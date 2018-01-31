2018-12-31T13:04:22+03:00
Дом. Семья

Авто Новый год: Самая большая в России елка из машин появилась в Петербурге

Новогоднее свечение «дерева» создали фары 425 машин [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге появилась самая большая "АвтоЕлка" в РоссииВ Петербурге появилась самая большая "АвтоЕлка" в РоссииФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Необычная «АвтоЕлка» «выросла» рядом с Шуваловским парком в Выборгском районе Петербурга. Сотни автомобилистов собрались вместе, чтобы провести праздничный новогодний флешбом. В течение нескольких часов водители переставляли машины, показывая мастерскую «фигурную» парковку. К вечеру сотни фар загорелись и создали потрясающую фигуру елки.

- Нам удалось сделать самую большую «АвтоЕлку» 2018 в стране! В общей сложности в проекте приняли участие 425 автомобилей!, - написали в соцсети организаторы шлефмоба.

Группа ВК "#АвтоЕлка Питер 2018 Фото: СОЦСЕТИ

Группа ВК "#АвтоЕлка Питер 2018Фото: СОЦСЕТИ

На потрясающих фотографиях, сделанных с квардекоптера, красуется стройная елка, которая светится белыми, оранжевыми и голубыми фарами. Петербургские водители, хоть изрядно и померзнув и прождав долгое время, все же добились своей главной цели. Создали праздничное, новогоднее, радостное настроение с ожиданием чуда.

В 2016-м году Петербург уже становился рекордменом по величине "АвтоЕлки". Тогда в новогоднее деревце выстроились 400 машин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Беглов выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Мужчина подстрелил соседа из охотничьего ружья в Петербурге
Невский проспект станет пешеходным на Новый год
Маникюр петербурженке стоил норковой шубы
ЧП в Петербурге: Загорелась сцена театра «Балтийский дом»
Молодой петербуржец «заминировал» метро «Московская» в Петербурге
Бандит в медицинской маске ограбил три микрофинансовые организации в Петербурге
Пятеро с ножом украли еды к новогоднему столу из магазина в Петербурге
На скорости 140 «Лада» влетела в забор в Новом Девяткино
Беглов: Все новые детсады в Петербурге должны быть с бассейном
На Невском иномарка влетела в толпу людей, шесть человек пострадали
Строителям метро Петербурга к новому году выплатили долги по зарплате
Фестиваль бенгальских огней 2019 пройдет в Петербурге
В Петербурге прокуратура проверит завод, выпустившего партию молока из будущего
Задержан и отправлен под домашний арест водитель каршерингового KIA Soul, устроивший массовое ДТП на Невском
В Кировском районе Ленобласти Dodge улетел в кювет: два человека серьезно пострадали
Ночью в Петербурге неизвестные сожгли машину, кинув под нее новогоднюю петарду
МЧС передало экстренное предупреждение о надвигающемся на Петербург снегопаде
В Петербурге любящая жена забила мужа кастрюлей
В преддверии Нового 2019 года в Петербурге стало больше света
Экскаватор почти за 8 миллионов рублей угнали в Петербуге
К новому году в магазинах Петербурга появится молоко из будущего
Задержаны трое молодых парней, нападавших на прохожих в Петербурге
На новогоднем приеме Беглова для больных детей Петербурга собрали более 4,5 миллиона рублей