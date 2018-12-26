Дом, бизнес, дети: о чем мечтают петербуржцы

Каждый год, 31 декабря мы… нет, не ходим в баню. Мы, под бой курантов, загадываем самые сокровенные желания и мечтаем, чтобы в ближайшие 365 дней они обязательно сбылись.

О чем же мечтают взрослые петербуржцы? Розовых пони и волшебных палочек в списке, конечно, нет. Там вещи более приземленные, но не менее важные.

- Почти 20% рассчитывают обзавестись собственным жильем, - поделились результатами предновогоднего опроса аналитики сервиса «Авито».

Если не купить новую квартиру, то хотя бы сделать ремонт в старой планируют 16 процентов горожан. Столько же – в предвкушении переезда: в жилье побольше, попрестижней. Кто-то готовится сменить город, кто-то страну. Правда, абсолютное большинство – почти 30 процентов опрошенных вопросами недвижимости в 2019-м заниматься не планируют.

А что же карьера?

- 26 процентов респондентов не ждут от следующего года никаких перемен в этом плане, - резюмируют аналитики.

Из тех, кто все же верит и надеется, 23 процента рассчитывают, что им повысят зарплату или должность. Еще 21 процент – намеревается сменить работу. Заняться бизнесом хотели бы 16 процентов жителей города. А для кого-то 2019-й станет первым трудовым годом – таких пять процентов.

На крупные покупки тоже есть силы и средства. Так, каждый пятый мечтает сменить автомобиль. Столько же опрошенных хотят приобрести мебель для дома или дачи. Среди планируемых покупок – крупная бытовая техника, электроника. Не запланировали крупные покупки 39 процентов опрошенных.

Но есть то, что не купишь, ни за какие деньги. Любовь и семья. И очень радует, что здесь, как минимум у половины горожан полная стабильность. Не хотят ничего менять 52 процента петербуржцев, еще 14 процентов -планируют детей. Романтиков, которые хотят встретить любовь – 12 процентов.

- Всего 4 процента подумывают о разводе, - подчеркнули аналитики.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Семейный психолог Татьяна СКОРИКОВА:

- Загадывать желания – это прекрасно, замечательно и очень важно. Это практически до же самое, что и постановка целей, но в более «волшебном» формате. Но для того, чтобы они сбылись, нужно сделать это правильно, чтобы дать мозгу правильный посыл. Рекомендаций тут очень много.

Я предлагаю, во-первых, избавиться от слов «хочу» и «надеюсь». Формулируйте все так, будто это уже сбылось или сбывается прямо сейчас. Такая позитивная установка на будущее. Во-вторых, обязательно запишите свое желание: одно дело проговаривать его в мыслях, другое – видеть перед собой на бумаге. Когда фантазии будут выражены словами, вы поймете, что надо поправить. При этом старайтесь писать только в утвердительной форме. Вместо «я не болею» - «я здорова». В вашем желании вам должно доставлять удовольствие каждое слово.

В-третьих, формулируйте максимально четко. «Я хочу похудеть» - это может быть и на 200 граммов. Тоже ведь похудение. Или же «Мне надо сбросить пять килограммов» - так может вы сначала десять наберете. Правильный вариант: «К такому-то числу я вешу столько-то килограммов». Чем большее конкретики, тем лучше.

И самое важное: не загадывайте ничего про других людей. Их жизнь – это их желания. Вы не можете повлиять на то, чтобы они сбылись, если это не созвучно с их собственными желаниями.