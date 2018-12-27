«Левин, Коган сзади!»: 31 декабря 2018 года легенде «Зенита» исполнилось бы 100 лет

«Дважды еврей Советского Союза»

Каждая эпоха выдвигает своих героев. Мне кажется, в наши дни Борис Яковлевич обязательно бы собирал лайки в телеграммах, инстаграммах и прочих твиттерах. Человеком он был с брутальной внешностью и харизмой. Однако кумиром болельщиков Ленинграда Левину-Когану довелось стать намного раньше появления интернета.

По рассказам очевидцев, которых в живых осталось не так много, Борис Левин-Коган был исключительно мобильный игрок. Болельщики кричали ему с трибун: «Левин, Коган сзади!». А еще говорили, что он дважды еврей Советского Союза. Его фамилия вызывала у народа определенные ассоциации, ведь она была двойной, и над ним подшучивали, но по-доброму. Зла в отношении футболистов было в то время куда меньше, все-таки они казались намного ближе к простым работягам, которые на трамвайчике добирались после смены на Крестовский остров – поболеть за «Зенит».

Никто 74 года назад в победе армейцев не сомневался. Маршалы в правительственной ложе подшучивали над Дмитрием Устиновым (наркомом оборонной промышленности, куда входило и общество «Зенит) Однако победил именно «Зенит! Левин-Коган сделал голевую передачу, а ленинградцы на фронте слушали радиорепортаж Вадима Синявского, плакали и кричали «Победа!». Хотя до Великой Победы оставалось еще восемь месяцев.

Три праздника за одну ночь

Весной 1996-го, спустя более полувека после выигрыша Кубка, мне выпал счастливый случай пообщаться с Борисом Яковлевичем. До встречи с ним о Левине-Когане мне было известно только из справочников и книжек - представлял его таким суровым дядькой. Однако Борис Яковлевич оказался радушным и очень простым в общении. Легенде «Зенита» шел восьмой десяток, он помнил абсолютно все, а уж события лета 1944-го до мельчайших деталей! Это было последнее большое интервью при жизни Левина-Когана.

– Была гордость за наш Великий город, за ленинградцев, выстоявших в суровые годы Блокады, - говорил легендарный зенитовец. Дома нас встретили, как героев. Всех ребят наградили медалью «За трудовую доблесть». В честь кубковой победы на фабрике имени Клары Цеткин даже выпустили папиросы «Зенит». Банкет устроили», – резюмировал Борис Яковлевич.

Накануне векового юбилея легенды «Советский спорт в Петербурге» пообщался с Борисом-младшим.

– Мой дед был человеком скромным, таким его запомнили многие люди, и не особо афишировал свой День рождения, - говорит внук легендарного зенитовца.Для меня же это был самый любимый праздник. Мы отмечали в квартире дедушки и бабушки, сначала произносили тост за здоровье дедушки, потом провожали старый год, а после боя курантов – уже за Новый год. Главное было успеть (смеется).

Отказался от Израиля

В перестроечный и постперестроечный период, когда жизненный уровень людей упал ниже плинтуса, у Бориса Левина-Когана появилась возможность покинуть страну.

– Жизнь была сложная, - вспоминает Борис Левин-Коган-младший. Дедушка, несмотря на все его заслуги, не шиковал, жил очень скромно. Знаю, что ему присылали вызов из Израиля, предлагали работу в клубе «Маккаби». Борис Яковлевич наотрез отказался! Говорил: «Пережили худшие времена и эти переживем»…

Последние годы жизни легенды заслуженному ветерану помогал футбольный клуб «Зенит». Присылал машину, отвозил на «Петровский, приглашал на исторические и торжественные мероприятия. Во время празднования 100-летия российского футбола, в сентябре 1997-го, Левин-Коган последний раз встретился с Петром Дементьевым, приехавшим из Москвы. Про «Пеку» (прозвище Дементьева) Борис Яковлевич всегда говорил: это лучший футболист в отечественном футболе.

–За внимание и заботу спасибо тогдашнему президенту «Зенита» Виталию Мутко, – говорит Борис-младший. – Клуб помог с организацией похорон (Левин-Коган умер 10 мая 1998 года. – прим. автора), а позже на Смоленском кладбище установили памятник с логотипом «Зенита» на могильной плите.

31 декабря семья Бориса Яковлевича Левина-Когана соберется все в той же квартире в день столетия легенды «Зенита», где по-прежнему висит его огромный портрет. На обратной стороне холста надпись: «Матч «Зенит» – ЦДКА».