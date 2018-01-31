Авто Новый год: Самая большая в России елка из машин появилась в Петербурге

Необычная «АвтоЕлка» «выросла» рядом с Шуваловским парком в Выборгском районе Петербурга. Сотни автомобилистов собрались вместе, чтобы провести праздничный новогодний флешбом. В течение нескольких часов водители переставляли машины, показывая мастерскую «фигурную» парковку. К вечеру сотни фар загорелись и создали потрясающую фигуру елки.

- Нам удалось сделать самую большую «АвтоЕлку» 2018 в стране! В общей сложности в проекте приняли участие 425 автомобилей!, - написали в соцсети организаторы шлефмоба.

Группа ВК "#АвтоЕлка Питер 2018Фото: СОЦСЕТИ

На потрясающих фотографиях, сделанных с квардекоптера, красуется стройная елка, которая светится белыми, оранжевыми и голубыми фарами. Петербургские водители, хоть изрядно и померзнув и прождав долгое время, все же добились своей главной цели. Создали праздничное, новогоднее, радостное настроение с ожиданием чуда.

В 2016-м году Петербург уже становился рекордменом по величине "АвтоЕлки". Тогда в новогоднее деревце выстроились 400 машин.