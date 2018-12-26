Новогодний дом и счастье в нем: Делаем украшения для елки своими руками

Блестящая мишура, сияющие гирлянды и непослушный «дождик» - атрибуты праздничного убранства, которые можно найти в каждом доме. Однако нет в них изюминки. Добавить оригинальности и создать неповторимый антураж помогут украшения, созданные своими руками. Вероятно, сейчас вы подумали, что это занятие явно не для вас. Времени не хватает, на работе завал, да и дети заняты уроками. Однако все это отговорки, не более.

СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР

Как уверяет психолог и эксперт во взаимоотношениях между детьми и взрослыми Наталья Искра, такое времяпрепровождение пойдет на пользу как взрослым, так и детям. И дело не только в праздничном настроении, которое обязательно настигнет вас в процессе.

- Покупка подарков и украшение квартиры могут позитивно повлиять на взаимоотношения. Подготовка к празднику, особенно совместная, способна очень сблизить родных, - объясняет Наталья Искра.

В суматохе будней дети часто не получают от родителей достаточного внимания и тепла. Семейный вечер в уютной домашней обстановке, где каждый трудится над общим делом, поможет наверстать упущенное.

ПОЧУВСТВУЙТЕ ГОРДОСТЬ

Впрочем, психолог отмечает, что и здесь могут встретиться подводные камни, поэтому к такому времяпрепровождению эксперт советует подготовиться. Чтобы семейный вечер не превратился в торжество ссор и упреков, родители должны продумать все заранее.

- Например, если у мамы или папы есть претензии к аккуратности своего чада, не нужно предлагать то, что он может сделать не так или испортить. А еще лучше - подготовиться и к любому результату отнестись позитивно, - советует Наталья Искра. - Важно занять позицию взрослого и обойти сложные ситуации, которые могут возникнуть. Тогда и родители и ребятишки будут чувствовать гордость и свое позитивное участие в важном процессе.

Дело пойдет веселее, если создать праздничную атмосферу: включить новогодний фильм или музыку, сварить какао и запастись мандаринами.

КАК СОЗДАТЬ ИГРУШКУ?

Для новогодней игрушки вам понадобится шаблон, напечатанный на соседней полосе, картон, ножницы, карандаш, клей и «штучки» для декора.

Шаг 1. Аккуратно вырезаем шаблон и переносим контур на картон. Необязательно брать обычный, школьный. Новый год - время чудес и экспериментов. Поэтому отлично подойдет старая коробка конфет или большая открытка. Фасад дома получится ярким и праздничным.

Шаг 2. Вырезаем фигуру. Сгибаем картонную заготовку по линиям.

Шаг 3. Чтобы оконные ставни и двери выглядели объемнее, их мы вырезаем и наклеиваем отдельно. Куда? На шаблоне место обозначено серыми линиями.

Шаг 4. Создать уют внутри здания помогут шторки на окнах. Изнутри проемы можно заклеить целлофановым пакетом, который сымитирует стекло. Еще один вариант - прозрачная цветная пленка. На окнах она смотрится словно витраж. Настоящий петербургский стиль!

Шаг 5. Пришло время разобраться с фасадом. Вариантов того, как его облагородить, уйма: аппликация, краски, блестки, вата. Причем внести свою лепту и добавить элемент может каждый член семьи. Это будет очень символично.

Шаг 5. Складываем дом и склеиваем. Не забудьте про дымоход, иначе в крыше будет зиять дыра.

Шаг 6. Изюминку вашей игрушке придадут светодиодные свечи с теплым мерцающим светом. Их можно купить в гипермаркете. Поместите устройство внутрь поделки и закрепите пол.

Шаг 7. Остается одна маленькая деталь - петля, для того чтобы повести игрушку на елку.

Шаг 8. Готово, вы восхитительны!

СОВЕТ

Можно смастерить несколько домов и создать из них новогодний «квартал». Он будет хорошо смотреться под нарядным деревом.