00 до 5:00 1 января движение по нему будет перекрыто. В это же время нельзя будет проехать и по прилегающей к нему Адмиралтейской набережной, а также по Дворцовой набережной – на промежутке до Троицкого моста.

Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь в Петербурге: расписание автобусов, троллейбусов, трамваев и метро

- автобус № 2 «Проспект Маршала Жукова - Театральная площадь»;

- автобус № 8 «Уткина Заводь - метро «Площадь Александра Невского»;

- автобус № 12 «Улица Подвойского - Рощинская улица»;

- автобус № 47 «Улица Кораблестроителей - Университетская набережная»;

- автобус № 50 «Малая Балканская ул. - Театральная пл.»,

- автобус № 56 «Малая Балканская улица - метро «Ломоносовская»;

- автобус № 66 «Кировский завод - Канонерский остров»;

- автобус № 77 «Белорусская улица - метро «Ладожская»;

- автобус № 80 «Улица Жени Егоровой - станция Пискарёвка»;

- автобус № 82 «Станция Пискарёвка - метро «Ладожская»,

- автобус № 93 «Лахтинский разлив - проспект Культуры»;

- автобус № 101 «Метро «Старая Деревня» - Кронштадт, Гражданская улица»;

- автобус № 106 «Станция Пискарёвка - Финляндский вокзал»;

- автобус № 114 «Счастливая улица - метро «Елизаровская»;

- автобус № 137 «Станция Пискарёвка - метро «Чёрная речка»;

- автобус № 141 «Улица Костюшко - Московский вокзал»;

- автобус № 142 «Счастливая улица - улица Доблести»;

- автобус № 145А «Кировский завод - Красное Село, Октябрьская улица»;

- автобус № 154 «Метро «Старая Деревня» - Камышовая улица»;

- автобус № 158 «Наличная улица - Пассажирский порт «Морской Фасад»;

- автобус № 161 «Улица Подвойского - улица Джона Рида»;

- автобус № 169А «Улица Подвойского - станция Ржевка»;

- автобус № 177 «Станция Ручьи - деревня Новая»;

- автобус № 180 «Улица Жени Егоровой - Камышовая улица»;

- автобус № 182 «Афонская улица - Глухарская улица»;

- автобус № 187 «Пушкин, вокзал - метро «Московская»;

- автобус № 190 «Звёздная улица - Шушары, Вишерская улица»;

- автобус № 196 «Колпино, Заводской проспект - Звёздная улица»;

- автобус № 198 «Улица Жени Егоровой - метро «Парнас»;

- автобус № 200 «Ломоносов, вокзал - Кировский завод»;

- автобус № 211 «Метро «Чёрная Речка» - Зеленогорск, вокзал»;

- автобус № 327 «Колпино, Заводской проспект - метро «Пролетарская»;

- автобус № 328 «Проспект Александровской Фермы - Колпино, Оборонная улица»;

- автобус № 375 «Пушкин, Железнодорожная улица - микрорайон Славянка, Ростовская улица»;

- автобус № 392А «Колпино, Заводской проспект - совхоз имени Тельмана»;

- автобус № 397 «Улица Жени Егоровой - Парголово, СПК «Пригородный»;

- автобус № К-210 «Метро «Чёрная Речка» - Ольгино, ЖК «Юнтолово»;

- автобус № К-299 «Метро «Московская» - Павловск, Звериницкая улица»;

- автобус № К-305А «Метро «Старая Деревня» - Приозёрная улица»;

- троллейбус № 2 «Улица Шаврова - Глухарская улица»;

- троллейбус № 14 «Река Оккервиль - площадь Александра Невского»;

- троллейбус № 31 «Северный проспект - проспект Добролюбова»;

- троллейбус № 37 «Ул. Пионерстроя - метро «Проспект Ветеранов»;

- трамвай № 16 «Карбюраторный завод - площадь Стачек»;

- трамвай № 27 «Метро «Рыбацкое» - река Оккервиль»;

- трамвай № 29 «Мясокомбинат - Трамвайный парк № 1»;

- трамвай № 43 «Метро «Купчино» - Московские ворота»;

- трамвай № 55 «Придорожная аллея - улица Шаврова»;

- трамвай № 60 «Завод «Северная Верфь» - улица Пограничника Гарькавого»;

- трамвай № 100 «Придорожная аллея - станция Ручьи».

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Как будет курсировать транспорт в Петербурге в новогодние праздники

Автобусы и троллейбусы объедут Биржевую площадь:

С 22:00 4 января до 6:00 5 января;

с 22:00 5 января до 6:00 6 января;

с 20:00 6 января до 6:00 7 января,

в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, закрывается движение транспорта по Биржевой площади и вносятся изменения в трассы автобусов №№ 10, 191, К-252 и троллейбуса № 7.

Транспорт будет курсировать:

- автобус № 10: от конечной остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до Большого пр. П.С., далее по Тучкову мосту, 1-й и Кадетской линиям В.О., Университетской наб., Благовещенскому мосту, пл. Труда, Конногвардейскому бульв., Исаакиевской пл. и далее по действующей трассе до конечной остановки «Балтийский вокзал» (в оба направления);

- автобус № 191: от конечной остановки «Река Оккервиль» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., Садовой ул., Ново-Никольскому мосту, Никольской пл., пр. Римского-Корсакова, ул. Глинки, Поцелуеву мосту, ул. Труда (обратно по наб. Крюкова канала), пл. Труда, Благовещенскому мосту, Университетской наб., 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мост, Ждановской наб., Малому пр. П.С. и далее по действующей трассе до конечной остановки «Метро «Петроградская» (в оба направления);

- троллейбус № 7: от конечной остановки «Таллинская улица» по действующей трассе до Дворцового моста, далее по Дворцовому мосту, Университетской наб., 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту и далее до конечной остановки «Петровская площадь»;

- автобус № К-252 направлен по объездной трассе.

КОНКРЕТНО

Круглосуточно в новогоднюю ночь будут работать следующие маршруты:

Автобусы: №№ 2, 8, 12 , 47, 50, 56, 66, 77, 80, 82, 93,

101, 106, 114 , 137, 141, 142, 145А, 154, 158, 161, 169А, 177, 180, 182, 187, 190, 196, 198, 200, 211, 327, 328, 375, 392А, 397

Коммерческие автобусы: №№ К-210, К-299, К-305А

Троллейбусы: №№ 2, 14, 31, 37

Трамваи: №№ 16, 27, 29. 43, 55, 60, 100

Интервал движения – 30 минут.