Не дожил совсем чуть-чуть: 1 января исполняется сто лет со дня рождения Даниила Гранина

Второй день рождения Гранина без него самого. Знаменитого петербуржца не стало летом 2017 года. До своего 100-летнего юбилея Даниил Александрович не дожил полтора года...

Но помнит: и Петербург, и петербуржцы. И вся страна. С утра, 1 января, на Комаровское кладбише, где похоронен писатель приходят люди - почтить память столь значимого для города человека. Одним из первых приехал временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Он почтил память Даниила Гранина и возложил к могиле писателя цветы от имени и по поручению Президента России Владимира Путина, - сообщили в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга. - Он также посетил могилы Дмитрия Лихачева и Анны Ахматовой.

Напомним, юбилей Даниила Гранина отмечают в Петербурге масштабно. Официальная программа празднования включает более 120 событий.

Из уже прошедших - присвоение имени Даниила Гранина саду в Центральном районе Санкт-Петербурга. Впереди еще торжественное открытие мемориальной доски на фасаде дома № 8 по Малой Посадской улице. Здесь писатель жил с 1955 года и до самой смерти. Оно запланировано на 9 февраля. В этот же день в Большом зале Филармонии состоится концерт симфонического оркестра, который официально откроет юбилейный год.

В Смольном также напомнили, что многие крупные мероприятия, в том числе Международный книжный салон, пройдут под эгидой юбилейного года. Кстати, планируется, что во время проведения салона - осенью 2019 года - в Пеетрбурге откроют памятник писателю.

- Министерство культуры России вместе с правительством Петербурга организовали конкурс на лучший проект памятника Гранину, - рассказали в Оргкомитете. - Также уже было принято решение о том, где разместится скульптура – возле дома 6 по Дальневосточному проспекту рядом с культурно-просветительским центром при библиотеке имени писателя. Участие в выборе принимала дочь Гранина и местные жители.

В Смольном добавили, что еще около 100 городских мероприятий запланировали провести в течение 2019 года петербургские театры, музеи и библиотеки.

КСТАТИ

О Данииле Гранине в ходе большой пресс-конференции упоминал и Владимир Путин. В частности, он рассказывал о последней встрече с писателем.

- Даниил Гранин сказал мне, что устал от современного телевидения: на всех экранах – только о том, кто, что и сколько украл, - сказал Путин.

При этом сам Гранин понимал, что сейчас такова общая политика каналов, которые работают на грани фола и раздувают скандалы. Писатель обратил внимание президента, что с этим надо что-то делать.

- Надоело, неужели ничего светлого, приличного не происходит? - вспомнил слова Гранина глава государства.

И в этом смысле, по мнению Путина, видны изменения к лучшему.

- Мне кажется, все-таки кое-что меняется в лучшую сторону, информация становится более сбалансированной. Хотя я редко смотрю интернет и телевидение, - сообщил президент.