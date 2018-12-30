Испытательный срок Аршавина: Зачем обладателю Суперкубка УЕФА проект «Сириус»

С 1 января 2019 года 37-летний Андрей Аршавин приступит в «Зените» к работе руководителем международного проекта «Сириус». Разбираемся, почему легенде клуба поручили именно эту работу и почему именно сейчас?

Лучше сделать и жалеть

Аршавин мог заступить на работу в «Зените» еще три с половиной года назад, когда после окончания сезона 2014-2015 г.г. у нападающего закончился контакт. И заступил бы, сложись для него последние пару лет в родном клубе по-другому. Но летом 2013-го вернулся Андрей в «Зенит» из лондонского «Арсенала» (где в заключительный год контракта чаще сидел на трибуне и скамейке, чем выходил на поле) обьективно «не тем». А потом еще и не вписался в планы нового тренера Андре Виллаш-Боаша.

Аршавин всегда в карьере исходил из принципа: «Лучше сделать, чем жалеть, чем жалеть из-за несделанного». Поэтому важно было понять, насколько справедливым к нему оказалось отношение на позднем этапе зенитовской карьеры. Впрочем, двигало Аршавиным летом 2015-го не только это. Личные обстоятельства складывались так, что зарплаты на представительской должности в «Зените» ему бы не хватило. Так в карьере Аршавина появилась краснодарская «Кубань». Но всего на полгода – мыльным пузырем этот клуб выглядел и на момент перехода гаснущей звезды, выходившей в Краснодаре на поле за «спасибо» и под обещания когда-нибудь долги погасить.

Так на горизонте обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА оказался казахстанский «Кайрат», с которым Аршавин почти на 3 года жил душа в душу. Там Андрей получил желаемое – постоянное место на поле, возможность творить, статус главной звезды не только своей команды, но и чемпионата наконец! В «Кайрате» нападающий снова играл в еврокубках, опять восхищал дерзким дриблингом и чудесными по красоте голами, сталкивая лбами два полярно настроенных лагеря. Представители первого ехидно улыбались: «мол, на уровне чемпионата Казахстана Аршавин и через 20 лет будет суперзвездой». Другие тыкали пальцем в видео очередного шедевра и призывали вернуть мастера в сборную.

Мимо тренда

Cам Андрей в свои тридцать семь давно был озадачен более практичными темами. Глядя на завершающих карьеру ровесников, он все чаще задавал себе вопрос: «что дальше»? Бывшие партнеры успешно делают карьеру телеэкспертов. Это вообще сейчас модный тренд среди бывших футболистов, кому от 35 до 40. Когда футбольные события комментирует условный Широков или Кержаков, это всегда остро, свежо, актуально. Потому что говорят уже независимые, но еще вчера – участники событий. А футбольный эксперт Андрей Аршавин – звучит круто! Таких в российских СМИ заждались. Титулованных, узнаваемых, прямых, последовательных, ироничных. Но Аршавин слишком амбициозен, чтобы рассматривать работу телеэксперта в качестве основной. Им движут более конкретные материи. Чтобы за более широкий круг вопросов отвечать, активней на них влиять, громче звучать. Кем тогда? Самое простое – тренер. Самое простое потому, что очевидно – тренером Андрей не будет никогда. Эта профессия подразумевает терпение и деликатность, в ней надо уметь промолчать, вовремя не услышать, для пользы дела – порой избегать прямых формулировок. Вы такого Аршавина представляете?

Аршавин мог заступить на работу в «Зените» еще три с половиной года назад.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Кроме того, в российском футболе тренеру нужно еще уметь быть «своим». А, значит, иногда называть черное белым и дружить с нужными людьми. В том числе теми, с кем дороги Аршавина когда-то разошлись безвозвратно. Конечно, Андрей меняется. Его дерзкие, порой даже бунтарские посылы давно и все чаще уступают место компромиссам. Но не быть, а казаться – точно не про него.

Имиджевый актив «Зенита»

За пару недель до официального обьявления о его возвращении в «Зенит» близкий к клубу источник сказал: «Не имеет значения должность Андрея. Он – легенда «Зенита». Имя. Имиджевый актив. Его надо просто возить и показывать».

И вот Аршавин возглавил в клубе международный проект «Сириус». Что подразумевает участие в зенитовских тренировочных лагерях для талантов со всей России, оценку перспектив юных игроков на предмет карьеры в «Зените», работу над духовным воспитанием мальчишек. При всей важности этого проекта, маловероятно, что легенде клуба придется глубоко в эти вопросы вникать. Он и сам подчеркнул, что его функции пока будут представительскими.

Почему ж тогда на них согласился? В футболе есть выражение: «все окончательно прояснится только на поле». Вот и Аршавину еще только придется понять, кем бы после завершения игровой карьеры он хотел стать, и в какой роли у него должно получиться. Предстоящую работу он, кстати, назвал для себя чем-то вроде испытательного срока. 20 лет назад он его в «Зените» уже проходил.