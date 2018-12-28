Актер Сергей Селин: Наше главное новогоднее чудо - рождение Маши и Макара

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» 57-летний актер Сергей Селин и его жена, 33-летняя Анна, вместе уже десять лет. Для этой семьи Новый год - двойной праздник: 11 января восемь лет назад в семье родилась Мария, а 1 января двумя годами позже на свет появился Макар. Поэтому к праздничной декаде Селины начинают готовиться за месяц.

- Анна, новогоднюю ночь с 2011 на 2012 год вы провели в больнице в ожидании сына?

Анна СЕЛИНА: - Нет, мы отметили Новый год дома, а на следующий день Сережа отвез меня в роддом и к вечеру появился Макар. Моя врач была уверена, что я рожу первого числа, она даже шампанского не выпила под бой курантов. Когда Макар подрос, то начал обижаться, что в новогоднюю ночь его все поздравляют с Новым годом: «Почему вы поздравляете меня с Новым годом, ведь у меня уже день рождения!» Но зато он получает сразу три подарка: на Новый год от родителей, от Деда Мороза и на день рождения.

- У вас большая семья и наверняка существует много новогодних традиций?

А. С.: - Главная традиция - наряжать елку всей семьей, причем не раньше, чем за пять дней до праздника. Сейчас Петербург украшают за месяц, а то и за два до Нового года, и ощущение праздника рассеивается. Сережа иногда наряжается Дедом Морозом, но дети папин голос ни с кем не перепутают и, как ни старается Сергей, сразу его узнают.

Сергей СЕЛИН: - Дети пишут письма Деду Морозу всегда и находят подарки под елкой. Пока все желания, которые они загадывают, исполнять удается.

- А ваши мечты сбываются?

С. С.: - Пока да! (Улыбается.) Всегда прошу самое главное: здоровья близким, мира в семье, благополучия страны. Чтобы дети росли, мужья с женами меньше ссорились и больше виделись.

- Какое новогоднее желание, которое сбылось, было самым сокровенным и о нем уже можно рассказать?

А. С.: - Конечно, рождение ребятишек! Мне врач сказал, что у меня не будет детей. Это было шоком, я очень серьезно переживала. Помню, Сережа тогда меня сильно поддержал. Это было примерно за два года до рождения Маши. Я попросила на Новый год, чтобы у нас появился ребенок, и сбылось. Сначала родилась Мария, а через два года Макар.

С. С.: - Да. Дети - это наше главное новогоднее чудо!

- А в этот Новый год попросите третьего?

А. С.: - Мы не против пополнения, но как бог даст.

- Какой самый запоминающийся подарок вы сделали друг другу?

А. С.: - Мы были в Испании. Утром я подняла Сережу, и мы поехали в Каталонию. Он ничего не знал. Я завязала ему глаза и подвела к корзине - это была корзина воздушного шара, и мы взлетели. Это было очень волнительно. Мы испытали такой приятный адреналин и полюбовались видами.

С. С.: - Я всегда ломаю голову, чем удивить супругу. Помню, раньше за коробкой финских конфет стояли часами и это был отличный подарок! А сейчас уже никого ничем не удивить. В прошлом году я подарил Ане поездку за границу.

- А детям?

А.С.: - Ой, дети сейчас такие избалованные. Хочется удивить, а удивлять уже нечем. Они пишут записки Деду Морозу, но получают все подарки как должное. Несколько лет назад Макар увлекался мультфильмом «Щенячий патруль» и попросил у Деда Мороза патрулевоз. За два месяца до праздника мы начали его искать, но его нигде не было! В итоге заказывали через Интернет с доставкой только в Москву. Моя подруга получала его и отправляла нам поездом. Вот так приходится порой изощряться, чтобы исполнить желания детей.

- Дети еще верят в Деда Мороза?

А. С.: - Верят! Не хочется разрушать эту сказку. Когда взрослеешь и перестаешь верить в Деда Мороза, можно верить в святых, например, Санта-Клаус - это святой Николас. И загадывать новогодние желания можно святым, просить у них уже неосязаемые подарки, но важные, чтобы все, кто рядом, были здоровы и счастливы.

- А какое самое яркое новогоднее событие вы помните из своего детства?

А. С.: - Я выросла в городе Алатырь Чувашской Республики. Тогда даже мандарины вызывали у нас эмоции. Помню, мама всегда готовила нам с сестрой очень большие мешки сладостей. И я умудрялась растягивать их до весны. А моя сестра, кстати, сразу все съедала, а потом таскала сладости у меня.

- 2019-й - год Кабана. Чего ждете от нового года?

А. С.: - Макар в следующем году пойдет в первый класс. Хотелось бы, чтобы он хорошо учился и ходил в школу с желанием. Пока у него этого желания нет. Когда Маша пошла в школу, он рвался с ней, плакал, не хотел с ней расставаться. Они очень дружны. Но потом он посмотрел, как она трудится, и понял, что в школе не так хорошо, как в садике.

- Сергей, а чего вы ждете, в каких проектах сейчас участвуете?

С. С.: - Творческие встречи, спектакль, сериал на НТВ, где я играю полковника. Но самый важный мой проект - это семья и общение с детьми. Видеть, как они растут, - это то ради чего стоит жить. Мы часто путешествуем, за 2018-й много где побывали: Вьетнам, Эмираты, Сочи, Болгария, Стамбул, а после встречи этого Нового года собираемся в Мексику. Наши дети уже были в Диснейленде, изучают испанский и английский.

- Какие блюда будут на вашем праздничном столе?

С. С.: - Я не буду оригинален в этом. Люблю салат оливье и селедку под шубой, а самое вкусное - доедать их первого января, а если «доживут» до второго - вообще отлично.

А.С.: - Правда в позапрошлый Новый год мы пригласили друзей в гости и решили сделать стол с нетрадиционными закусками - заморскими салатами. Друзья, конечно, ничего не сказали, но на лицах у них читалось: «А что из этого можно есть?» Эксперимент не удался, поэтому мы вернулись к традиционному новогоднему столу.