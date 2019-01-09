Соседи Григория Перельмана: «Математик не погибает, просто переживает за маму, которая попала в больницу»

Дорога купчинских почтальонов всегда проходит мимо девятиэтажки на улице Гашека. Корреспонденция от фанатов 52-летнего Григория Перельмана или просто любителей математики приходит сюда регулярно, нужно доставить адресату. Дом, в котором живет ученый-загадка знают все в округе. Как и самого Перельмана, который изредка появляется в местном продуктовом. Его набор покупок стандартный – овощи, крупы, хлеб. Быстро расплачиваясь на кассе, талантливый математик спешит домой. Необщительный, странный, весь в себе: так характеризуют местные Григория Перельмана. Но при всей своей закрытости, ученый всегда здоровается с теми, кого знает. Исключением не стало и это Рождество. Двигаясь между прилавков математик приметил старого знакомого и… изрядно напугал его. А этот самый знакомый напугал добрую половину Петербурга, кинув клич в соцсетях: Перельман погибает!

- В очень коротких и мятых штанах, совсем без носков (на улице минус 7) и в очень странных галошах на голую ногу... Вся нижняя часть его лица была прикрыта курткой и только, когда он неожиданно первым поздоровался со мной, я вздрогнул и окончательно понял - это Григорий Перельман! - написал петербуржец.

Пост о гибели светила науки шокировал.

«Перельман странный. Не осуждайте»

Григорий Перельман – гений, доказавший теорему Пуанкаре, над которой десятилетиями бились математики мира. Сам он работал над ней долгих 8 лет и выдал результат, который поразил ученое сообщество. Но Перельман удивил всех еще больше, отказавшись от премии в миллион долларов, которая ему полагалась за открытие. И стал, наверно, еще большим затворником после обрушившейся на него славы. Он не женат, живет с 79-летней мамой Любовью Лейбовной, которая как никто другой понимает сына – она тоже математик.

Как коротает дни гений нашего времени можно только догадываться. Соседи встречают его лишь на улице. Перельман вежливо здоровается, не более. Говорят, он все также в науке. А еще любит шахматы.

Сообщения о гибели Перельмана соседей удивляют. Говорят, все это неправда – выглядит он как и раньше.

- Что есть в том и выходит. Не надо осуждать, - отвечает за математика соседка. – Вчера его на улице видела, в магазин шел. Поздоровался со мной. Раньше он с мамой все гулял по двору – под ручку ее вел. Но уж год как Любовь Лейбовну мы не видим. Но мама у него жива. Правда, болеет сильно – перед Новым годом ее в больницу увозили. Но теперь она дома, Григорий смотрит за ней.

Попасть в квартиру к знаменитому математику невозможно – Перельман не открывает даже соседкам, с которыми живет в одном подъезде больше 40 лет.

- Никто к нему в гости не приходит, из квартиры он выходит один, - разводят руками соседи. – Не любит он внимание и с незнакомыми в диалоги не вступает. Идет, ни на кого не смотрит. Но с Новым годом поздравляет.

Не удивился наряду известного ученого и режиссер Андрей Григорьев, снявший о математике фильм. По его словам, такой вид для гения - обычное дело.

- Вы только сейчас увидели, что он в галошах на босу ногу, - вскинул брови Андрей Григорьев. - Я уже год живу с этим шокирующим фактом. Он другой и это его выбор. Но это он, конечно, зря, так одет не по сезону. Возможно, он экспериментирует над собой. Он хороший. Возможно, все еще выправится.

Андрей Григорьев лично общался с Григорием Перельманом. И, по словам, режиссера, серьезных проблем со здоровьем у математика нет.

- Про здоровье я не спрашивал, - поясняет режиссер. - Это все личное. Но, если реально, то у него хронический гайморит. Он говорит в нос. Я не доктор. Но, мне так показалось. За ним никто не смотрит. Он не допускает к себе людей. Но он в хорошей форме. Просто некоторые простуды бывают.

Живет Перельман бедно. Это видно даже по входной двери в его квартиру. Она настолько старая, что из нее выпадает дверная ручка. Но ученого это, по всей видимости, не беспокоит. Как и прежде, когда он отказался от премии в миллион долларов, его не беспокоят деньги.

- Чем он живет? Чистая наука, как всегда, - говорит знакомый Перельмана. – Ничего больше не скажу по этическим соображениям.

Молчит и Перельман – с «Комсомолкой» по телефону он не стал говорить. Услышав свое имя, математик бросил трубку.

Кстати

«В средствах Перельман скован, но и он сам не прихотлив…»

Соцработник, который неоднократно бывал в доме у Перельмана, рассказал «КП», о жизни ученого. Говорит, в квартире математика – аскетично и пыльно. Видно, что не хватает женской руки. Любовь Лейбовна в силу возраста не может ничего делать по дому.

- Мы, кстати, поинтересовались, на какие средства живет семья, - рассказывает соцработник. - Ответ был - на пенсию мамы. Но недавно Любовь Лейбовна рассказала, что последний год Григорий Яковлевич согласился читать лекции по математике. И переводы денежные ему приходят время от времени, вроде бы неплохие деньги. Но он по-прежнему сторонится людей. Просит социального работника заранее звонить по телефону и предупреждать о времени прихода. Иначе и дверь не откроет. Сам по себе неприхотлив. Питаться вообще может однообразно - бутерброды да молоко или кефир.

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