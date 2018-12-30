Лучший новогодний подарок – право на жизнь: Трехлетнему Вадиму срочно нужна операция

Вадиму Прохорову всего три года, но его медицинская карта уже толще, чем у взрослого человека. Когда мальчику было всего несколько дней, ему поставили диагноз гипоплазия внутрипеченочных протоков. Другими словами, печень начала сама себя убивать, потому что не может избавляться от желчи. Мальчик был мандаринового цвета, не рос и плохо развивался. Операция по пересадке печени в Бельгии прошла успешно. Мама Вадима Юлия стала донором. Два года семья наслаждалась тем, что все здоровы и могут проводить время вместе.

- Неожиданно наш с детьми маленький стабильный мирок опять пошатнулся, - рассказала мама Вадима. - Нам поставили диагноз - стеноз. Это значит, что в месте, где сшивалась вена сына и моя, произошло сужение, и кровоток затруднился. Ему снова срочно нужна операция.

Вадик очень подвижный ребенок, но немного боязливый и осторожный, он любит рисовать, обожает самолеты и космос, знает планеты. Возможно, будет пилотом или астронавтом, а может и астрономом. Он абсолютно нормально развивается и вырастет полноценным членом общества. Старшая сестра Злата, которой 5 лет, очень хочет, чтобы младший братик был здоров и снова смог играть с ней как раньше.

Госпитализация Вадима запланирована на 24 января. Остро стоит угроза образования тромба и сохранности качества трансплантата. Осталось самое сложное - собрать космическую сумму в 2 430 000 рублей, которая включает в себя полное обследование Вадима, проведение операции, оплата проживания при клинике и перелёта.

- Я заранее благодарю каждого, кто посчитает возможным помочь Вадиму, - обращается мама мальчика ко всем неравнодушным людям. - И как всегда, говорю вам сердечное материнское спасибо за то, что продолжаете в нас верить, сопереживать и поддерживать. Одной мне не справиться. От количества нулей в сумме сбора у меня у самой двоится в глазах, но, к сожалению, это цена жизни моего ребёнка, которого я не имею права потерять.

Пожертвование можно сделать на сайте фонда «Жизнь как чудо» или по банковским реквизитам:

Наименование получателя Благотворительный фонд «Жизнь как чудо»

ИНН/КПП - 7714322119/771401001

Р/с.: 40703810100000003100 в филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

БИК - 044525745

Кор.сч.: 30101810345250000745

Назначение платежа - Благотворительное пожертвование для Вадима Прохорова

Обращаем ваше внимание! В назначении платежа необходимо указывать, что это благотворительное пожертвование. Если в документе не будет слов «благотворительное пожертвование», то фонд обязан будет выплатить государству налог в размере 20% из тех денег, что были перечислены.