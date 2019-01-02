Петербуржцам советуют не гладить кошек и собак во время путешествий в теплые страны

Новогодние каникулы в самом разгаре. Для тех петербуржцев, кто собирается на выходные отправиться в заграничное путешествие, региональный Роспотребнадзор составил специальную памятку, в основном из-за неблагоприятной инфекционной ситуации во многих странах.

- При выезде за границу вам необходимо знать, что в некоторых странах существует реальная возможность заражения опасными инфекционными болезнями с тяжелым клиническим течением, поражением жизненно важных органов и систем организма, и которые могут привести даже к смертельному исходу, - говорится в памятке.

А все потому, что на Новый год люди обычно едут туда, где потеплее - в страны Юго-Восточной Азии, Океании, Карибского бассейна, Ближнего Востока и Африки, а там распространены такие опасные болезни, как холера, малярия, чума, полиомиелит.

Так что, отправляясь в путешествие в Таиланд, Вьетнам, Индию, ОАЭ, Катар, Египет и другие страны, заранее уточняйте эпидемиологическую обстановку в стране и предпринимайте меры для профилактики инфекции, советуют в Роспотребнадзоре.

Так, перед вылетом в Африку и Южную Америку, где комары запросто могут передать желтую лихорадку, необходимо сделать прививку. Именно кровососущие насекомые, а также вода и плохо обработанные продукты становятся главной причиной заражения. А потому, чтобы не подцепить инфекцию, в путешествии надо соблюдать ряд несложных правил.

ГЛАВНОЕ - ЗАЩИТА

- Пить можно только ту воду, которая продается в упаковке, или кипяченую воду, есть только качественную пищу. Мясо и рыбу обязательно подвергать термической обработке. Овощи и фрукты мыть безопасной водой, мыть руки перед едой надо с мылом, защищаться от укусов насекомых репелентами, избегать сомнительных сексуальных контактов, - предупреждают в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу.

К тому же, надо помнить, что местные животные тоже могут быть источником инфекций и паразитов. Так что, даже если вы очень любите кошек и собак, лучше не трогать их в чужой стране. А если все-таки не удержались, и пушистый милаш вас поцарапал или даже просто лизнул, необходимо тщательно промыть это место безопасной водой и обратиться к врачу.

И всегда берите с собой во время путешествий медицинскую маску, дезинфицирующее средство для рук и противовирусные препараты.