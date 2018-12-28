Новогодний Петербург: как будет жить город в праздники

БЕЗОПАСНОСТЬ

Для одних новогодняя ночь отдых, для других – работа. Для того, чтобы праздники прошли хорошо, все городские дежурные службы переходят в усиленный режим работы.

Начнем с чистоты. Все праздничные дни комитет по благоустройству и подведомственные ему учреждения на круглосуточном дежурстве. На дорожных предприятиях будет трудиться тридцать аварийных бригад, в садово-парковых хозяйствах – пятнадцать.

- 31 декабря, когда Невский проспект станет пешеходными, убирать центр города выйдет 153 дворника, - говорит начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин. – После праздника к работе приступит техника: подметальные машины, погрузчики, самосвалы – всего 65 единиц.

К раннему утру, когда горожане будут спать после новогодней ночи, город должен уже быть чистым, как будто по нему и не гуляли тысячи празднующих. А если вы видите где-то беспорядок, позвоните на круглосуточную горячую линию или же дежурному комитета.

Не отдыхают в новогоднюю ночь и врачи. Все экстренные службы работают в обычном режиме - травмпункты, скорые, стационары - для них ничего не меняется.

Готовятся к празднику и в МЧС. Их задача – обеспечить пожарную безопасность.

- В четырнадцати районах города откроют специально оборудованные площадки для запуска салютов, там будут дежурить бригады пожарных и полиции, - рассказал начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Петр Смирнов,

Горожан просят запускать только в специально отведенных местах. И напоминают: в квартирах можно использовать бенгальские огни и хлопушки. Если же до официальной площадки далеко, то можно выйти и во двор. Главное, чтобы рядом не было кустов, ЛЭП и жилых домов.

Круглосуточно будут дежурить сотрудники, ответственные за энергообеспечение и в принципе нормальную жизнь города. На работу выйдут сотрудники районных авариек. Кроме того, можно будет позвонить по номеру 004, а также на телефон дежурного районной администрации.

ТРАНСПОРТ

Огорчим автомобилистов – добираться на новогодние гуляния в центре Петербурга надо пешком. Движение по главным магистралям перекроют. По данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры, будет закрыт проезд:

– с 08.00 27 декабря до 23.00 3 января по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль домов №№ 4 и 6-8 по Дворцовой);

– с 20.00 31 декабря до 5.00 01 января по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда и по самому Дворцовому проезду;

– с 2.00 до 5.00 01 января по Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста.

Зато пешеходам будет раздолье – ведь главный городской проспект отдадут в полное их распоряжение. А добраться домой можно будет на общественном транспорте: он в порядке исключения станет круглосуточным.

- Без перерыва будут работать все станции метрополитена. Исключения составят лишь отдельные вестибюли на тех станциях, где два выхода. Так, будут закрыты кроме вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», вестибюль 1 станции «Девяткино», вестибюль 1 станции «Московская», вестибюль 2 станции «Невский проспект», вестибюль 1 станции «Новокрестовская», а также вестибюли станций «Технологический институт-1», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и «Спасская».

При этом надо иметь в виду, что будут действовать ограничения по оплате поездок.

- В период с 23-50 31 декабря 2018 года до 02-30 1 января 2019 года будет прекращена реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей, - уточнили в пресс-службе метро. - Пассажиры смогут в это время приобрести только жетоны за наличный расчет. Проход на станции - по жетонам и проездным билетам.

Забегая вперед, скажем, такая же схема работы будет и в рождественскую ночь – с 6 на 7 января.

Всю ночь будет работать и наземный общественный транспорт – чтобы доставить горожан от метро домой. Только интервал движения увеличится до 30 минут. В «Организаторе перевозок» рассказали, какие маршруты выйдут на линии.

АВТОБУСЫ

№ 2 «Пр. Маршала Жукова — Театральная пл.»,

№ 8 «Уткина Заводь — метро «Площадь Александра Невского»,

№ 12 «Ул. Подвойского — Рощинская ул.»,

№ 47 «Ул. Кораблестроителей — Университетская наб.»,

№ 50 «Малая Балканская ул. — Театральная пл.»,

№ 56 «Малая Балканская ул. — метро «Ломоносовская»,

№ 66 «Кировский завод — Канонерский остров»,

№ 77 «Белорусская ул. — метро «Ладожская»,

№ 80 «Ул. Жени Егоровой — станция Пискарёвка»,

№ 82 «Станция Пискарёвка — метро «Ладожская»,

№ 93 «Лахтинский разлив — пр. Культуры»,

№ 101 «Метро «Старая Деревня» — Кронштадт, Гражданская ул.»,

№ 106 «Станция Пискарёвка — Финляндский вокзал»,

№ 114 «Счастливая ул. — метро «Елизаровская»,

№ 137 «Станция Пискарёвка — метро «Чёрная речка»,

№ 141 «Ул. Костюшко — Московский вокзал»,

№ 142 «Счастливая ул. — ул. Доблести»,

№ 145А «Кировский завод — Красное Село, Октябрьская ул.»,

№ 154 «Метро «Старая Деревня» — Камышовая ул.»,

№ 158 «Наличная ул. — Пассажирский порт «Морской Фасад»,

№ 161 «Ул. Подвойского — ул. Джона Рида»,

№ 169А «Ул. Подвойского — станция Ржевка»,

№ 177 «Станция Ручьи — деревня Новая»,

№ 180 «Ул. Жени Егоровой — Камышовая ул.»,

№ 182 «Афонская ул. — Глухарская ул.»,

№ 187 «Пушкин, вокзал — метро «Московская»,

№ 190 «Звёздная ул.- Шушары, Вишерская ул.»,

№ 196 «Колпино, Заводской пр. — Звёздная ул.»,

№ 198 «Ул. Жени Егоровой — метро «Парнас»,

№ 200 «Ломоносов, вокзал — Кировский завод»,

№ 211 «Метро «Чёрная Речка» — Зеленогорск, вокзал»,

№ 327 «Колпино, Заводской пр. — метро «Пролетарская»,

№ 328 «Пр. Александровской Фермы — Колпино, Оборонная ул.»,

№ 375 «Пушкин, Железнодорожная ул. — микрорайон Славянка, Ростовская ул.»,

№ 392А «Колпино, Заводской пр. — совхоз им. Тельмана»,

№ 397 «Ул. Жени Егоровой — Парголово, СПК «Пригородный»,

КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ

№ К-210 «Метро «Чёрная Речка» — Ольгино, ЖК «Юнтолово»,

№ К-299 «Метро «Московская» — Павловск, Звериницкая ул.»

№ К-305А «Метро «Старая Деревня» — Приозёрная ул.»,

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

№ 2 «Ул. Шаврова — Глухарская ул.»,

№ 14 «Река Оккервиль — пл. Александра Невского»,

№ 31 «Северный пр. — пр. Добролюбова»,

№ 37 «Ул. Пионерстроя — метро «Проспект Ветеранов»,

ТРАМВАИ

№ 16 «Карбюраторный завод — пл. Стачек»,

№ 27 «Метро «Рыбацкое» — река Оккервиль»,

№ 29 «Мясокомбинат — Трамвайный парк № 1»,

№ 43 «Метро «Купчино» — Московские ворота»,

№ 55 «Придорожная аллея — ул. Шаврова»,

№ 60 «Завод «Северная Верфь» — ул. Пограничника Гарькавого»,

№ 100 «Придорожная аллея – станция Ручьи».

ВАЖНО!

А это информация для жителей пригородов и тех, кто собирается встретить новый год на даче. 31 декабря отменяются некоторые рейсы последних пригородных электричек. Публикуем самое позднее время отправления - если опоздаете, в этот вечер уже не уедете.

C ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

— п. № 6183 в Зеленогорск — в 21:28;

— п. № 6573 в Сосново — в 22:18;

— п. № 6937 в Невскую Дубровку — в 21:12;

— п. № 6041 в Белоостров через Сестрорецк — в 21:46;

С ВИТЕБСКОГО ВОКЗАЛА

— п. № 6377 в Павловск — в 23:14;

С БАЛТИЙСКОГО ВОКЗАЛА

— п. № 6637 в Ораниенбаум — в 22:00;

— п. № 6485 в Сиверскую — в 22:15;

— п. № 6373 в Гатчину через Красное Село — в 21:55;

С МОСКОВСКОГО ВОКЗАЛА

— п. № 6515 в Малую Вишеру — в 21:10;

— п. № 6389/6390 в Мгу — в 21:36;

С ЛАДОЖСКОГО ВОКЗАЛА

— п. № 6218 в Волховстрой — в 21:31.

КУДА ЗВОНИТЬ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

МЧС — 112 — единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в экстренных ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона)

Телефон спасения — 01

Дежурная часть ГУ МВД (812) 573-24-20

Дежурная часть Управления ГИБДД (812) 234-90-21

Дежурная служба Управления уголовного розыска - (812) 573-21-77

Начальник Управления охраны общественного порядка – (812) 573-23-22

Региональная служба спасения

дежурная часть – (812) 380-91-19 (многоканальный) (812) 545-47-45, (812) 545-35-18 (круглосуточно)

При любых авариях - 004

При запахе газа – 04

Повреждения освещения на уличных электросетях – (812) 312-95-94.

Аварии на водопроводной уличной сети (холодная вода и канализация) - (812) 305-09-09.

Аварии на водопроводной уличной сети (горячая вода) – (812) 315-13-13.

Информационный центр ГУП «ТЭК СПб» - (812) 334-30-80.

Круглосуточная «горячая линия» «Теплосеть СПб» - (812) 688-46-46

Центральная диспетчерская служба «Петербургтеплоэнерго» - (812) 233-00-08

Горячая линия ГРО «ПетербургГаз» - (812) 610-04-04

Горячая линия жилищного комитета – (812) 576-24-25, 576-24-28

Горячая линия комитета по благоустройству – (812) 576-14-83, дежурная служба комитета (812) 314-90-13.

Телефоны дежурных помощников глав администраций:

Адмиралтейский – (812) 316-00-50;

Василеостровский – (812) 323-63-07;

Выборгский – (812) 576-56-09;

Калининский - (812) 542-24-34;

Кировский – (812) 252-00-21

Колпинский – (812) 461-44-51;

Красногвардейский – (812) 227-43-64;

Красносельский – (812) 736-86-02;

Кронштадтский – (812) 576-90-11;

Курортный – (812) 437-10-02;

Московский – (812) 388-36-55:

Невский – (812) 417-39-22

Петроградский – (812) 232-65-62;

Петродворцовый – (812) 450-66-26;

Приморский – (812) 430-42-48;

Пушкинский –(812) 466-62-81;

Фрунзенский – (812) 709-61-70;

Центральный – (812) 274-23-10.