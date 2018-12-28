Шоу «SuperStar» LOBODA 2 февраля 2019 года в Петербурге

В январе 2019 года LOBODA вернется в Петербург! 2 февраля в «Ледовом дворце» шоу «SuperStar» самой успешной певицы современности поднимет зрителей на недостижимую ранее высоту удовольствия. Головокружительные трюки, сногсшибательная хореография, мегаватты света и стопроцентные хиты, которые, без преувеличения, знает каждый.

LOBODA - самое яркое явление на современной сцене, которая диктует не только музыкальное направление, стиль и манеру исполнения, но и последние тенденции в мире шоу-бизнеса. Каждый сингл с альбома «H2LO», ставшего уже дважды платиновым, бьет рекорды продаж в iTunes, видеоклипы набирают десятки миллионов просмотров в YouTube, а сама Светлана второй год подряд становится певицей №1 среди интернет пользователей по версии «Яндекс».

LOBODA обладательницей бесчисленного количества наград. Сама артистка - «Певица года», по мнению «МУЗ-ТВ», RU.TV и премии «Fashion People Awards», а её сингл «Твои глаза» -лучшая песня и лучшее видео по версии радиостанций «Русское Радио», «Новое радио» и телеканалов RU.TV, «МУЗ-ТВ» и Musicbox.

В рамках своего двухчасового концертного шоу, режиссером которого по традиции стала продюсер артистки Нателла Крапивина в компании с лучшими художниками страны, LOBODA делает ставку на новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений и на драматургию, которая лежит в основе каждого номера. Вместе с певицей будет работать ее бессменная команда из 20 человек: музыканты, балет, бэк-вокал.

Начало в 19:00