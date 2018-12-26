«Бакланы» Игоря Албина: чем был знаменит ушедший вице-губернатор

Мало какой чиновник со времен Валентины Ивановны Матвиенко был так любим петербургскими журналистами, как Игорь Албин. И если не за личные или деловые качества, так за умение ярко выразить свои мысли. Впрочем, иногда острый язык подводил уже бывшего вице-губернатора, как в истории с бакланами, например.

Эта история ставшая мемом и прославившая Игоря Николаевича на всю необъятную Россию-матушку, произошла в 2017 году. Тогда, в конце лета, чиновник, курировавший подготовку Петербурга к чемпионату мира по футболу, приехал с проверкой на недавно построенный стадион на Крестовском острове.

Албин и бакланы

Футбольная арена, которая обошлась городу в 43 миллиарда рублей и строилась почти 10 лет, была сдана для игр Кубка Конфедераций-2017 года с протекающей крышей. Эта раздвижная конструкция должна была стать гордостью стадиона и позволять комфортно проводить матчи при плохой погоде. Но внезапно оказалось, что сверху капает. Специалисты называли разные причины, только они тут же были забыты, когда в протечках обвинили…бакланов.

- Крыша выдерживает потрясающую нагрузку - до 400 килограммов на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная - баклан, которая своим мощным клювом разрушает целостностность пленки, - рассказал журналистам Албин.

После этих слов любые проблемы в городе, начиная от щербатого асфальта и заканчивая дырявыми трубами, горожане оправдывали проделками коварных птиц.

Впрочем, незадолго до своей отставки сам Игорь Албин признался, что выдумал историю про бакланов, дабы отвести негатив от стадиона и властей города.

Болевой радиус

Но, разумеется, это не единственное яркое пятно в деятельности экс-чиновника. Не меньшей болевой точкой в городе всегда было строительство метро. С момента своего прихода в Смольный в 2014 году Албин курировал данный вопрос. И если «Новокрестовскую» и «Беговую» в режиме ручного управления удалось сдать к футбольному мундиалю, то с Фрунзенским радиусом возникли большие проблемы. Сам чиновник утверждал, что город полностью выполнил обязательство перед «Метростроем» и остается только «польку-бабочку сплясать» перед их офисом, чтобы работы пошли быстрее. Но танцевать вице-губернатор не стал.

Что мне, польку-бабочку станцевать, чтобы вы метро построили?Фото: Олег ЗОЛОТО

Станции радиуса, в итоге, не сдали в срок – к концу 2018 года, а перенесли открытие на весну 2019-го. И то под вопросом. Вторая неприятность случилась буквально на днях. Уже пошатнувшееся положение Албина в Смольном раскачал все тот же «Метрострой», заявивший, что не успеет во время достроить станцию «Горный институт». Открытие было отложено минимум на два года. Это вызвало сильное недовольство врио губернатора Беглова.

Лопаты в руки и вперед!

Но попадал Игорь Албин и под критику простых горожан. Когда зимой 2015 года на Петербург обрушился снегопад, чиновник посоветовал тем, кто жалуется на плохую уборку города, самим взять лопаты и очистить собственные дворы не дожидаясь «манны небесной». Правда, после общественного недовольства, вице-губернатор лично подал пример и отправился грести снег. У себя под окнами.

Остановить поток "газелей", бьющихся о мост глупости не удалось даже "Супер Албину".Фото: СОЦСЕТИ

Еще один повод для шуток вызвало появление такого персонажа, как «Супер Албин». Горожане, иронично оценив появление чиновника в самых проблемных точках города – недостроенном Мосту Бетанкура и путепроводе на софийской улице, он же знаменитый «мост глупости», о который разбилось на тот момент 150 «газелей», неизвестные активисты сделали картонную фигуру вице-губернатора и возили ее с собой по Петербургу. Летом 2018 года, вслед за своим прототипом, «Супер Албин» прокатился на трамвае «Чижик», линию которого долго не могли достроить.

Фамилия – это не главное

Но не только этим запомнится ушедший уже из Смольного вице-губернатор. И даже не переменой фамилии – настоящая Слюняев, которую в 2014 году Игорь Николаевич, решивший исследовать генеалогическое древо, сменил на историческую, данную его предкам – Албин. Кто-то будет знать чиновника как человека, уволенного после жалобы обманутой дольщицы, выступившей под видом журналиста на большой пресс-конференции Владимира Путина, а кто-то посчитает, что было сделано за все время присутствия Игоря Албина в Смольном.

- Дорогие петербуржцы! Это были сложные, но интересные годы. Я рад, что смог работать на благо великого города. Не все получалось, но многое удалось. Не все было плохо. А не ошибается тот, кто ничего не делает, - написал экс-чиновник у себя в соцсетях, попросив не «плевать в спину» уходящим.

С 27 декабря 2018 года исполнять обязанности Игоря Албина будет вице-губернатор Николай Бондаренко.