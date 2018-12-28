Кого ждет удача в 2019 году: «Комсомолка» погадала с символом наступающего года

Да-да, в гороскопы мы не верим, в гадания тоже, но тем не менее все читаем прогнозы в газетах и журналах и волей-неволей примеряем ежедневный расклад на себя. Так что будьте уверены, астрологи еще долго не останутся без куска хлеба. Давайте в этот раз дадим возможность заработать себе на еду, а точнее - на сладкое лакомство, не астрологам, а символу нового года. Итак, 2019-й по восточному гороскопу - год Черной Свиньи. Наш кандидат, мини-пиг Леля, подходит на роль пророка идеально. Мы отправились на встречу с ней в трогательный зоопарк в ТРК «Континент».

Рано утром в понедельник посетителей еще нет, поэтому нашему визиту Леля и ее друг Болик очень обрадовались. Красавица - хвост крючком, нос пятачком, блестящая черная щетина и длинные красивые ресницы. Надо сказать, позировать эта модель умеет и любит! Как увидела фотографа, сразу стала ему строить глазки. И так повернется, и этак. Мы думали, что все, контакт налажен, и дальше дело пойдет как по маслу.

Гадаем на свинье! Кому пини-пиг Леля предсказала удачу.

- Но барышня с характером, - предупредила нас администратор зоопарка Татьяна. - Делает только то, что ей хочется. Сойдутся звезды - погадает вам, а нет - не обессудьте. Может и вовсе укусить за палец в знак протеста.

По сценарию нам надо было вывести Лелю в большой зал и там совершать магическое действо, но звезда наотрез отказалась от нашей идеи. Не знаем, что ей не понравилось, - то ли свет не так падал, то ли не с рабочей стороны снимать начали. В общем, устроила она нам скандал с визгом, а потом демонстративно отвернулась, показав, что обиделась.

- Вот точно таким же взглядом она на меня прошлый раз смотрела, когда я ей укол поставила, - вспомнила Татьяна.

Гадать пришлось прямо в вольере, где мы разложили картинки со знаками зодиака.Фото: Олег ЗОЛОТО

Тогда решили переиграть: раз гора не идет к Магомеду, тогда мы идем к ней. Извинились, поклонились и предложили раскинуть картинки со знаками зодиака прямо в ее вольере с опилками. Смотрит на нас звезда телеэкрана неодобрительно, но молчит. Мы пошли на хитрость и сверху на бумагу положили дольки яблок, чтобы, так сказать, у Лели был интерес.

- Ну, милая, давай. Пусть повезет Девам! - скрестила я пальцы, ведь это мой знак. 10 секунд, 15, 30... Ничего не происходит. Леля стоит на месте и все никак не может определиться, куда ей идти. Все это время мы молчали, затаив дыхание.

- Неужели все зря? - спрашиваем знатока характера Лели. - Прорицатель не в духе сегодня и ничего не получится?

- Подождите… Дайте сосредоточиться, - ответила она.

Наша модель, за действиями которой теперь пристально следил весь зоопарк, еще пару раз похлопала длинными ресницами, подумала и только после этого двинулась к рисункам. Сначала сделала шаг влево и подошла к картинке, на которой изображен овен, там съела долечку. Потом перешла к соседней иллюстрации с козерогом, потопталась на листочке с изображением девы, но к яблоку не притронулась. Больше ее заинтересовал фрукт справа, который прижимал рисунок рака.

- Итак, подведем итог, - взяла слово администратор. - Больше всех в будущем году повезет Овнам, Козерогам, Ракам, ну и… ладно, так уж и быть, у Дев тоже будет шанс поймать удачу за хвост. Главное - не упустить! Спасибо, Леля! Кстати, у нее день рождения в январе, так что можно сказать, себе она тоже счастье напророчила. Вот такая хитрая она у нас!

А теперь посмотрим, что ждет жителей Петербурга. После небольшого перерыва мы продолжили. Для второго захода взяли всего три карточки: мешок с деньгами, который символизирует богатство; картинку счастливой семьи, как знак демографического подъема; ну и рисунок с палитрой красок и спортсменами, как символ множества культурных и спортивных мероприятий, которые пройдут в городе.

Похрюкивая, Леля выбрала понравившиеся ей знаки зодиака.Фото: Олег ЗОЛОТО

Итак, раз, два три - начали! По команде запускаем нашу модель. Тут уже Леля долго не раздумывала. Как вы думаете, что в первую очередь заинтересовало красавицу? Есть варианты? Ни за что не догадаетесь: ее привлек мешок с деньгами. Кусочек морковки, который лежал на этом листочке, по ее мнению, оказался самым вкусным. Потом уже наша дама прогулялась до рисунка с семейкой и посидела на картинке со стадионом.

- Очевидно, мудрая свинья решила этот вопрос так: сначала надо деньги заработать, а потом уже создавать семью и думать о всяких развлечениях, - пожимает плечами хозяйка. - Ну, может быть, и верно. Поживем - увидим.

Сбудется ли прогноз свиньи Лели или нет, узнаем после боя курантов, когда символ года вступит в свои права. Заодно и проверим.