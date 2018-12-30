Синоптики пообещали «волшебную» погоду в Петербурге 1 января 2019 года

В последние дни перед Новым годом в Петербурге оживленно. Но если стандартные праздничные заботы повторяются из года в год, то с погодой в Северной столице всегда неопределенно. Порадует ли она горожан в праздники на этот раз?

Уже ясно, что в ночь с 31 декабря на 1 января будет морозно. Слякоти, неприятного мокрого снега и плюсовой температуры не ожидается. Правда, некоторая неясность перед праздниками все-таки есть. Виной всему – циклон. За ближайшие несколько дней Петербург переживет температурные «качели» вместе с оттепелью до нуля градусов. Останется ли белый снежок – вот в чем вопрос.

– До Нового года я бы не сказал, что осадков будет много. Да, они проходят, но это небольшой снег, – отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. – Мы остаемся в холодной воздушной массе, поэтому не будет какого-нибудь таяния. И к празднику снег не исчезнет.

К вечеру воскресенья, 30 декабря, станет подмораживать. А 31 декабря похолодает еще больше – до минус 5-7 градусов. Именно такая температура ждет горожан в новогоднюю ночь 2019 в Петербурге. В отдельных районах и на окраинах может даже быть холоднее – до 10 градусов со знаком минус. Вполне себе зимний праздник!

А вот пушистый снежок под бой курантов вряд ли накроет город. Зато в первый день 2019-го погода будет волшебной.

– Первого января пройдет атмосферный фронт и принесет осадки в виде снега, он будет идти днем, – отметил Колесов.

Вместе со снегопадом в городе потеплеет примерно до минус 3 градусов. И по крайней мере до 5 января будет легкий морозец – от 2 до 5 ниже нуля.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2018-Й

Традиционно подвели в Петербурге и погодные итоги всего 2018-го. А вспомнить есть что. Теплое и солнечное лето. И очень мало для Северной столицы осадков. Уходящий год стал наименее дождливым годом за последние 18 лет!

– Очень хороший получился год после 2016-го и 2017-го, когда погоду определяли в основном циклоны, и нас заливало дождями, – отметил Александр Колесов.

В этом году погода в Петербурге побила целых восемь однодневных температурных рекордов. Больше всех отличился месяц май: три пришлось именно на него. Самыми теплыми днями стали 13, 14 и 15 мая, когда температура воздуха достигала 28-29 градусов.

– Летом мы не били никаких рекордов. Но температура была на грани максимальных. Очень длительный был теплый период и очень сухой, – добавил синоптик.

Июль, август и сентябрь порадовали горожан своей температурой: она была на несколько градусов выше средней.

Есть и еще один приятный факт. Впервые за последние шесть лет к Новому году петербуржцы подобрались с действительно зимней погодой. Особенно заметно преобразился город 26 декабря. Снегопад, который пришелся на этот день, оставил после себя 10-сантиметровые сугробы. Взбодрил петербуржцев в последний месяц года и морозец.

– Последний такой был в 2012 году. После этого в течение шести лет к новому году мы подходили с зеленой травой, дождями и с положительной температурой воздуха. Хороший декабрь получился в плане зимней погоды, – сказал Александр Колесов.