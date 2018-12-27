Рождественское чудо: Икону Божией Матери показали на куполе Казанского собора в Петербурге

Световая проекция Казанской иконы Божией Матери появилась на куполе Казанского собора в Петербурге. Одна из главных святынь Северной столицы будет украшать Невский проспект на протяжении празднования Нового года и Рождества.

Световая проекция Казанской иконы Божье Матери появилась на куполе Казанского собора в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

- Праздничная иллюминация на соборном куполе зажглась с наступлением темноты. Горожане радостно поприветствовали икону. На торжественном мероприятии присутствовали еще и воспитанники Центра социальной помощи семье и детям Васильевского острова, - рассказал корреспондент «КП-Петербург».

Световая проекция Казанской иконы Божье Матери появилась на куполе Казанского собора в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

Проекция иконы Божьей Матери в Петербурге осуществляется специальными световыми пушкамиФото: Артем КИЛЬКИН

Волшебство света создается при помощи шести специальных пушек. Проекция иконы Божией Матери стала завершающим элементом праздничного оформления в Петербурге. Планируется, что новогодняя иллюминация будет радовать глаз петербуржцев и гостей города до 13 января.