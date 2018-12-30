Волочкова пойдет в баню, а Барановская с семьей в гости к Эмину

Подходит к концу 2018-ый. Впереди Новый год, а за ним и самые длинные каникулы года. «Комсомолка» решила выяснить, как собираются отметить праздник артисты из Петербурга, что поставят на стол и куда отправятся отдыхать.

Анастасия Волочкова: «От нового 2019 года жду свадьбу»

В детстве Анастасия всегда отмечала Новый год с мамой в компании ее друзей, привыкла, что праздник должен быть шумным. После переезда в Москву балерина любила посещать большие торжества и пышные балы. Однако в этот раз Анастасия решила встречать в своем особняке в компании любимого мужчины.

- С утра 31 декабря я проведу свое балетное занятие, потом мы с моим мужчиной попаримся в бане и я окунусь в ледяную купель, - поделилась с нами балерина. – Прямо в 12 ночи мы разожжем костер, загадаем желания, напишем их на бумажке и сожжем. Сразу после встречи Нового года прогуляемся по красивейшим местам. Утром 1 января снова сходим в баню, я пробегусь по снежку, а 2 числа улетим на Мальдивы. От следующего года я жду много счастья, творческих свершений, план я уже составила, ну и свадьбу.

Имя нового возлюбленного Волочкова держит в секрете.

Артистка признается, что не все ее желания сбывались, а все что она имеет - результат труда. Но есть одна детская мечта, за осуществление которой она очень благодарна.

- Я очень мечтала о котике и загадала такое желание под Новый год, - вспоминает Волочкова. - Желание сбылось спустя 20 дней, мой папа подарил мне котенка в день моего рождения. Он пришел в спортивной куртке, расстегнул ее и я увидела два огромных голубых глазища. Котик ангорской породы оказался глухим от природы, но от этого он не стал менее любимым, Маркиз прожил со мной 18 лет.

Работать в Новый год балерина отказывается наотрез, так как считает, что этот праздник исключительно семейный. Солидные предложения, конечно, поступают, но Анастасия оставляет их без внимания.

Юлия Барановская: «В новогоднюю ночь я танцую и пою, а 1 января начинается «праздник живота»

Телеведущая Юлия Барановская отмечает Новый год со своими тремя детьми. По традиции праздник они встречают в гостях или в ресторане.

- В этом году второй раз подряд будем справлять Новый год у Эмина Агаларова, - поделилась телеведущая. - Прошлый праздник понравился абсолютно всем: и детям, и маме, и мне. Было очень весело! В общем, мы в предвкушении. Первого января дома нас ждет настоящая живая елка, которую мы украшаем с Арсением, Яной и Артемом, а под ней красиво упакованные подарки для каждого члена семьи. Накроем богатый стол с любимыми блюдами из моего советского детства: селедка под шубой, салат оливье, красная икра и холодец. И, конечно, горы мандаринов и конфет, ведь дети посещают огромное количество новогодних представлений, откуда и приносят все сладкие подарки. В новогоднюю ночь я танцую и веселюсь, а 1 января для меня начинается «праздник живота». Наслаждаюсь вкусными блюдами и смотрю по телевизору.

На каникулы семья отправится на несколько дней в Нью-Йорк, а потом в Майами, откуда отчалит на круизном лайнере в очередное невероятное путешествие.

На каникулы Барановская с детьми отправится в Америку.

- Мне в жизни ничего не доставалось просто так, но Новый год – это как раз время, когда в чудеса верят даже закоренелые скептики, - уверена Юлия. - У меня нет каких-то секретных приемов, я просто стараюсь максимально ярко представить свою мечту под бой курантов, и прошу небеса осуществить ее.

Эдита Пьеха «Я пою для тех, кто рядом»

Артистка уже много лет ведет уединенный образ жизни в своем загородном доме со своими двумя помощницами и тремя собаками. Этот Новый год она встретит именно там. На столе будут любимые блюда, а рядом близкие люди.

- У нас уже украшены елочки на улице и в доме, - похвасталась Пьеха. – Выглядит очень торжественно и красиво. На праздничный стол запечем курочку или индейку на гриле, сделаем малосольную рыбку, а салаты мы заказываем в ресторане. Главное что сейчас можно купить все, что нравится, не как раньше. Подарки мне дарят мои помощницы, которые живут со мной: директор детского дома, которому я помогала, Нина Вячеславовна и Верочка. Вот и этот Новый год мы будем встречать втроем. Будем как всегда слушать речь президента, я спою свои любимые песни, посмотрим традиционные комедии и концерты по телевизору. Будут звонить внуки и дочь и поздравлять с праздником.

Эдита Пьеха отметит новый 2019-й год в своем загородном доме.Фото: Олег ЗОЛОТО

Николай Валуев: «31-го традиционно ходим в баню»

Депутат Госдумы и экс-боксер Николай Валуев всегда встречает Новый год с семьей. В этот раз со своей супругой и тремя детьми они соберутся в загородном доме в Ленинградской области.

Депутат Госдумы и экс-боксер Николай Валуев всегда встречает Новый год с семьей.

- 31 декабря обязательно ходим баню, - поделился Валуев. – На стол накрывает моя дорогая жена, традиционные блюда. Селедка под шубой - мое любимое. Смотрим по телевизору праздничные концерты, слушаем речь президента и загадываем желания, обычно сбываются. Потом все соседи и мы выходим на улицу и стреляем фейерверки.

За атмосферу в доме и праздничный стол отвечает жена Николая Валуева.

Сергей Селин: Лучший подарок на Новый год – рождение сына»

Звезда сериала «Улица разбитых фонарей» Сергей Селин и его жена Анна вместе уже 10 лет. Пара воспитывает двоих детей: Макара и Марию. Новый год для актера особый праздник и всегда проходит в семейном кругу, а потом Селины традиционно уезжают отдыхать, на этот раз в Мексику, ведь праздники на этом не заканчиваются – впереди еще два детских дня рождения, оба ребенка пары родились в январе.

Дети - это лучшие новогодние подарки для Сергея Селина.

- Дети пишут письма Дед Морозу всегда и находят подарки под елкой, пока все желания, которые они загадывают, исполнять удается, - поделился с нами актер. – Самый счастливый праздник для меня был в 2011 году, ведь 1 января родился Макар. Это был лучший подарок на Новый год!

Татьяна Буланова: «Я буду отмечать на работе»

Певица Татьяна Буланова трудится не покладая рук. Вот и этот раз в саму новогоднюю ночь она будет работать. Хотя эта не единственная традиция. Буланова с детьми обязательно ставит живую елку перед самым Новым годом, украшает ее и покупает хотя бы две новые игрушки.

Татьяна в новый год работает, а с сыном увидится только утром 1 января.

- Я всегда работаю в новогоднюю ночь, - поделилась Буланова. – Уже и не помню, когда встречала дома этот праздник. Дети будут отмечать у друзей, мы созвонимся с ними, чтобы еще раз поздравить друг друга, увидимся уже утром.