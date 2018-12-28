Новогоднее поздравление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 2019

Считанные дни остаются до Нового 2019 года, и многие уже друг друга поздравляют с наступающим. Желают радости, счастья и с нетерпением ждут подарков под елочкой и, конечно, исполнения самых заветных мечт. Они обязательно сбудутся! В этом уверен и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который решил поздравить петербуржцев и ленинградцев с Новым годом 2019 «спортивной» видео-открыткой.

Начинается ролик с забега по снежному лесу. И это неспроста. Александр Дрозденко объявил, что 2019 год в Ленобласти будет посвящен здоровому образу жизни!

Спортивное поздравление Александра Дрозденко с 2019-м годом.

- Дорогие жители Ленинградской области, уважаемые ленинградцы, поздравляю вас с наступающим 2019-м годом, - начал свое новогоднее поздравление 2019 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Хочу всем пожелать в новом году счастливых перемен. 2019-й год – год здорового образа жизни. И мы подписали соглашения с рядом компаний о строительстве 5 бассейнов, трех ледовых дворцов и 8 закрытых ФОКов на территории Ленинградской области. Мы будем строить пришкольные стадионы и детские спортивные площадки. Здоровый образ жизни это не только занятия спортом, это и хорошие светлые мыли, это и поддержка родных и близких, это и правильная организация своего рабочего дня и возможность помочь тем, кто нуждается больше всего в этом. Самое главное, чтобы мы жили, как единая дружная ленинградская семья. Я желаю вам в новом году, прежде всего, здоровья, успехов и всего самого наилучшего.

А еще Александр Юрьевич пообещал в год ЗОЖ похудеть на 8 кг и весить не более 100 кг!