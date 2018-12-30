Куда сходить в Петербурге с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года: Самые интересные мероприятия

Гид по новогодним каникулам в Петербурге: Куда сходить в Петербурге за десять праздничных дней, чтобы каникулы запомнились надолго.

30 декакбря

Раз-два-три - елочка, гори!

Вот наконец и долгожданные каникулы! Но если о приближении Нового года в вашем доме еще ничего не напоминает, то первым делом отправляйтесь на елочный базар. Как правило, бойкая торговля деревьями идет на площадях возле станций метро. При выборе зеленой красавицы специалисты Роскачества советуют придерживаться простых правил:

- не покупайте елку слишком рано - в теплой квартире хвоинки могут быстро осыпаться

- дерево должно быть свежесрубленным. Проверить, как давно оно покинуло лес, можно, просто согнув веточку: если это произошло недавно - ветка будет эластичной

- разомните в руке пару хвоинок. Они должны быть маслянистыми и ароматными

- проверьте срез: если там есть широкая темная кайма - дерево простоит недолго

- постучите стволом о землю - хвоинки не должны осыпаться

- в квартире елка может простоять от восьми до двенадцати дней. Дерево нужно ставить как можно дальше от батареи.

И вот в вашем доме уже запахло хвоей. Можно доставать мишуру и блестящие игрушки... Улыбки детей гарантированы, да и взрослым радости не меньше!

Поставьте елочку подальше от батареи, и она простоит до 12 дней!Фото: Олег ЗОЛОТО

Почувствуй себя актером

Нарядили дома елочку? Теперь можно и повеселиться! Интересную интерактивную программу подготовили на «Ленфильме». Как положено, отмечать будут в духе кинематографа. Сценарий давно написан Хансом Кристианом Андерсеном и назван «Снежная королева».

Зрителей превратят в настоящих актеров, которые должны помочь Каю и Герде победить коварную злодейку. Также на подмогу ребятам придут молодые чародеи: вместе они поставят волшебный танец, способный одолеть все невзгоды. Тем временем о подвиге смелых мальчишек и девчонок снимут фильм.

Пока дети будут участвовать в первых в своей жизни съемках, родители могут «подсластить» себе ожидание в местном кафе или сходить в музей и узнать о том, как в Ленинграде снимали шедевры советского кино.

Где: Каменноостровский проспект, 10.

Начало: 12.00, 15.00.

Цена билетов: 2000 рублей.

31 декабря

Рождественская ярмарка

Пионерская площадь традиционно становится центром новогодних и рождественских гуляний в Северной столице. Каждый год здесь работает главная рождественская ярмарка города.

Посетите главную рождественскую ярмарку - она все еще на Пионерской.Фото: Олег ЗОЛОТО

«Пряничные» домики с сувенирами, яблоки в карамели, горячий глинтвейн, каток... Настоящая сказка в центре мегаполиса. Если вы все еще не купили подарки, то точно найдете здесь что-то интересное. Заодно можно полакомиться угощениями на любой вкус, на коньках покататься, потанцевать под новогодние песни и, конечно, поучаствовать в конкурсах. А детишкам особенно понравится домик Дедушки Мороза.

В Новый год с хорошим настроением

Конечно, вечером многие предпочтут крошить оливье, колдовать над селедкой под шубой и смотреть неизменную «Иронию судьбы». Но не зря говорят: как Новый год встретишь - так его и проведешь. Поэтому хорошее настроение должно стать обязательным пунктом в меню праздничной ночи.

Похохотать на славу перед боем курантов можно в Театре комедии имени Акимова. В праздничный вечер посетителей порадуют постановкой «Бешеные деньги».

Главная героиня - Лидия Чебоксарова, красавица, привыкшая жить на широкую ногу. Она ищет богатого мужа, но никто не спешит делать ей предложение. Так продолжается до тех пор, пока на горизонте не появляется скромный влюбленный провинциал Васильков.

Приятели Чебоксаровых хотят разыграть Лидию и говорят, что ее новый знакомый - очень состоятельный золотопромышленник.

Где: Театр комедии имени Акимова, Невский проспект, 56.

Начало: 19.00.

Цена билетов: от 2000 рублей.

1 января

Новая Голландия

На острове Новая Голландия нужно обязательно побывать хотя бы раз за зиму. Увидеть, как он сияет яркими огнями, как блестит его новогодняя елка. Сейчас это самый современный парк Петербурга, и украшен он соответствующе.

Даже если на Новый год погода подкинет нам неприятный сюрприз в виде положительной температуры и слякоти под ногами, на Новой Голландии всегда есть кусочек зимы - каток площадью более двух тысяч квадратных метров, который работает в любую погоду.

А еще во дворе «Бутылки» будет работать новогодний базар с киосками, где можно купить еду и подарки. В павильоне откроются мастерские Деда Мороза: детишек от шести лет бесплатно научат делать календари, новогодние игрушки, подарки, гирлянды и настольные игры.

Где: остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2.

Режим работы: с 12.00 до 22.00 (мастерские до 19.00).

Цена билетов: вход в парк бесплатный, каток - от 350 рублей в час, прокат коньков - 250 рублей (залог 2000 рублей либо документ).

Дайте волю фантазии

Погуляли, подкрепились, теперь можно и в музей сходить. Да только не в простой, где сплошь про картины рассказывают, а в интерактивный, где будет интересно и детям и взрослым. Заодно и семейный альбом пополните неординарными карточками.

Экспонаты Музея иллюзий - гигантские инсталляции, частью которых становится посетитель. Спастись от зомби, поплыть на «Титанике», забраться на шпиль Петропавловской крепости - в жизни такое невозможно, а на Большой Морской - запросто! Фото на память в подтверждение ваших подвигов. Детям понравится делать селфи с ежиком в тумане, а взрослым - с доктором Хаусом или семейством Симпсон. Чем эмоциональнее вы будете на фото - тем веселее!

Где: Большая Морская улица, 5.

Режим работы: с 12.00 до 22.00.

Цена билетов: 350 рублей.

2 января

Фестиваль ледовых скульптур

Уже традиционно каждую зиму Петропавловская крепость становится центром зимних чудес. Все потому, что тут проходит фестиваль ледовых скульптур Ice fantasy.

В этом году его тема «Путешествие вокруг света». И начнется оно, конечно, с Петербурга. Первым гости увидят восьмиметровый корабль под алыми парусами, который словно отправит их в путешествие по разным континентам.

Ледовый парусник Алые паруса можно увидеть на Ice Fantasy 2019 в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО

Более тридцати мастеров - скульпторов по работе с хрупким льдом представят зрителям свои работы: статую Свободы из Америки, египетские пирамиды из Африки, гондольеров из Венеции, магические индийские тотемы, пингвинов с Южного полюса, северных оленей и многое другое.

Где: Петропавловская крепость.

Режим работы: с 10.00 до 22.00 (21 декабря - 10 февраля).

Цена билетов: 470 рублей, дети и студенты - 370 рублей.

«Самые верные друзья!»

Продолжаем день на свежем воздухе. Тем более что обитатели Ленинградского зоопарка приглашают отметить праздник вместе с ними. Для гостей организовали специальную программу под названием «Самые верные друзья!».

Главный герой дня - белый медвежонок, который очень хочет найти приятелей среди других животных. Конечно, ребята должны ему в этом помочь. Все вместе они отправляются в путь, полный приключений, неожиданных встреч и веселых препятствий. К слову, квест обещает быть не только увлекательным, но и познавательным, ведь дети узнают интересные истории о питомцах зоопарка.

Где: Александровский парк, 1.

Начало: 13.00.

Цена билетов: 500 рублей, дошкольники бесплатно, школьники - 200 рублей, студенты - 300 рублей.

3 января

«Новогодние истории» в Павловском дворце

Самое время проснуться пораньше и отправиться всей семьей в Павловск. Здесь для гостей подготовили увлекательный квест под названием «Новогодние истории» по мотивам фантастических рассказов Джанни Родари.

По сценарию котенок Джованни нашел старинную карту звездного неба. И «бродят» по Млечному Пути Большая и Малая Медведицы, Золотая Рыбка, Лебедь, Большой и Малый Псы. «Неужели нет созвездия кота?!» - задумался Джованни и отправился на его поиски.

Ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой должны стать его верными помощниками. А в конце всех ждет прогулка на паровозике по парку и, конечно, подарки.

Где: ГМЗ «Павловск», Павловск, Садовая улица, 20.

Начало: 10.30, 14.00 (начало квеста).

Цена билетов: 1300 рублей (в стоимость входит интерактивная программа, прогулка на паровозике и подарок).

«Щелкунчик»

В Петербурге состоится громкая премьера: Евгений Плющенко и Яна Рудковская представляют свое новое ледовое шоу «Щелкунчик-2».

Все мы знаем историю сказочного сна девочки Маши. Она видит, как смелый Щелкунчик сначала вступает в бой с мышиным войском, а потом превращается в настоящего принца. Но то, что создал Плющенко, не просто театр - это смесь 3D-технологий, завораживающего фигурного катания и живой музыки, ведь действие происходит под аккомпанемент симфонического оркестра.

На лед выйдут сразу три олимпийских чемпиона: кроме самого Евгения - Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. Свой номер есть и у очаровательного Саши Плющенко. Мальчику всего пять лет, но он уже уверен, что хочет пойти по стопам своего знаменитого папы, - тренируется и успешно выполняет свои первые прыжки и вращения.

Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1.

Начало: 14.00, 18.00.

Цена билетов: от 650 рублей.

4 января

«Небылица»

Устраиваем культурный выход для всей семьи. Возьмите с собой бабушек и дедушек и отправляйтесь на «СИБУР АРЕНУ», которая находится на Крестовском острове. Впервые в Петербурге братья Запашные представляют сказочное шоу на основе русских народных сказок «Небылица».

Все начинается с любви. Вот и Иван-царевич с Василисой полюбили друг друга. Да только Кощей Бессмертный был против этого союза, поэтому похитил невесту. А тут еще нечисть пытается нарушить равновесие мира, чтобы повернуть его к злу. Вот и приходится Ивану-царевичу преодолевать множество препятствий, чтобы вернуть любимую и не дать злу победить добро. Каждое испытание главного героя оформлено в виде циркового номера. На арену выйдут десятки животных - от собак и лошадей до морских львов.

Увидеть сказочное представление смогут все желающие - билеты на шоу начинаются от 500 рублей. Фото: Елена Бледных, официальный фотограф Euroshow Promoter

- Мы хотели воплотить на манеже идеи из кинематографа, - говорит режиссер шоу Елена Петрикова. - «Небылица» - это новое направление в цирковой трюковой сказке. Этакий славянский «Властелин колец».

Где: «СИБУР АРЕНА», Футбольная аллея, 8.

Начало: 19.00.

Цена билетов: от 500 рублей.

5 января

Уступите парню лыжню

Что мы все о культуре да о культуре? Не надо забывать и про активный отдых! С самого утра одеваемся потеплее, берем лыжи, термос с горячим чаем и отправляемся в парки.

В начале декабря, с первым снегом, лыжный сезон открыли в Юнтолово и Муринском ручье. Традиционно лыжня бывает проложена в Муринском и Пискаревском парках, Ржевском лесопарке, «Сосновке», Баболовском парке.

За городом тоже широкий выбор. Бесплатный вход на лыжную трассу в горнолыжном комплексе «Туутари-парк» в Ломоносовском районе. А если позволяют финансы, заодно покатаетесь на сноуборде или коньках.

Одно из самых излюбленных мест петербургских лыжников - Орехово. Есть несколько маршрутов разной длины. На руку спортсменам играет и то, что поселок находится на севере Ленобласти, а это значит, что здесь всегда немного холоднее, чем в городе. Уже в десятых числах декабря местные жители писали, что «снега выпало достаточно» и можно кататься «хоть коньком, хоть классикой». Инвентарь выдают напрокат на местной базе отдыха.

Еще один вариант - трасса для беговых лыж СКА в Токсово. Здесь несколько маршрутов разной длины с довольно серьезным набором высоты. Часто катаются вокруг озера Хепоярви.

Более облагороженный вариант - учебно-тренировочный центр «Кавголово». Он соответствует требованиям международного уровня, здесь постоянно тренируются лыжники и биатлонисты. Длина трассы - пять километров. Она освещена (что немаловажно зимой), за ее состоянием всегда следят специалисты.

Где: «Туутари-парк» - Ломоносовский район, деревня Ретселя, 14; «Кавголово» - Токсово, улица Лесгафта, 35; трасса в Орехово начинается от базы отдыха завода «Адмиралтейские верфи» (от въезда в поселок двигаемся по указателям).

Цена билетов: «Кавголово» - вход 250 рублей, прокат 400-500 рублей за 3 часа; «Орехово» - прокат лыж 120 рублей в час, но если вы не проживаете на базе, нужно купить гостевой билет за 200 рублей.

Режим работы: «Туутари-парк» с 11.00 до 22.00, «Кавголово» с 09.00 до 18.00.

6 января

Новогодняя кутерьма

Едем веселиться в Гатчину. Все каникулы здесь будет проходить «Новогодняя кутерьма» - традиционный фестиваль с песнями и плясками.

На площади перед дворцом установят огромную ель. Снегурочка и Дед Мороз приглашают ребят на хороводы и подвижные игры. Здесь же раскинется ярмарка, где можно купить сладости и сувениры.

Тех, кто замерзнет на улице, пригласят на тематические экскурсии по дворцу, а в детских гостиных устроят мастер-классы, где ребят научат делать бумажные игрушки и открытки в разных техниках. Каждый день посетителей ждут веселые развлечения: танцы со Снежной королевой, гадания на кофейных зернах и картах Таро, встреча с фокусниками и иллюзионистами.

Где: Гатчина, Красноармейский проспект, 1.

Режим работы: с 10.00 до 18.00.

Цена билетов: гулянье возле дворца бесплатно, вход в музей 400 рублей, детский - 200 рублей.

«Звенит январская вьюга»

Настало время оторваться не по-детски. Снова оставляем сыночков и дочек на попечение бабушек и дедушек, а сами идем на концерт группы «Приключения Электроников». Для тех, кто забыл, напомним: «Электроники» традиционно не поют авторские песни. В их репертуаре только каверы композиций из известных советских фильмов, мультиков и просто хитов тех лет: «Потолок ледяной», «Трава у дома», «Мой адрес - Советский Союз», «Звенит январская вьюга», «Ищу тебя» и еще десятки хитов. Так что можно будет не только вдоволь натанцеваться, но и напеться.

Где: AURORA Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2.

Начало: 20.00.

Цена билетов: от 600 рублей.

7 января

Назад в СССР

С чем у вас ассоциируется Новый год? У нас в первую очередь с детством: с елкой, щедро украшенной дождиком, блестящими стеклянными игрушками, каких сейчас уже не найти в магазинах, с ледянками, санками, пушистыми шапками и варежками, заледеневшими от снега.

Так приятно иногда поностальгировать, правда? Пуститься по волнам собственной памяти можно в Музее социалистического быта. Это шесть залов, наполненных всем тем, что было в каждом доме еще каких-то лет тридцать - сорок назад: граммофоны, виниловые диски, школьная форма, первые буквари, олимпийские мишки, видеоприставки…

Фишка музея в том, что экспонаты здесь не только можно, но даже нужно трогать и примерять! Обязательно берите с собой детей! Для них это не только способ познакомиться с историей своей страны, но и узнать поближе своих родителей. Ведь вы точно не сможете удержаться от восклицаний вроде: «О! Этот маленький «запорожец» был самой любимой игрушкой моего детства! А ведь у него даже не открывались дверцы».

Где: набережная канала Грибоедова, 15.

Режим работы: с 10.00 до 21.00.

Цена билетов: 350 рублей, льготный - 200 рублей.

«Рождественская звезда»

Второй год подряд в Петербурге пройдет фестиваль огня. Пожалуй, он обещает стать самым ярким событием всех праздников, поэтому к посещению обязателен.

Первые залпы пустят со стрелки Васильевского острова в 19.00. Феерия будет продолжаться два часа. В перерывах между выступлениями пиротехников зрителей ждут представления театров огня, лазерное и световое шоу.

- Птица Феникс, возродившаяся из пепла, тайны затерянной Атлантиды, храбрый Щелкунчик, традиционные рождественские колядки… Эти и десятки других историй оживят мастера 3D-графики. Петербургские художники совместно с VR-дизайнерами раскрасят фасад здания Биржи в режиме реального времени, - рассказывают в Комитете по развитию туризма.

Особо зрелищными будут соревнования по укрощению пламени. Хедлайнером этого года стал рекордсмен по выдуванию огня Сергей Порицкий. Кажется, опасная стихия покорилась этому парню: из одной крошечной искорки он в прямом смысле слова может раздуть настоящее пламя.

Завершится мероприятие грандиозным фейерверком в 21.00.

Где: стрелка Васильевского острова.

Начало: 19.00 (7, 8 января).

Вход бесплатный.

8 января

На встречу с дельфинами

В последний праздничный день предлагаем хорошенько выспаться, а потом отправиться в дельфинарий на Крестовском острове, чтобы окунуться в мир морей и океанов. Тем более что на время каникул там подготовили специальную новогоднюю программу.

Артисты - белые полярные киты-белухи, северные морские львы, тихоокеанские моржи и черноморские дельфины-афалины. Все они - отменные актеры! Могут петь, танцевать, выполнять прыжки и трюки и даже рисовать.

Кстати, на дельфинов можно не только посмотреть, но и поплавать вместе с ними. Конечно, при этом вас будет сопровождать тренер. Давно доказано, что дельфинотерапия очень полезна. Ультразвук, который издают эти животные, стимулирует биологически активные точки. Подобную терапию рекомендуют при заболеваниях центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, при отклонениях в развитии и даже просто для расслабления и избавления от депрессии.

Где: Константиновский проспект, 19 (бассейн «Спартак»).

Режим работы: с 10.00 до 18.00 (расписание шоу-программ уточняйте на сайте дельфинария или по телефону 8 (812) 610-55-15).

Цена билетов: от 500 рублей, детский - от 300 рублей.