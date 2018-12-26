2018-12-26T17:13:03+03:00
Общество

«Бакланы» Игоря Албина: чем был знаменит ушедший вице-губернатор

После перестановок в Смольном, заниматься недостроем в метро и подготовкой Петербурга к футбольному Евро-2020 будет уже кто-то другой
Петр КИБЕР
Поделиться:
Где-то там должен быть баклан.Где-то там должен быть баклан.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Мало какой чиновник со времен Валентины Ивановны Матвиенко был так любим петербургскими журналистами, как Игорь Албин. И если не за личные или деловые качества, так за умение ярко выразить свои мысли. Впрочем, иногда острый язык подводил уже бывшего вице-губернатора, как в истории с бакланами, например.

Эта история ставшая мемом и прославившая Игоря Николаевича на всю необъятную Россию-матушку, произошла в 2017 году. Тогда, в конце лета, чиновник, курировавший подготовку Петербурга к чемпионату мира по футболу, приехал с проверкой на недавно построенный стадион на Крестовском острове.

Албин и бакланы

Футбольная арена, которая обошлась городу в 43 миллиарда рублей и строилась почти 10 лет, была сдана для игр Кубка Конфедераций-2017 года с протекающей крышей. Эта раздвижная конструкция должна была стать гордостью стадиона и позволять комфортно проводить матчи при плохой погоде. Но внезапно оказалось, что сверху капает. Специалисты называли разные причины, только они тут же были забыты, когда в протечках обвинили…бакланов.

- Крыша выдерживает потрясающую нагрузку - до 400 килограммов на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная - баклан, которая своим мощным клювом разрушает целостностность пленки, - рассказал журналистам Албин.

После этих слов любые проблемы в городе, начиная от щербатого асфальта и заканчивая дырявыми трубами, горожане оправдывали проделками коварных птиц.

Впрочем, незадолго до своей отставки сам Игорь Албин признался, что выдумал историю про бакланов, дабы отвести негатив от стадиона и властей города.

Болевой радиус

Но, разумеется, это не единственное яркое пятно в деятельности экс-чиновника. Не меньшей болевой точкой в городе всегда было строительство метро. С момента своего прихода в Смольный в 2014 году Албин курировал данный вопрос. И если «Новокрестовскую» и «Беговую» в режиме ручного управления удалось сдать к футбольному мундиалю, то с Фрунзенским радиусом возникли большие проблемы. Сам чиновник утверждал, что город полностью выполнил обязательство перед «Метростроем» и остается только «польку-бабочку сплясать» перед их офисом, чтобы работы пошли быстрее. Но танцевать вице-губернатор не стал.

Что мне, польку-бабочку станцевать, чтобы вы метро построили? Фото: Олег ЗОЛОТО

Что мне, польку-бабочку станцевать, чтобы вы метро построили?Фото: Олег ЗОЛОТО

Станции радиуса, в итоге, не сдали в срок – к концу 2018 года, а перенесли открытие на весну 2019-го. И то под вопросом. Вторая неприятность случилась буквально на днях. Уже пошатнувшееся положение Албина в Смольном раскачал все тот же «Метрострой», заявивший, что не успеет во время достроить станцию «Горный институт». Открытие было отложено минимум на два года. Это вызвало сильное недовольство врио губернатора Беглова.

Лопаты в руки и вперед!

Но попадал Игорь Албин и под критику простых горожан. Когда зимой 2015 года на Петербург обрушился снегопад, чиновник посоветовал тем, кто жалуется на плохую уборку города, самим взять лопаты и очистить собственные дворы не дожидаясь «манны небесной». Правда, после общественного недовольства, вице-губернатор лично подал пример и отправился грести снег. У себя под окнами.

Остановить поток "газелей", бьющихся о мост глупости не удалось даже "Супер Албину". Фото: СОЦСЕТИ

Остановить поток "газелей", бьющихся о мост глупости не удалось даже "Супер Албину".Фото: СОЦСЕТИ

Еще один повод для шуток вызвало появление такого персонажа, как «Супер Албин». Горожане, иронично оценив появление чиновника в самых проблемных точках города – недостроенном Мосту Бетанкура и путепроводе на софийской улице, он же знаменитый «мост глупости», о который разбилось на тот момент 150 «газелей», неизвестные активисты сделали картонную фигуру вице-губернатора и возили ее с собой по Петербургу. Летом 2018 года, вслед за своим прототипом, «Супер Албин» прокатился на трамвае «Чижик», линию которого долго не могли достроить.

Фамилия – это не главное

Но не только этим запомнится ушедший уже из Смольного вице-губернатор. И даже не переменой фамилии – настоящая Слюняев, которую в 2014 году Игорь Николаевич, решивший исследовать генеалогическое древо, сменил на историческую, данную его предкам – Албин. Кто-то будет знать чиновника как человека, уволенного после жалобы обманутой дольщицы, выступившей под видом журналиста на большой пресс-конференции Владимира Путина, а кто-то посчитает, что было сделано за все время присутствия Игоря Албина в Смольном.

- Дорогие петербуржцы! Это были сложные, но интересные годы. Я рад, что смог работать на благо великого города. Не все получалось, но многое удалось. Не все было плохо. А не ошибается тот, кто ничего не делает, - написал экс-чиновник у себя в соцсетях, попросив не «плевать в спину» уходящим.

С 27 декабря 2018 года исполнять обязанности Игоря Албина будет вице-губернатор Николай Бондаренко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ёлки последние»: в последний день года сборы от проката поддержат благотворительные проекты
Сборы от проката главного российского новогоднего блокбастера – фильма «Ёлки. Последние» за 31 декабря будут направлены на проекты сразу 2 благотворительных фондов: «Дом Роналда Макдоналда» и фонда «Подсолнух» Тимура Бекмамбетова
Новости 24
Сотрудница магазина заперла грабителя в помещении и сдала его правоохранителям
Дзюба сдержал слово: «Зенит» подарил юной болельщице щенка
Везут груши – нельзя скушать: более 22 тонн опасных фруктов не пустили в Петербург
Компания Л1: ЖК «Премьер Палас» сдан досрочно
Прокуратура обнаружила нехватку дворников в Петербурге
77 тысяч петербуржцев не могут покинуть страну из-за долгов
Очереди на границе с Финляндией: простоять на таможне придется два часа
Суд отказал петербурженке в иске против Минюста США по уголовному делу
МЧС опубликовало список площадок для запусков фейерверков
Коммунальщики Петербурга будут работать в усиленном режиме, пока все не уберут
Многодетный отец из Ленобласти, насиловавший дочь-первоклашку, сядет почти на 13 лет
Необычная пробка зафиксирована в Санкт-Петербурге утром 26 декабря
В Кудрово с 18-го этажа многоэтажки упал мужчина
Беглов наградил петербургских журналистов
Два человека пострадали из-за сгоревшей будки грузового ГАЗа на проспекте Энтузиастов
Прогноз погоды на 26 декабря в Петербурге: мокрый снег и около ноля
Прокуратура накажет "Петербургские аптеки", где льготнику три месяца не давали таблетки
Количество ДТП в Петербурге из-за снегопада увеличилось в два раза
Елизавета Боярская в снегопад гуляет по Дворцовой площади с новорожденным сыном
В Санкт-Петербурге задержали женщину, развращавшую школьницу в Интернете
Эдиту Пьеху наградили в Петербурге орденом "За заслуги перед Отечеством"
Санкт-Петербург накрыл сильнейший снегопад: На Московском шоссе пробка 2,5 км
Десять ледяных горок будут работать в Санкт-Петербурге зимой 2019 года
Ирину Бабюк сняли с поста председателя комитета по инвестициям Петербурга
В новогоднюю ночь развозить пассажиров по домам в Петербурге будут трамваи и троллейбусы
Беглов пообещал, что в 2019 году 85 процентов обманутых дольщиков получат квартиры
В Петропавловской крепости состоялся смотр спецтехники
Компания Л1: ЖК «Маршал» получил заключение УГСН
Ольга Бузова может выступить от России на «Евровидении 2019»