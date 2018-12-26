Стало известно, на сколько вырастут коммунальные платежи в 2019 году

Впереди у петербуржцев не только праздники и веселье, но и повышение тарифов ЖКХ. Сразу же после новогодней ночи, с 1 января 2019 года, платежи за коммунальные и жилищные услуги в Северной столице увеличатся на 43 рубля 54 копейки (на 1,7%). По средним нормам (исходя из показателя в 24 квадратных метра жилья на человека) платеж в месяц будет составлять около 2631 рубля.

На этом повышение за коммуналку в Петербурге не закончится. Тарифы ЖКХ будут увеличивать в следующем году в два этапа. Обычно их индексируют только один раз в год – в июле. Однако к двойному повышению тарифов привел рост НДС. С 1 января 2019 года он изменится с 18% до 20%.

– Поскольку тарифы для населения включают ставку налогов, то их изменение происходит не с 1 июля, а с 1 января именно из-за налога на добавленную стоимость, – отметила заместитель председателя Комитета по тарифам Ирина Бугославская.

Поэтому петербуржцев, как и жителей всей страны, ждет еще одна новая цифра в платежках. Летом коммуналка увеличится еще на 103 рубля 93 копейки (на 4,3%).

– В плату за жилищные услуги входит то, что делает управляющая компания. Это содержание общего имущества многоквартирного дома. Например, текущий ремонт, содержание инженерных коммуникаций внутри дома, – напомнила Ирина Бугославская. – Коммунальные услуги – то, что поставляют в многоквартирные дома ресурсоснабжающие организации. Тепло, горячая вода, холодная вода, водоотведение, электричество, газ.

За все это петербуржцы уже летом, после второго повышения, будут платить примерно 2735 рублей. Однако это усредненный показатель.

– Граждане должны установить в соответствии с законом приборы учета. И у каждого петербуржца свой сложившийся расход – много ли воды лить, много ли электричества жечь, – добавила зампредседателя Комитета по тарифам. – Надо сказать, что ежегодно количество устанавливаемых приборов в квартирах у петербуржцев все больше и больше. Мы перевалили давно за отметку 50 процентов.

КСТАТИ

Стоимость проезда на общественном транспорте в 2019 году для петербуржцев не изменится. Все тарифы, действующие в этом году, уже утверждены на следующий.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 1 июля 2019 года тарифы на коммунальные услуги по отношению к первому полугодию вырастут следующим образом:

Горячее водоснабжение – на 3,3%

Отопление – на 3,3%

Электроснабжение – 5%

Газоснабжение – 1,4%

Холодное водоснабжение – 7%

Водоотведение – 7%