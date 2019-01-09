Бизнес-форум по налогам в самой культурной столице России - Санкт-Петербурге!

На двух дневном мероприятии соберутся более 800 предпринимателей, финансовых директоров и бухгалтеров, чтобы узнать от экспертов и специалистов в юридической и налоговой сферах, все возможные способы экономии на законной оптимизации налогов и безопасности бизнеса в 2019 году!

Почему Вам стоит посетить бизнес-форум:

1. Как лучше поступить с НДС, и какие есть возможности его снижения и оптимизации в условиях тотального контроля со стороны государства.

2. Что делать с тотальным банковским беспределом, и как избежать блокировки пластиковых карт и расчетных счетов.

3. Каким образом выстроить стратегию и политику компании в 2019-2020 годах, когда придется отказаться от нелегальных каналов для оптимизации НДС.

4. Получите эффективные и краткие шаги для анализа ситуации в своем бизнесе.

Спикеры бизнес-форума:

Павел Астахов - один из самых титулованных и признанных адвокатов страны; с 1991 года занимается юридической практикой; основатель «Коллегии адвокатов Павла Астахова»; среди его клиентов известные российские и зарубежные миллиардеры, звезды шоу бизнеса, владельцы среднего и крупного бизнеса.

Михаил Хазин - президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина; работал президентом компании экспертного консультирования "Неокон" (специализация: стратегическое прогнозирование и GR); работал заместителем начальника Экономического управления в компании «Администрация Президента Российской Федерации».

Дмитрий Шумейко - руководитель группы компаний «АудитФинанс»; более 15 лет опыта в налоговом консультировании; 700 млн. руб. сэкономил клиентам на налогах и взносах; 500 млн. руб. сохранил излишне начисленных налогов; в 2 раза сократил клиентам расходную часть по страховым взносам.

Марат Саид-Галиев - практикующий консультант, предприниматель, в портфолио которого 70+ успешно реализованных консалтинговых проектов. Вытаскивал с самого дна несколько бизнесов с долгами более 8 млн.$.

Цель бизнес-форума:

- Предоставить все существующие в России в 2019 г. безопасные и законные способы снижения налогов и вывода активов, с пошаговой программой действий.

- Обезопасить бизнес от неправомерных действий налоговых и правоохранительных органов.