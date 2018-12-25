«Женщина-скала» благодаря «Комсомолке» спустя 35 лет нашла свою мать, которая выбросила дочь в реку

«Это так волнительно!». От эмоций у 35-летней Оксаны Кошелевой трясутся колени. Хотя с виду грозную спортсменку не так просто вывести из равновесия. В России Оксана больше известна как «женщина-скала». Спортсменка – одна из самых сильных женщин не только в нашей стране, но и во всем мире. Кошелева может не только сдвинуть 40-тонные вагоны поезда, удержать руками два мотоцикла, рвущихся в разные стороны.Но в душе - Оксана ранимая женщина, которая выросла без родителей и всегда мечтала найтиих. И сейчас спустя 35 лет Оксана впервые встретила свою маму, о которой одиноко грезила по ночам в детском доме.

«Я ЗНАЮ РОДНЫХ ОКСАНЫ!»

«”Женщина-скала” ищет маму и папу, которых не видела 35 лет». Такой клич среди россиян «Комсомолка» бросила несколько недель назад. Мимо истории Оксаны мы не могли пройти равнодушными. Ее прошлое было похоже больше на лихо закрученный триллер, чем на обычное детство четырехмесячной девочки.

Оксана в детстве жила в детском доме, а потом в приемной семье Фото: предоставлено Оксаной Кошелевой

- Моя настоящая фамилия Перфильева. Родню я потеряла в четыре месяца, - вспоминала Оксана. – Отец в ту ночь увидел зашедшего в дом незнакомца. По пьяни он подумал, что это мамин любовник. Взял ружье и выстрелил, после чего попросил сделать это же самое маму. От травм тот мужчина умер. Его тело родители якобы спрятали под полом в сенях. Но вскоре вся правда всплыла. И когда маму с папой стали искать, они пустились в бега. Мама схватила меня, но ее задержали. Стали переправлять через реку вместе с председателем колхоза на лодке. В этот момент мама попыталась выбросить меня в воду. К счастью, меня выловил председатель колхоза. Так я и попала в детский дом, но эту горькую правду узнала только в 17 лет…

Оксана - одна из сильнейших женщин России Фото: предоставлено Оксаной Кошелевой

Вскоре после нашей публикации на почту «Комсомолки» пришло радостное известие: «Я жена брата Оксаны, могу рассказать о ее родственниках!». И женщина не соврала.

- Об Оксане я узнала впервые, - призналась Людмила Перфильева. – Я раньше была замужем за ее братом Андреем. Но это продлилось недолго. Когда у нас родился ребенок, он нас бросил. А сам позже попал в тюрьму за убийство. Там он и умер. Во время урагана его придавило плитой на строительной площадке в тюрьме. Но у него остались родственники – мать и сестры. Живут в деревне в Кемеровской области.

«ЭТО Я УБИЛА ЧЕЛОВЕКА»

После нашей публикации Оксане и самой стали звонить люди со всей России. История двухлетней девочки никого не оставила равнодушным. К поискам ее родственников неофициально даже подключились полицейские, которые прочли материал в «Комсомолке». И сейчас спустя 33 года «женщина-скала» смогла встретиться со своими родными в Москве.

- Я так благодарна вашей статье в «Комсомолке», - позвонила нам радостная Оксана. - После вашего материала у меня телефон буквально обрывается. Люди взялись искать моих родных всем миром и «правило шести рукопожатий» сработало! Я встретилась со своей мамой и сестрами. Они действительно живут в Кемеровской области. Встретились мы в Москве. Мы обнимались и плакали. Поначалу просто не могли говорить. Когда шок отошел, я набросилась на свою маму с расспросами.

Оксана Кошелева спустя 35 лет встретила маму Фото: предоставлено Оксаной Кошелевой

Встреча с родственниками помогла Оксане восстановить всю жуткую картину своего детства. И история оказалась куда более пугающей, чем думала спортсменка.

- Мама Надежда призналась, что в ту роковую ночь это она выстрелила человека, - вздыхает Оксана. – Мои две старшие сестры и брат, в это время были не с бабушкой, как я думала, а дома. Юрий, который был главой нашего семейства, схватил старших детей, сел с ними в машину и вывез их на остановку, бросив их там одних. Позже их нашла бабушка. А меня, как я и говорила, схватила мама и выбросила в реку.

«МОИМ ПАПОЙ ОКАЗАЛСЯ ДЯДЯ»

Родители Оксаны за убийство получили 10 лет колонии. А бабушка вместе с детьми уехала в Кемеровскую область. Взять под опеку еще и Оксану ей не удалось. К слову, в колонии мама Оксаны забеременела пятым ребенком. Выйдя на свободу, Надежда вновь сошлась со своим супругом, и они родили шестого ребенка. Тут бы им было и забрать Оксанку к себе обратно в семью. Но возникло одно большое «но», которое перевернуло всю жизнь «женщины-скалы» с ног на голову.

- С матерью я очень похожа, - признается Кошелева, показывая фотографии. - Ей сейчас 57 лет. Думала, что мой отец Юра. Но мать рассказала, что меняла время от времени мужчин. И отец у меня, скорее всего, не Юра, а его брат… Мама жила с ними по очереди, когда один в тюрьме она была со вторым. Я в шоке. Все мои сестры и брат от одного отца, а я одна другая. Даже ростом их выше.

Оксана оказалась похожа на своих сестер Фото: предоставлено Оксаной Кошелевой

К слову, для Оксаны другое отцовство стало, скорее, облегчением. Юрий оказался рецидивистом. Среди силовиков у него было прозвище «дикий». Сейчас мужчина уже умер. А связи с его братом у Оксаны нет, поэтому установить, где действительно был отцом сейчас невозможно. Но экспертиза ДНК подтвердила. Надежда – родная мать Оксаны.

- Мне мама сказала, что всю жизнь искала меня и пыталась найти, - вздыхает Оксана. – Но две младшие дочери, которые все это время жили с ней, признались, что думали, что меня уже давно нет в живых. Поэтому они были очень удивлены, увидев меня. Две старшие сестры, как и я, росли без мамы. Самая старшая сейчас живет в Киргизии. Я виделась с ее сыном. А та, что чуть помладше, ее зовут Ольга, была единственной, кто меня ждал.

Теперь Оксана обрела семью Фото: предоставлено Оксаной Кошелевой

Ольга призналась Оксане, что всегда помнила о ней. Но в детстве она была слишком мала, чтобы искать сестру. А позже у нее появилась своя семья и заботы.

- Для нее наша мама тоже чужой человек, - недоумевает спортсменка. – Хотя все они живут в одной деревне. Мой старший брат действительно умер в колонии. Но у него есть сын, поэтому я уже бабушка. И не один раз! Сестра Оля, к слову, тоже была в тюрьме. За убийство сидел и мой дядя. Он убил человека, расчленил и закопал его останки в огороде. Для меня, конечно, все это было шоком. Но все родственники говорят про мою родню – «наш знаменитый род». То ли серьезно так считают, то ли шутят…

Тем не менее, Оксана счастлива, что, наконец, нашла свою семью.

- Я рада, что нашла родных, какими бы они не были, - признается Оксана. –В сердце что-то раз и успокоилось. Как будто упало с плеч. Мне стало легче и проще. После встречи с родными, я позвонила своей приемной маме и поблагодарила ее за все (из детского дома в 7 лет Оксану удочерили, но в 9 классе обратно вернули в детдом – прим.авт.). А с сестрой Олей мы теперь как подруги. И сейчас я хочу создать уже свою семью.