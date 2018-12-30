Свинья - полноправный член семьи

Прогулки петербурженки Елизаветы Родиной с домашним животным всегда превращаются в небольшое шоу. На поводке за ней послушно бежит не собака, не кошка, а приличного размера свинья. Точнее, две. Прохожие, привыкшие видеть поросят на фермах и в деревнях, охают и ахают. Держать такого питомца в доме отважится не каждый. О том, как петербуржцы уживаются под одной крышей с символом наступающего года, рассказала хозяйка двух милых хряков.

ЗАНЯТЫ НА 15 ЛЕТ

«Дело это хлопотное», - с порога признается Елизавета Родина. Она живет в частном доме в Колпино. Здесь же обитают и зверюшки. Каждая весом под 60 килограммов.

- Здоровый мини-пиг требует много внимания. Это полноценный полноправный член семьи, который будет принимать участие во всех семейных делах, - делится Елизавета. - Заниматься им только тогда, когда у вас есть время, не получится. Прогулки, кормление, мытье. Нужно готовить каши, покупать фрукты и овощи. Приобретая такую зверюшку, важно отдавать себе отчет, что ближайшие пятнадцать лет вы будете заняты.

Сейчас в интернете полно фотографий очаровательных хрюшек размером с небольшую собаку. На снимках счастливые хозяева наряжают их в кофточки, цепляют бантики и радостно ведут питомца резвиться на зеленой травке. В настоящей жизни все так и происходит, не считая одного: со временем крохи вырастают и превращаются в солидных хряков.

- Мини-пиги растут до пяти лет. Это первое, что должны понимать владельцы, когда покупают маленькую хрюшку. Если заводчик уверяет, что она такой и останется, - это неправда. Здоровые животные вырастают до 80 килограммов, если они не больны рахитом или расстройством кишечника.

Сначала Жозефина была не больше болонки, однако через год вымахала до 60 килограммов.

ОБМАН ЗАВОДЧИКОВ

Счастливой владелицей свинюшки Елизавета стала одиннадцать лет назад. Как и многие, она вдохновилась «сказками» заводчиков. Сначала Жозефина была не больше болонки, однако через год вымахала до 60 килограммов.

- На мой вопрос: «Почему так?» - продавец ответил: «Возьмите нового поросенка», - вспоминает Родина. - Но я сильно полюбила свою питомицу и не смогла с ней расстаться. Стала размышлять, как сделать нашу жизнь максимально комфортной и интересной. Вместе с тем нашла в Интернете таких же владельцев «не мини-пигов».

Еще одного питомца Елизавета буквально вырвала из рук фермеров. Им потолстевшее животное хотели отдать владельцы контактного зоопарка. Свин переехал в Колпино и получил кличку Наполеон. Сегодня он не знает горя, спит на отдельном ложе и ластится к хозяйке.

Кто-то отмечает дни рождения своих котиков, а Елизавета Родина справляет именины своей хрюшки.

- Уинстон Черчилль был прав: кошки смотрят на нас сверху вниз, собаки - снизу вверх, а свиньи общаются на равных, - размышляет Елизавета. - Они пытаются доминировать, воспринимают себя полноправными членами семьи. Ученые утверждают, что эти животные обладают интеллектом трехлетнего ребенка. И это действительно так. Свиньи очень умные и сильно привязываются к хозяевам. Когда мини-пигов отдают, отказываются от них, они часто гибнут. Сердце не выдерживает разлуки.

Свиньи хорошо обучаемые животные. Однако на их дрессировку может уйти много времени. Если его не жалеть, можно добиться впечатляющих результатов. Например, Жозефина и Наполеон стали главными героями мини-пиг-шоу, которое придумала Елизавета.

- Сейчас наступает год Свиньи, и люди могут посчитать, что поросенок - отличный подарок. Но это не так, - предостерегает петербурженка. - Прежде чем заводить такое животное, нужно подготовиться и быть уверенным в своих силах.

Кому в этом году повезет, гадание с символом наступающего года читайте на странице 15.