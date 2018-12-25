В Санкт-Петербурге вручили награды Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга «Золотой лев 2018»

Лауреатами премии стали организации, творческие коллективы и высочайшие профессионалы своего дела, оказавшие существенную помощь в развитии сотрудничества Санкт-Петербурга с зарубежными партнерами и регионами Российской Федерации.

Еще до начала торжественной церемонии чествования лауреатов в Софийском зале царила праздничная атмосфера. Нарядные гости и номинанты премии делали фотографии, общались и смотрели небольшие видео, на которых во всей красе был представлен Санкт-Петербург. К слову, тематика мини-фильмов была выбрана организаторами не случайно – все победители премии своей плодотворной работой способствуют продвижению Санкт-Петербурга за рубежом и в регионах России, а также укреплению международного диалога.

Общее настроение праздника также создали артисты балета и хора Русского театра «Морошка». Именно с их веселого исполнения всеми любимой песни из кинофильма «Чародеи» и началась церемония вручения «Золотого льва». Номинанты даже на какое-то время перестали волноваться: все же хорошая песня способна поднять настроение и снять напряжение. К слову, артисты Русского театра «Морошка» в прошлом году стали лауреатами премии в номинации «За высокий профессионализм и новаторство в совместной работе по продвижению русской культуры и петербургских традиций за рубежом».

Заметим, весь вечер в перерывах между награждением лауреатов, были музыкальные номера. Так, продолжительными аплодисментами встречали и провожали гости премии финалиста проекта «Голос» на Первом канале Матвея Семишкуры.

- Такое ощущение, что на Венецианском фестивале побывали. Мы же Северная Венеция, и «львов» раздают, - заметил кто-то из гостей в зале.

Но вернемся к номинантам. В этом году, по аналогии с премией прошлого года, дипломы и статуэтки «Золотого льва» вручили в 9 номинациях. Поочередно ведущая церемонии, заслуженная артистка России Ирина Смолина, приглашала на сцену всех, кого в этом году отметил Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Среди победителей премией была и творческая группа в составе скульптора Владислава Маначинского и архитекторов Анатолия и Лады Черновых, что реализовали проекты по созданию памятников в честь подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда. «За подвижническую и эффективную работу по продвижению русского языка за рубежом» отмечена чешская общественная организация «Ковчег-Арха», по инициативе которой была издана серия учебников русского языка «Класс!». Комитет по внешним связям также наградил информационно-аналитический центр «Помним всех поименно», который оказывает поддержку в поиске без вести пропавших во время Второй мировой войны 1939-1945 гг. и других военных конфликтов и помощь в постановке на государственный учет вновь выявленных воинских захоронений. Благодаря центру был составлен перечень, включающий 457 российских воинских захоронений, находящихся на территории 29 государств и не состоящих на государственном учете. А сколько еще работы предстоит сделать.

Таким образом, каждый номинант, отмеченный Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, занимается уникальной работой в совершенно разных и очень важных направлениях. Но у всех этих людей и общественных организаций есть одно, крепкое связующее звено – наш город, наш любимый Санкт-Петербург!

Список победителей премии Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга «Золотой лев 2018»

1. «За эффективное взаимодействие и дружеское партнерство в деле продвижения интересов Санкт-Петербурга за рубежом и в регионах Российской Федерации» была награждена творческая авторская группа в составе А.П.Чернова, Л.А.Черновой, В.А.Маначинского.

2. «За высокий профессионализм и новаторство в совместной работе по продвижению русской культуры петербургских традиций за рубежом» награду получил директор СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей» В.В.Романов.

3. Председателю Чешской общественной организации «Ковчег-Арха» А.А.Орлову вручили премию «За подвижническую и эффективную работу по продвижению русского языка за рубежом».

4. В числе лауреатов этого года и президент НП «Федерация рестораторов и отельеров Северо-Запад» Л.П.Гарбар. Его работу оценили в номинации «За активное участие в проектах по продвижению имиджа Санкт-Петербурга за рубежом и в регионах России».

5. Председателя Совета директоров ООО «Компания Омега» Г.А.Абелева отметили как «Инициатора нового и инновационного презентационного проекта Санкт-Петербурга за рубежом и в регионах России».

6. Работа исполнительного директора Дирекции крупнейших клиентов CIB ПАО «Сбербанк» И.А.Илясовой получила высокое признание в номинации «За эффективное сотрудничество в работе по продвижению экспортного потенциала Санкт-Петербурга».

7. Меценатом и партнером по благотворительности Санкт-Петербурга за рубежом и в регионах России в 2018 году назвали Группу компаний Медицинского института имени Сергея Березина в лице Председателя Совета директоров А. Столпнера.

8. Президента информационно-аналитическому центра «Помним всех поименно» Г.С.Савельеву удостоили премией «За активную работу по сохранению памяти о подвигах россиян и петербуржцев за рубежом и в регионах России».

9. Оценили по достоинству и вклад в «Духовно-нравственное наполнение международных связей Санкт-Петербурга» председателя АНО «Центр делового сотрудничества Еревана и Санкт-Петербурга» А.П.Карапетяна.