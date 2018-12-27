«Счастье – это…»: Участники проекта Disney и победитель конкурса Tele2 расскажут 7 историй в кино

Семь историй о счастье попадут на большие экраны страны уже в апреле. Начинающим режиссерам и сценаристам не терпится поделиться ими со зрителями. Именно такую возможность молодым людям со всей России подарил проект компании Disney «Счастье – это...». Грезящие миром кино студенты и выпускники кинематографических и гуманитарных факультетов отправили больше 11 тысяч заявок на участие в конкурсе, которому был дан старт на фестивале «Кинотавр» в 2017 году. Свои идеи победители, которых определило профессиональное жюри, воплощали вместе с именитыми российскими актерами и режиссерами. Без помощи мастеров тут, конечно, не обойтись!

Фото предоставлено Tele2.

Проект исполнения мечты поддержал и мобильный оператор Tele2. Но, как всегда, по-своему. Конкурс «Кино по другим правилам» дал всем без исключения абонентам компании шанс снять кино для большого экрана даже без профессионального режиссерского образования. Для этого нужно было снять на смартфон короткое видео и отправить на сайт проекта. На специальном портале были собраны материалы для создания качественной короткометражки: советы профессионалов, интересные киноприемы и обучающее видео. В Tele2 уверены: чтобы начать снимать кино, не обязательно иметь профессиональное режиссерское образование, главное – творчество, желание и немного удачи.

Удача на этот раз оказалась на стороне петербуржца Николая Шишкина. Этот «народный» режиссер стал соавтором одной из частей фильма о счастье. В тандеме с другим начинающим режиссером (победителем «Конкурса режиссёров») Зурабом Джиджилавой.

Задача «режиссеру из народа» предстояла нелегкая. Но на что только не пойдешь ради исполнения заветной мечты! Работать Николаю Шишкину довелось с настоящим мэтром кино – Владимиром Грамматиковым. Это не просто именитый режиссер и актер, автор фильмов «Усатый нянь», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», но и председатель жюри конкурса и креативный продюсер компании Disney в России.

В жюри проекта «Счастье – это…» вошли и другие признанные мастера кино и телевидения: Федор Бондарчук, Оксана Карас, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Андей Патока, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко, а также топ-менеджер Tele2 Андрей Патока.

Кстати, позвать на конкурс человека, который с кино никак не связан, в проекте решили впервые. Поэтому Николай стал счастливчиком вдвойне!

– Опыт работы с начинающим режиссером для нас в новинку, но отмечу, что он вполне удался. В Tele2 провели мощный конкурс и выбрали сильного финалиста, – рассказал Владимир Грамматиков. – Повезло, что Коля очень хочет стать режиссером, это огромный импульс для творчества. Я сразу вижу, когда человек действительно устремлен к своей цели, и на съемки он пришел не просто посмотреть, как у нас все устроено, а действительно ради того, чтобы расти и развиваться в этой сфере.

Так Николай оказался в эпицентре съемочного процесса. Самым ценным во всей работе он называет именно поддержку и советы всех тех, кто его окружал.

– Я пришел на площадку – и уже через полчаса мы все – друзья, все делаем общее дело и поддерживаем друг друга, – вспоминает Николай Шишкин. – Самым сложным испытанием стало выдержать интенсивный график. У нас было 3 ночных смены подряд, все время нужно было сохранять бодрость и работоспособность.

Владимир Грамматиков не только поделился опытом с Николаем как режиссер, но и вышел в кадр в качестве актера.

– В одной из сцен мы снимали юмористическую реплику Владимира Александровича. Было несколько дублей, и каждый раз он что-то улучшал, менял какую-то деталь, импровизировал. Думаю, самое главное, что я понял на съемках – насколько важно сохранять непосредственность и творческое начало, выполняя рутинные задачи, – добавляет Николай.

Новелла под рабочим названием Allegro moderato станет одной из частей фильма. Место действия – Петербург. Кстати, город этот особенный не только для «народного» режиссера.

– В шестидесятые годы, в юности, в Ленинграде прожита целая жизнь, я знаю каждый уголок этого города, – вспоминает наставник проекта Владимир Грамматиков. – В Северной столице проходили съемки фильма «Осенний марафон» Георгия Николаевича Данелия, где я играл Пташука. Там была сцена на мосту, в которой я встречаю Олега Басилашвили, этот эпизод длился полторы минуты, но на съемки пришлось выезжать 12 раз!

В Петербурге разворачивается и новая киноистория. Она о музыканте Василии, который мечтает попасть в европейский оркестр. Сбудется ли его заветное желание? Что вообще такое счастье?

Как ответили на эти вопросы авторы, узнаем 1 апреля, а пока Николай рассказывает, что значит счастье для него:

– Проект про счастье, конечно же, дал возможность подумать над этим вопросом. Свою позицию опишу так: счастье – это здесь и сейчас!

Кстати:

Tele2 не в первый раз участвует в необычном проекте, связанном с кино. В прошлом году компания на месяц открыла для всех желающих 4G-кинотеатр на Конюшенной площади в центре Петербурга. Жители и гости нашего города совершенно бесплатно смотрели фильмы разных жанров. За расписание показов кинолюбители голосовали, а выбранные фильмы показывались онлайн, помощью сети оператора.