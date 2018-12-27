2018-12-27T21:28:11+03:00
Дом. Семья

На встречу Новому году: Восьмилетняя девочка одна села на поезд в Петербурге и уехала к Деду Морозу

Добраться до Великого Устюга у юной путешественницы не получилось, но приключение вышло волшебное
Лилия КОЗЛОВА
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Восьмилетняя девочка отправилась одна на поезде из Петербурга на встречу Деду МорозуВосьмилетняя девочка отправилась одна на поезде из Петербурга на встречу Деду МорозуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В преддверии Нового года все детишки мечтают о встрече с Дедом Морозом. Кто-то пишет письма, некоторые отправляются на главные городские площади, чтобы увидеть Волшебника. Храбрая восьмилетняя девочка из Петербурга так хотела познакомиться со сказкой, что в одиночестве отправилась в далекое путешествие в Великий Устюг. Первоклассница села на поезд на Ладожском вокзале и направилась на встречу новогодним приключениям. Правда, сопровождать ее в этом деле должна была бабушка, но она чуточку опоздала.

- Жительница Петербурга прибежала в отделение полиции и в панике начала рассказывать, что ее внучка едет в поезде «Петербург-Микунь» совершенно одна, без билета и документов, - рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Оказывается, путешествие в обитель Сказки, где всегда Новый год, девочка собиралась вместе со своей бабушкой. Они упаковали чемоданы, надели пальто, шапки, закутались шарфами и сели в такси до вокзала. Машина мчалась по заснеженной дороге, но все равно время до отбытия поезда оставалось совсем мало. Когда автомобиль остановился напротив входа к железной дороге, бабушка поняла, что они совсем опаздывают. Женщина попросила таксиста довести внучку до перрона, а сама поспешила следом, прихватив с собой вещи. Мужчина с девочкой на руках добежал до вагона, посадил ребенка и тут поезд тронулся. Бабушке пришлось смотреть вслед уходящему составу, в котором ее внучка отправилась на встречу Новогодней сказке.

Несмотря на то, что заветное желание девочки начало приближаться по ходу того, как поезд набирал скорость, встреча ее с Дедом Морозом пока не состоялась. Транспортные полицейские взялись помочь воссоединению бабушки и внучки и уже на станции Волховстрой инспекторы встретили ребенка. Спустя пару часов девочка уже крепко обнимала свою родственницу.

Ну, разумеется, новогоднюю мечту свою они не оставили. После встречи семья продолжила приключение на встречу Деду Морозу в Великий Устюг.

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