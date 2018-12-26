Дзюба подарил щенка девятилетней фанатке, которая просила забить гол ради собаки

«ДЗЮБА ЕСТЬ ДЗЮБА»

– Почему Вы ходите на футбол? – спрашиваем у Александры.

– Потому что нравится.

– Давно увлекаетесь?

– С сентября, – помогает с ответом мама Наталья. – Как приехала от бабушки с каникул.

– Как построили стадион, так и ходим: на «Петровский» сложно было прорваться, – добавляет папа Алексей. – Такая вот патриотическая акция. Бываем на футболе примерно раз в месяц, как получается с выходными. Поздние воскресные матчи не очень-то сочетаются с ранним подъемом в понедельник в школу.

В Сашиной коллекции мягких игрушек – Шатик, Дриуссик, Луник и МаркизикФото: Артем КИЛЬКИН

Саше девять, и она фанатка «Зенита». Сине-бело-голубой шарф, вувузела, флаг – весь арсенал болельщика при ней. Свой первый поход на футбольную арену Саша помнит, будто это было вчера.

Плакат до сих пор хранится дома как ценностьФото: Артем КИЛЬКИН

– Играли «Зенит» с «Локомотивом», – девочка морщит лоб, напрягая память. – Тарасов еще выходил на поле, бывший Бузовой. Мы забили пять голов.

– А Ваш любимый футболист кто?

– Дзюба!

– Почему именно Дзюба?

– Ну, Дзюба есть Дзюба.

«Комсомолка» подарила юной фанатке книги со сказкамиФото: Артем КИЛЬКИН

Именно ему маленькая болельщика адресовала послание на матче 4 ноября: на стадионе на Крестовском встретились «Зенит» и «Ахмат». Саша синим по белому написала: «Дядя Артем, забей два гола, и мама купит щенка». «Зенит» победил, но не усилиями Дзюбы, а пенальти и единственным голом Маркизио.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБОЙ

– Щенок – это ее целенаправленный объект желаний: слышу о собачке – не о кошечке или хомячке – уже год точно, – улыбается Алексей. – Сказал: «Хочешь собаку – нарисуй плакат, пусть Дзюба забьет гол». Потом подумал, решил, что один гол – слишком просто.

Лев волшебный: он каждую игру обнимается с кумиром Саши, ДзюбойФото: Артем КИЛЬКИН

Плакат, который рисовали и клеили полночи, до сих пор хранится дома как ценность. Ведь именно благодаря нему «Комсомолка» заметила крохотную фанатку и обратилась в «Зенит». Футболисты решили исправить несправедливость.

– Когда она узнала, что ей подарят щенка, то крутилась по полу, как юла, – рассказывает папа. – Вчера смогла уснуть только в два часа ночи, а сегодня рано вскочила и стала готовиться.

Лев принес комочек шерсти с голубым бантом на шееФото: Артем КИЛЬКИН

Для встречи представителей «Зенита» с долгожданным подарком Александра надела синее платье. В группе поддержки – мама, папа и подруга Вика (у нее кот): одной с такими эмоциями просто не справиться. Наготове – корм, лежанка, игрушки и крошечный ошейник (конечно, синий). Все выбирала сама, по заранее составленному списку.

В волнительном ожидании Саша показывает свою коллекцию мягких игрушек. Пока их четыре, по числу посещенных матчей. У каждой – имя одного из футболистов: Шатик, Дриуссик, Луник, Маркизик.

Папа Саши – профессиональный болельщик, а мама и сама играла в футболФото: Артем КИЛЬКИН

Чемпионат выпал на Сашины каникулы, когда она поехала к бабушке. После отъезда у бабули в деревне остался котенок по кличке Аршавик. Спортивный зверь живет под одной крышей с дядей девочки, ярым болельщиком «Спартака». Пока все мирно.

– Когда приезжает дядя, они играют в футбол, да и с мальчишками во дворе Саша мячик гоняет, – делятся Наталья. – Мой брат – футболист-любитель. Я и сама в женский футбол когда-то играла. Знаю, что это такое. Именно поэтому отдали дочь… на танцы.

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕВ

Вдруг в дверь позвонили. После Сашиных восторженных криков и прыжков на пороге оказался «Дед Мороз» с непомерно пышной «прической» – синий лев, маскарон «Зенита». В лапах у него комочек шерсти с голубым бантом на шее.

– Какой маленький! – Саша чуть не плачет. – Иди сюда, Дзюбик!

Юной болельщице "Зенит" подарили щенка, как она просила у Дзюбы.

Дядя Артем слово сдержал, правда, лично приехать не смог. Но отправил делегата.

– Лев у нас волшебный: он с Дзюбой обнимается каждую игру, – обратили внимание представители клуба.

У Вики, подружки Саши, – котФото: Артем КИЛЬКИН

После обнимашек со львом обменялись подарками. К щенку – шпицу, который еще вчера жил в приюте «Островок надежды», – Саше вручили собачий корм. «Комсомолка» подарила юной фанатке книги со сказками. А сама Саша передала любимым спортсменам – Дзюбе, Шатову и Семаку – бейсболки с символикой родного города Мурома.

– Теперь за пятерки в четверти и на контрольных Саша получает энное количество денежек, – рассказывает мама. – Она сама предложила: копит на игрушки для щенка. В этой четверти у нас на три четверки меньше.

О собаке девочка мечтала последний годФото: Артем КИЛЬКИН

Футбольному щенку – футбольная одежка: Наталья планирует связать для нового члена семьи костюмчик в бело-сине-голубых цветах.

– Вообще-то это уникальный случай, – признались посланцы «дяди Артема». – В приюты кормить животных мы ездили. Но дарим их впервые.

На следующую игру Саша придет с новым плакатом. С благодарностямиФото: Артем КИЛЬКИН

Тем временем Дзюбик уже освоился и прилег под наряженную елочку. Как самый лучший подарок.

– На следующую игру обязательно нарисуем еще плакатик, – заговорщически переглянулись Саша и родители. – С благодарностями.