Звездные рецепты к новому году: Диетическое оливье от Анастасии Стоцкой и клубничный десерт от певицы Iowa

Осталось несколько дней до всеми любимого праздника - Нового года. Хозяюшки снова ломают голову, чем на этот раз удивить гостей? Что можно поставить на стол, помимо традиционного оливье, или вообще обойтись без этого пресловутого салата? Да, сложный выбор. «Комсомолка» поможет нашим читательницам. Мы узнали, чем звезды шоу-бизнеса будут угощать своих родных и как украсят стол. Читайте, пробуйте и выбирайте на свой вкус. Вдруг что-то понравится?

СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ ОТ ШЕФА

Ресторатор из Санкт-Петербурга и ведущий шоу «ПроСТО кухня» на СТС Александр Белькович свой дом собирается украсить еловыми ветками. Они будут даже среди тарелок на столе.

- Когда, как не в Новый год, создавать праздник и баловать себя деликатесами? Пускай на столе будут бутерброды с икрой, лосось, дорогая тонко нарезанная колбаска, рулетики из баклажанов с грецким орехом. Помимо традиционных салатов, можно сделать легкие закуски. Например, мне нравится салат с запеченной тыквой, оливковым маслом, козьим сыром и дольками мандарина. Выглядит нарядно, по калориям легкий, да и по вкусу шикарен. Ну и какой новогодний стол без селедки под шубой?

Традиционное блюдо новогоднего стола - селедка под шубой.Фото: Иван ПРОХОРОВ

ЧТО НУЖНО: картофель - 3 шт., морковь - 2 шт., свекла - 4 шт., лук репчатый - 1/2 головки, яйца куриные - 4 шт., филе селедки в масле - 200 г, желатин - 50 г, майонез - 100 г, соль.

КАК ГОТОВИТЬ: 1. Картофель, свеклу и морковь завернуть в фольгу и запекать в духовке при 180 градусах 25-40 минут (так лучше сохраняются витамины). 2. Вареные овощи натереть на крупной терке. 3.Лук нарезать мелким кубиком, залить кипятком на 20 минут, а потом слить воду. 4. Сварить яйца вкрутую, остудить и натереть на крупной терке. 5. Селедку нарезать мелким кубиком и смешать с луком. 6. Желатин развести в 50-100 мл воды и растворить на огне, не доводя до кипения. Влить желатин в майонез и хорошо перемешать, а затем каждый ингредиент смешать с небольшим количеством желатинового майонеза. 7. Положить в миску пищевую пленку, распределив ее по поверхности. 8. Первый слой - свекла, второй - картофель, затем селедка, яйца и морковь. Плотно накрыть верхний слой пищевой пленкой. 9. Убрать в холодильник минимум на 4 часа. 10. Развернуть пленку и выложить салат на блюдо, перевернув его вверх дном. Вуаля - блюдо готово!

БАРАНЬЯ НОГА С БРУСНИЧНЫМ СОУСОМ

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова каждый год принимает у себя всю свою большую семью.

- Для меня невероятно важно всех гостей накормить. И не просто вкусно, но и красиво, - говорит Анастасия. - Поэтому я готовлю два стола. В библиотеке, где стоит елка и происходит основное действо, - стол для детей. В столовой - для их родителей. Меню отличается: взрослым - большие пироги, которые мы режем на куски. А деткам - маленькие пирожки, тарталетки с паштетом и салатом. Это специально, чтобы детям было удобно схватить, пробегая мимо, и бежать дальше играть. Но главное блюдо вечера - баранья нога с брусничным соусом - для всех. Без него не обходится ни одно застолье.

ЧТО НУЖНО: баранья нога, несколько долек чеснока, аджика, соль, перец, сахар, брусника, зелень.

КАК ГОТОВИТЬ: 1. Нашпиговать мясо чесноком: ножом сделать дырочки и в них засунуть дольки целиком. 2. Смазать солью и аджикой. 3. Положить на решетку в духовку. Вниз поставить противень с водой, которую все время надо подливать. 4. Когда мясо будет готово, нарезать его пластами и выложить на блюдо. 5. Теперь приступаем к соусу. Берем чашку обычной брусники, чашку протертой (в блендере или мятой в ступке) брусники и чашку сахара. Все это смешать до однородной консистенции. 6. Соус выложить на блюдо рядом с мясом. Можно украсить зеленью.

Актриса Анастасия Мельникова в новогоднюю ночь накормит всю большую семью.Фото: Олег ЗОЛОТО

ОЛИВЬЕ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ФИГУРЫ

Анастасия Стоцкая - молодая мама: она воспитывает восьмилетнего сына Сашу и полуторагодовалую дочь Веру. И если раньше в праздники звезда мюзиклов всегда брала работу, то сейчас Новый год старается провести с семьей.

- Я за последние годы забыла, что такое новогоднее волшебство, и даже не ощущала эту магию праздника, - рассказывает Анастасия. - Но теперь дома малыши, и для них я сама создаю сказку. Сын, кстати, еще в начале ноября достал елку и нарядил ее - так сильно хотел приближения праздника. Ну и подарков, конечно (смеется). Мы уже пригласили домой Деда Мороза и Снегурочку, выучили стихи с ребятишками. Да и стол приготовим традиционный, на котором обязательно будет оливье. Только особенный, без вреда для фигуры.

ЧТО НУЖНО: куриная грудка - 1 шт., свежие огурцы, горошек замороженный, морковь свежая - 1 шт., лук, куриные яйца - 2 шт., сметана.

КАК ГОТОВИТЬ: 1. Отдельно отвариваем куриную грудку, яйца, морковь (делаем, как обычный оливье, только в нашем диетическом варианте обойдемся без картошки и колбасы). 2. Консервированный горошек заменяем замороженным - в таком сохраняется больше витаминов. 3. Режем овощи и мясо кубиком и смешиваем все в большом тазике. 4. Вместо майонеза берем сметану. Самое главное - не заправляем весь тазик сразу, часть оставляем в холодильнике на следующий день, точно пригодится.

МАРМЕЛАД ИЗ КЛУБНИКИ

Солистка группы Iowa Екатерина Иванчикова - девушка легкая и воздушная. У нее каждый день не похож на предыдущий: то отмечает день рождения в шумной компании в Петербурге, то зажигает на музыкальном фестивале в Москве или вообще уезжает на гастроли в другой конец страны. Вот и в праздники дома ее не поймать, однако это не помешает ей в Новый год приготовить любимый десерт - мармелад из клубники.

Коронное блюдо Екатерины Иванчиковой - клубничный мармелад.

- Я за то, чтобы есть сладости со спокойной совестью, - улыбаясь говорит певица. - Просто нужно сладости есть правильные. В этом смысле самодельный мармелад - идеальный десерт во всех отношениях.

ЧТО НУЖНО: мороженая клубника - 400 г, сахар -100 г, агар-агар - 11/2 ложки, вода - 1 стакан.

КАК ГОТОВИТЬ: 1. Разморозить клубнику и взбить с помощью блендера до состояния пюре. Протереть через мелкое сито, чтобы убрать косточки. 2. Всыпать агар-агар в кипящую воду, тщательно размешать и довести до кипения. Процедить через сито. 3. Растворить сахар в небольшом количестве воды, довести до кипения. Варить сироп до полного растворения сахара. 4. В уже готовый сироп влить агар-агар, все тщательно перемешать, чтобы не было комочков. 5. Смешать эту массу с клубничным пюре, разлить по формочкам и поставить в холодильник, чтобы застыло. 6. Подавать можно с ягодами, мороженым, сливками. Это блюдо ничем не испортить.