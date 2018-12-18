Печенье из Санкт-Петербурга едят во всем мире

Это там, где воздух пахнет выпечкой и шоколадом, а по лентам конвейера едет свежеиспеченное овсяное с шоколадными кусочками, изюмом, орехами. И хотя фабрика относительно молодая - скоро ей исполнится двадцать лет, она уже успела создать собственные традиции качества, которым никогда не изменяет.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Овсяное печенье - радость и счастье каждого из нас! Ну кто, скажите на милость, не любит вкус этого замечательного кондитерского изделия по утрам к чаю, кофе или молоку? Овсяное лакомство в нашей стране раньше делали на многих фабриках, и оно было лишь частью ассортимента, а продавали только на развес. А в 1999 году в Ленинградской области была построена первая отечественная фабрика, которая специализировалась именно на производстве овсяного печенья. Здесь первыми стали выпускать его в отдельных упаковках.

- Это, наверное, уникальный случай, когда отечественный производитель успешно конкурирует с именитыми международными компаниями и по некоторым позициям находится в лидерах, - рассказывает генеральный директор кондитерского объединения «Любимый Край» Ирина Снегова.

Сегодня «Любимый Край» занимает уверенное место не только на российском рынке, но и поставляет свою продукцию в пятнадцать стран мира, в том числе в США, Израиль, Германию и Арабские Эмираты.

В день фабрика выпускает в среднем 77 тонн печенья, в ассортименте более 50 наименований. Кроме традиционного овсяного, как классического, так и с разными наполнителями, здесь выпускают и творожное, и сдобное печенье, и пряники с начинками и без.

Больше всего петербуржцы любят овсяное классическое и с шоколадными кусочками.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Делаем и так называемые ограниченные серии. Например, к Новому году выпустили особую, рождественскую серию, - добавляет Ирина Снегова. - Недавно запустили серию овсяного печенья без добавления белого сахара для тех, кто придерживается здорового образа жизни. Но в основном, конечно, это любимое многими овсяное.

ЕСТЬ СЕКРЕТЫ

Есть чем похвастать «Любимому Краю» и в рецептуре. Во-первых, печенье выпекают из качественного сырья, поставщиков которого выбирают очень тщательно. Если шоколад - то настоящий, если изюм - то как на подбор.

- Поскольку мы экспортируем нашу продукцию за рубеж, то соответствуем международным стандартам, а они несколько строже, чем отечественные нормы, - говорит Ирина Снегова. - И потом у нас на производстве стоит современное оборудование, которое «не любит» дешевых ингредиентов.

Второй повод для гордости - уникальные рецепты, которые технологи компании не копируют, а разрабатывают самостоятельно.

- Мы любим экспериментировать. Иногда, если есть вдохновение, новый рецепт рождается и воплощается в жизнь за два-три месяца, а бывает, на разработку уходит больше года, - улыбается Ирина Снегова. - Конечно, смотрим на мировые тренды, но главное для нас - это вкусы и предпочтения потребителей.

Ирина Снегова.Фото: Артем КИЛЬКИН

ВКУСНОЕ МЕСТО

Внутри производственного помещения светло, чисто и очень просторно. Мучное лакомство - будь то печенье или пряники - зарождается в зоне загрузки. В огромные, похожие на гигантские металлические банки емкости насыпают овсяную и пшеничную муку, а в те, что поменьше, сахар. На тестомесильные машины они поступают автоматически. Туда же подается масло. Тесто надо хорошо взбить со скоростью несколько оборотов в секунду.

После того как все ингредиенты перемешаны, тесто попадает на участок формовки. Из большого куска теста получаются аккуратные заготовки для будущего печенья. Потом уже отформованные по форме и весу печеньки заходят напрямую в печь длиной несколько метров. Она содержит несколько фаз, в которых температура разная. Это технология выпечки печенья. На выходе из печи изделие уменьшается по весу, но увеличивается в размере в полтора раза.

На этом «кондитерское путешествие» овсяного печенья не заканчивается. С пылу с жару оно направляется на этап предварительного охлаждения, где какое-то время крутится на карусели.

Уследить за безопасностью и качеством продукта помогает целая цепочка контроля. На фабрике работает своя служба качества с испытательной пищевой лабораторией. Пробы отбирают на всех этапах, начиная от поступления муки и сахара и заканчивая готовым печеньем, которое тщательно проверяют на цвет, вкус, влажность. После проверок лакомство остается только упаковать, дать постоять около суток и развезти по магазинам и супермаркетам.

Кстати, процесс выпечки печенья полностью автоматизирован. В компьютер закладывают рецептуру, а затем управляют процессом. Чтобы запустить и обслужить все машины, достаточно нескольких человек.

- Наша задача - сделать так, чтобы вкус нашего печенья не менялся, чтобы каждый мог его запомнить и узнать. Чтобы покупатель, открывая пачку печенья или пряников, каждый раз получал тот же самый цвет, тот же самый аромат и тот же самый вкус, - рассказывает директор по производству «Любимого Края» Михаил Кабешкин. - Поэтому мы много лет работаем с одними и теми же поставщиками и очень аккуратно их меняем. Лично для нас одним из главных показателей качества продукции служит то, что наши сотрудники с удовольствием покупают себе и своим близким печенье собственного производства.

НА ЗАМЕТКУ

Сам по себе овес - ценнейший продукт. В его зернах есть жиры с большим содержанием полиненасыщенных жирных кислот, и белки, богатые ценными аминокислотами (тут вам и ценный триптофан - источник радости, и лизин, отвечающий за хорошее самочувствие). А еще витамины А, К, группы В, каротин. И, разумеется, макро- и микроэлементы: магний, кремний, калий, железо, фосфор, хром, цинк, марганец, йод, фтор и никель.

Овес чаще всего рекомендуют при сердечно-сосудистых заболеваниях и нервных расстройствах, нарушениях обменных процессов. Овес улучшает состояние кожи и ногтей, способствует лучшему усвоению жира, улучшает работу печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.