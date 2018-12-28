Эдита Пьеха: Я 60 лет на сцене и еще полна сил!

«Как теперь не веселиться, как грустить от разных бед - в нашем доме поселился замечательный сосед!» - эти строки знает наизусть каждый россиянин. А накануне полный зал распевал их вместе с исполнительницей легендарной песни - самой Эдитой Пьехой. Она дала традиционный новогодний концерт в любимом городе Санкт-Петербурге. К слову, аншлаг в ДК имени Горького - не единственный повод для радости. Прямо во время концерта ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду присвоили еще на 80-летие, но преподнесли только сейчас. Исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов лично передал награду народной артистке СССР.

- Мне было очень приятно, публика радовалась вместе со мной, - поделилась с корреспондентом «КП» своими эмоциями Эдита Станиславовна. - В моем павильоне воспоминаний прибавился еще один орден. Это память для меня о том, что было признание. Огромное счастье столько лет выступать и не растерять своих единомышленников. Хочу дожить до июля 2022 года, когда мне исполнится 85, а сейчас мне пока 82-й год - тоже немало (смеется).

За 60-летнюю эстрадную деятельность в копилке певицы были десятки орденов, медалей, премий и званий, есть даже титулы. А ведь когда-то Эдита Пьеха мечтала стать простой учительницей. В преддверии главного праздника планеты «Комсомолка» решила узнать у артистки, как она отмечала свой первый Новый год, когда впервые попробовала шампанское и где будет слушать бой курантов в этом году.

«МЫ ЖЕЛАЛИ, ЧТОБЫ КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»

- Я росла в оккупированной фашистами Франции. Даже понятия такого, как «праздник Новый год», там не было. Помню, как мне рассказывали взрослые о том, что шахтеры пускали поезда немцев под откос и за это их жестоко наказывали. За смерть одного фашиста убивали десять шахтеров. Все наши желания на праздники были примитивные: чтобы все были здоровы, чтобы война кончилась, чтобы было что поесть. В 1946 году мы переехали в Польшу. В послевоенное время праздновали только Рождество, ходили в костел и пели песни под орган. Кругом был голод, нечего было кушать да и праздновать было не на что. Мама вязала носочки или варежки - это был лучший подарок. А самое вкусное лакомство на стол называлось клецки с маком: старый хлеб, который заливали молоком и засыпали маком. Мой отчим был шахтером и менял уголь на что-нибудь съедобное, иногда это было сало или мясо. Только в СССР я узнала, что есть такой праздник - Новый год.

«ВПЕРВЫЕ ПОПРОБОВАЛА ШАМПАНСКОЕ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ»

- Когда в 1955 году приехала в Советский Союз, я жила в общежитии. У нас в комнате была албанка и две польки. Над нами всегда смеялись пятикурсницы, высокомерные и злые. Как в армии бывает над салагами смеются, так и у нас было. Как-то подарили нам мочалку и хозяйственное мыло на Новый год и сказали: «Там, откуда вы, наверное, нет бани. Вот сходите, помойтесь». Когда я вышла замуж за Александра Броневицкого, помню, первый Новый год мы отмечали в коммунальной квартире его родителей. Его отец - подполковник в отставке, а мать домохозяйка. Все было очень скромно, но тогда я впервые попробовала шампанское. А дальше началась череда гастролей и нескончаемых выступлений. Тогда было мало артистов и много публики. Мы выступали два-три раза в день, а в новогодние праздники работы было еще больше. Поэтому мы никогда не праздновали Новый год, лишь добирались до гостиницы и падали без сил.

«НА НОВЫЙ ГОД ЗАПЕКУ ИНДЕЙКУ»

- Когда я построила себе домик в садоводстве Ленинградской области, мы стали собираться на Новый год за столом. Елочки украшаем дома и на улице. Приезжают представители садово-паркового предприятия и гирляндами с лампочками украшают мои ели. Получается очень торжественно и красиво. На праздничный стол запекаем курочку или индейку на гриле, делаем малосольную рыбку. Салаты заказываем в ресторане. Главное, что сейчас можно купить то, что нравится, а не как раньше. Подарки мне дарят мои помощницы, которые живут со мной: директор детского дома, которому я помогала, Нина Вячеславовна и Верочка. Вот и этот Новый год мы будем встречать втроем. Будем, как всегда, слушать речь президента, я спою свои любимые песни, посмотрим традиционные комедии и концерты по телевизору.

РОДСТВЕННИКИ ВСЕГДА ЗВОНЯТ

- С семьей мы не собираемся уже давно, потому что они живут в Москве. Дочка окончила театральный вуз и тут же уехала. Когда-то я давала концерты на кирпичном заводе и построила ей дом почти за полцены. В праздники она обычно, как и я в свое время, работает, у внука работы в праздники еще больше. Они всегда звонят мне как старшей и поздравляют с Новым годом, а я взаимно желаю им самое главное - здоровья. Подарки друг другу мы не дарим, каждый себе покупает что хочет, потому что с подарками можно ошибиться.

С наступающим, с любовью и уважением ко всем читателям «Комсомольской правды» Эдита Пьеха.